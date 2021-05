Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"85593cbf-29f9-4854-8164-ca7fdfc2eff6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szicíliai rendőrség tette közzé ezt a felvételt.","shortLead":"A szicíliai rendőrség tette közzé ezt a felvételt.","id":"20210527_Felelmetes_felvetel_arrol_ahogyan_exkavatorral_rabolnak_el_egy_ATMet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85593cbf-29f9-4854-8164-ca7fdfc2eff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa03f87-ea4b-4142-b4e2-aa3b8cadca43","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_Felelmetes_felvetel_arrol_ahogyan_exkavatorral_rabolnak_el_egy_ATMet","timestamp":"2021. május. 27. 17:46","title":"Mint egy rémes sci-fiben: videó, ahogyan exkavátorral törnek be egy ATM automatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65103dc1-0243-4ef1-8c41-9572e2918776","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kórházakat és iskolákat is érint a milliós nagyságrendű szaporulat, a mezőgazdaságon már csak a vegyszeres irtás segíthetne.","shortLead":"Kórházakat és iskolákat is érint a milliós nagyságrendű szaporulat, a mezőgazdaságon már csak a vegyszeres irtás...","id":"20210526_Egerinvazio_ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65103dc1-0243-4ef1-8c41-9572e2918776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3f763a-b3c1-4af3-9e63-8898bf46e431","keywords":null,"link":"/zhvg/20210526_Egerinvazio_ausztralia","timestamp":"2021. május. 26. 14:25","title":"Egérinvázió sújtja Ausztráliát, a rágcsálók az ágyakba mászva harapják meg a farmereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddiginél több kutatásra van szükség, miután az amerikai hírszerzés nem talált elegendő bizonyítékot a Covid-19 eredetére – írta az amerikai elnök.","shortLead":"Az eddiginél több kutatásra van szükség, miután az amerikai hírszerzés nem talált elegendő bizonyítékot a Covid-19...","id":"20210527_joe_biden_covid19_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00b66dd-d38c-4a2a-a60c-3dbf935d00ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_joe_biden_covid19_koronavirus","timestamp":"2021. május. 27. 13:38","title":"Biden: Nincs elég bizonyíték arra, hogy megmondjuk, nem egy laboratóriumból került-e ki a Covid-19","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a1f473-5506-4ea0-a8d6-253b6c314b6e","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az önkormányzati bérlakásokat érintő lakástörvény-módosítás parlamenti tárgyalásával egy időben szólaltak fel lakhatási szervezetek képviselői. A változtatást semmilyen formában nem tartják elfogadhatónak. ","shortLead":"Az önkormányzati bérlakásokat érintő lakástörvény-módosítás parlamenti tárgyalásával egy időben szólaltak fel lakhatási...","id":"20210526_A_Parlamentet_se_veszi_meg_senki__civilek_tovabbra_is_elfogadhatatlannak_tartjak_az_uj_lakastorvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4a1f473-5506-4ea0-a8d6-253b6c314b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19f3709-d138-4802-b104-3c5f8eecd9de","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210526_A_Parlamentet_se_veszi_meg_senki__civilek_tovabbra_is_elfogadhatatlannak_tartjak_az_uj_lakastorvenyt","timestamp":"2021. május. 26. 11:52","title":"„A Parlamentet se veszi meg senki” – civilek továbbra is elfogadhatatlannak tartják az új lakástörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aacc5855-dbca-4562-93ce-002f75ee0262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt jobbikos politikust meglepte, hogy frakciótársai a távozása mellett döntöttek. Mirkóczki korábban azt mondta, nem tekinti magát az ellenzék részének.","shortLead":"A volt jobbikos politikust meglepte, hogy frakciótársai a távozása mellett döntöttek. Mirkóczki korábban azt mondta...","id":"20210526_Mirkoczki_Adam_polgarmester_Eger_ellenzeki_egyesulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aacc5855-dbca-4562-93ce-002f75ee0262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341ee599-eeb7-4e2e-8287-74a73d0d7f9a","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Mirkoczki_Adam_polgarmester_Eger_ellenzeki_egyesulet","timestamp":"2021. május. 26. 07:31","title":"Kizárták Mirkóczki Ádám polgármestert az egri ellenzéki egyesület elnökségéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b00ae03-09ad-4279-9192-d1441e7f2d06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Digitális Fizetési Index néven új mérőszámot vezetett be Magyarországon a Mastercard. A vállalat szerint a 45 mutatóból kalkulált index célja, hogy erre alapozva a bankok és más szolgáltatók megismerjék a fogyasztókat annak érdekében, hogy újfajta fizetési megoldásokat találhassanak ki.","shortLead":"Digitális Fizetési Index néven új mérőszámot vezetett be Magyarországon a Mastercard. A vállalat szerint a 45 mutatóból...","id":"20210526_mastercard_digitalis_fizetesi_index_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b00ae03-09ad-4279-9192-d1441e7f2d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2dd619-7321-41e0-8230-dfc0d618703d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_mastercard_digitalis_fizetesi_index_2020","timestamp":"2021. május. 26. 22:55","title":"Most először számolták ki Magyarországon a Digitális Fizetési Indexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4df1ed1-84a2-466b-99d4-bca3bb3805bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A következő hónapokban mind megtanulhatjuk, mennyire fontos statisztikai fogalom a bázishatás.","shortLead":"A következő hónapokban mind megtanulhatjuk, mennyire fontos statisztikai fogalom a bázishatás.","id":"20210527_brit_autoipar_novekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4df1ed1-84a2-466b-99d4-bca3bb3805bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6057d793-3552-46ba-9307-3ff5cde41162","keywords":null,"link":"/kkv/20210527_brit_autoipar_novekedes","timestamp":"2021. május. 27. 08:30","title":"Nem elírás, 34 573 százalékkal nőtt a brit autóipar termelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss felmérési eredmény szerint az IT területek kevesebb mint feléről tudják az emberek, hogy pontosan mit jelent, miközben sokan úgy vélik, nincs is érzékük az informatikához.","shortLead":"Egy friss felmérési eredmény szerint az IT területek kevesebb mint feléről tudják az emberek, hogy pontosan mit jelent...","id":"20210526_informatika_tulajdonsagok_it_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94277a4-0260-435d-9669-7aeffc665266","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_informatika_tulajdonsagok_it_felmeres","timestamp":"2021. május. 26. 18:03","title":"Azt gondolta, ismeri az informatikai szakmákat? Szinte biztos, hogy téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]