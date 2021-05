Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"247063ee-fb4e-436b-a011-c2ca480828e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Túl sokan érkeznek autóval a környékre, ezért mostantól fizetni kell a parkolásért az Apátkúti-völgyben.","shortLead":"Túl sokan érkeznek autóval a környékre, ezért mostantól fizetni kell a parkolásért az Apátkúti-völgyben.","id":"20210529_Bevezettek_a_fizetos_parkolast_Visegradnal_az_erdoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=247063ee-fb4e-436b-a011-c2ca480828e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee2b328-3af3-4fad-b529-ebdeec179f27","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Bevezettek_a_fizetos_parkolast_Visegradnal_az_erdoben","timestamp":"2021. május. 29. 17:44","title":"Fizetős parkolást vezettek be Visegrádnál az erdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedbaa8c-c9af-42aa-9deb-0260b3d65f87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden bizonnyal fényes jövő vár a kétéves Kashe Questre.","shortLead":"Minden bizonnyal fényes jövő vár a kétéves Kashe Questre.","id":"20210531_Keteves_kislany_Mensa_IQ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bedbaa8c-c9af-42aa-9deb-0260b3d65f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29dcfb19-1b09-4d5a-8069-087f2a3c55bb","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Keteves_kislany_Mensa_IQ","timestamp":"2021. május. 31. 15:08","title":"Egy kétéves kislány lett az amerikai Mensa legfiatalabb tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3446ec7f-2bb1-4bf1-82c4-a2cabb6182f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Telex információi szerint az Európa nevű rendezvényhajó utasa előbb belekapaszkodott a Lánchíd állványzatába, majd miután a hajó \"kiúszott\" alóla, kénytelen volt a vízbe ugrani.

","shortLead":"A Telex információi szerint az Európa nevű rendezvényhajó utasa előbb belekapaszkodott a Lánchíd állványzatába, majd...","id":"20210530_A_Dunaba_ugrott_egy_ferfi_a_Lanchidnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3446ec7f-2bb1-4bf1-82c4-a2cabb6182f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1973531-89ce-4f0c-a679-a6a585f35660","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_A_Dunaba_ugrott_egy_ferfi_a_Lanchidnal","timestamp":"2021. május. 30. 08:21","title":"A Dunába ugrott egy férfi a Lánchídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76989acc-e403-4686-a935-3d4d29898121","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Kolumbia kiesett a rendezők közül, Argentína pedig nem vállalja.","shortLead":"Kolumbia kiesett a rendezők közül, Argentína pedig nem vállalja.","id":"20210531_copa_america_labdarugas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76989acc-e403-4686-a935-3d4d29898121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ece2ce-cb3f-408e-95b0-ed879b970675","keywords":null,"link":"/sport/20210531_copa_america_labdarugas","timestamp":"2021. május. 31. 14:26","title":"Jövő vasárnap kezdődne, de még nincs rendezője a Copa Americának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80327ffa-562a-43c7-9447-c802fc2b823c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke nekiugrott a Fidesz-frakciónak és Orbán Viktornak. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke nekiugrott a Fidesz-frakciónak és Orbán Viktornak. ","id":"20210531_gyurcsany_ferenc_parlament_napirend_elott_domotor_csaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80327ffa-562a-43c7-9447-c802fc2b823c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2495e6f9-a360-42eb-a307-c81af2242d8c","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_gyurcsany_ferenc_parlament_napirend_elott_domotor_csaba","timestamp":"2021. május. 31. 14:41","title":"Gyurcsány: Ha a fideszesek ellenzékben akarnak lenni, abban lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ismert kormánykedvenc nagyvállalkozó áll az üzlet hátterében.","shortLead":"Ismert kormánykedvenc nagyvállalkozó áll az üzlet hátterében.","id":"202121_kozepeuropa_alfa_vagyonkezelo_ujabb_penznyelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19f4e7d-5f6e-4f5b-899c-d1e9b22d56a8","keywords":null,"link":"/360/202121_kozepeuropa_alfa_vagyonkezelo_ujabb_penznyelo","timestamp":"2021. május. 30. 08:30","title":"Tízmilliárdokat gondoz titokban az újabb NER-közeli vagyonkezelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fcf7e9-668b-46da-9fc1-168d6f4b3b7f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A World Players Association (WPA) nem örül, szerintük ezt a pontot ki kéne venni a nyilatkozatból.","shortLead":"A World Players Association (WPA) nem örül, szerintük ezt a pontot ki kéne venni a nyilatkozatból.","id":"20210530_Az_olimpikonoknak_nyilatkozniuk_kell_elfogadjak_hogy_belehalhatnak_a_Covidba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68fcf7e9-668b-46da-9fc1-168d6f4b3b7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32548036-70cd-4a23-b542-bdb7e6424818","keywords":null,"link":"/sport/20210530_Az_olimpikonoknak_nyilatkozniuk_kell_elfogadjak_hogy_belehalhatnak_a_Covidba","timestamp":"2021. május. 30. 15:45","title":"Az olimpikonoknak nyilatkozniuk kell, elfogadják, hogy belehalhatnak a Covidba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A csehek a jövő héttől már egy oltással is beutazhatnak az országba, és Zágráb további országokkal is tárgyalásokat kezdeményez az ügyben.","shortLead":" A csehek a jövő héttől már egy oltással is beutazhatnak az országba, és Zágráb további országokkal is tárgyalásokat...","id":"20210530_Horvatorszag_tovabbi_engedmenyeket_tesz_a_nyari_szezon_megmentesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21dc276-947a-4afd-8ad9-09fcf5ffdba5","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Horvatorszag_tovabbi_engedmenyeket_tesz_a_nyari_szezon_megmentesere","timestamp":"2021. május. 30. 15:02","title":"Horvátország további engedményeket tesz a nyári szezon megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]