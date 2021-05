Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2b9c62c1-2431-4cef-95c3-c832c3a2e1c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mínuszba ment át a Sziget Kulturális Menedzser Iroda saját tőkéje, akkora anyagi bukást hozott a járvány.","shortLead":"Mínuszba ment át a Sziget Kulturális Menedzser Iroda saját tőkéje, akkora anyagi bukást hozott a járvány.","id":"20210531_sziget_fesztival_veszteseg_jarvany_beszamolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b9c62c1-2431-4cef-95c3-c832c3a2e1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b790fb04-0c86-4628-891d-8b4152a8b383","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_sziget_fesztival_veszteseg_jarvany_beszamolo","timestamp":"2021. május. 31. 16:39","title":"Közel másfél milliárd forint volt a Sziget szervezőcégének vesztesége 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd18c8b7-3c28-4fa2-9a45-6996e841c2dd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA oldalán lehet majd próbálkozni a vásárlással.","shortLead":"Az UEFA oldalán lehet majd próbálkozni a vásárlással.","id":"20210531_foc_eb_jegy_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd18c8b7-3c28-4fa2-9a45-6996e841c2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2ad878-8280-4475-9ef9-d2541d409fe7","keywords":null,"link":"/sport/20210531_foc_eb_jegy_vasarlas","timestamp":"2021. május. 31. 18:31","title":"Szerdától ismét lehet jegyeket venni a foci-Eb meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cdb1471-7a7b-4584-9f6e-197db76d6144","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A villamosítás tökéletesen illeszkedik majd az ultraluxus világszemlélethez – hangsúlyozza a márka vezérigazgatója.","shortLead":"A villamosítás tökéletesen illeszkedik majd az ultraluxus világszemlélethez – hangsúlyozza a márka vezérigazgatója.","id":"20210531_Silent_Shadow_neven_fejlesztik_az_elektromos_RollsRoyceot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cdb1471-7a7b-4584-9f6e-197db76d6144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a46255-94fb-417a-9dec-c1daf4fdd622","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_Silent_Shadow_neven_fejlesztik_az_elektromos_RollsRoyceot","timestamp":"2021. május. 31. 08:08","title":"Silent Shadow néven fejlesztik az elektromos Rolls-Royce-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Új magyar tulajdonosa lehet egy cseh repülőgépgyárnak, Kálmán Olgát támogatja a Jobbik, drágul az eper. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Új magyar tulajdonosa lehet egy cseh repülőgépgyárnak, Kálmán Olgát támogatja a Jobbik, drágul az eper. Ez a hvg360...","id":"20210531_Radar360_Tobb_orszagban_is_valtoznak_a_beutazasi_szabalyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7876973a-5903-4812-80b7-8992dcaa444c","keywords":null,"link":"/360/20210531_Radar360_Tobb_orszagban_is_valtoznak_a_beutazasi_szabalyok","timestamp":"2021. május. 31. 08:00","title":"Radar360: Több országban is változnak a beutazási szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Times vasárnapi kiadása szerint brit kémek is elképzelhetőnek tartják, hogy egy vuhani laborból ered a koronavírus-járvány.

","shortLead":"A Times vasárnapi kiadása szerint brit kémek is elképzelhetőnek tartják, hogy egy vuhani laborból ered...","id":"20210530_Elkepzelheto_hogy_egy_laborbol_szabadult_el_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2175775-6854-4a0e-a67a-3fee57521780","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Elkepzelheto_hogy_egy_laborbol_szabadult_el_a_koronavirus","timestamp":"2021. május. 30. 12:15","title":"Brit hírszerzők szerint \"elképzelhető\", hogy egy laborból ered a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eca0931-d0d7-4841-bbf2-647b9bcd3244","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter a kormány nevében koszorút helyezett a Hősök terén a Magyar Hősök Emlékkövénél vasárnap délelőtt a magyar hősök emlékünnepén.

","shortLead":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter a kormány nevében koszorút helyezett a Hősök terén a Magyar Hősök Emlékkövénél...","id":"20210530_A_magyar_hosok_emlekunnepen_koszoruzott_Benko_Tibor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4eca0931-d0d7-4841-bbf2-647b9bcd3244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b00fe57-e92f-4977-9f45-ecee3a45d1a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_A_magyar_hosok_emlekunnepen_koszoruzott_Benko_Tibor","timestamp":"2021. május. 30. 11:25","title":"A magyar hősök emlékünnepén koszorúzott Benkő Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9b446d-8437-408a-91aa-89ecbb3ea158","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Házelnök bőrébe bújva tart osztályozó értekezletet Litkai Gergely. Az ellenzékiek nem számíthatnak jó érdemjegyre, a fideszesek viszont biztosan, mert ők szépen ültek. De mennyi pénzzel telne meg a káromkodások után a Parlament perselye, ha Mucsi Zoltán is bekerülne az Országgyűlésbe? ","shortLead":"A Házelnök bőrébe bújva tart osztályozó értekezletet Litkai Gergely. Az ellenzékiek nem számíthatnak jó érdemjegyre...","id":"20210531_Duma_Aktual_Kover_Laszlo_ertekel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb9b446d-8437-408a-91aa-89ecbb3ea158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8f6773-fa1b-486d-9f5a-9141c40615e3","keywords":null,"link":"/360/20210531_Duma_Aktual_Kover_Laszlo_ertekel","timestamp":"2021. május. 31. 19:00","title":"Kövér László osztályoz: a Duma Aktuál megnézte, milyen jegyet kapna ficsúrozás után Jakab Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879884a-bc81-4edd-8049-05b7adacaaf3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 35 éves magyar sportoló sokáig lebegtette a kérdést, végül feleségével egyetértésben határozott.\r

","shortLead":"A 35 éves magyar sportoló sokáig lebegtette a kérdést, végül feleségével egyetértésben határozott.\r

","id":"20210530_cseh_laszlo_uszo_tokioi_olimpia_visszavonulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9879884a-bc81-4edd-8049-05b7adacaaf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f250cad1-86c3-42a3-8f2b-c7ed82192473","keywords":null,"link":"/sport/20210530_cseh_laszlo_uszo_tokioi_olimpia_visszavonulas","timestamp":"2021. május. 30. 13:11","title":"Döntött Cseh László az olimpiai indulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]