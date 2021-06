Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Arra számít az osztrák egészségügyi miniszter, hogy legalább 200 ezer gyereket beolthatnak nyáron.","shortLead":"Arra számít az osztrák egészségügyi miniszter, hogy legalább 200 ezer gyereket beolthatnak nyáron.","id":"20210602_ausztria_oltas_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b028ce-c25b-40f0-95a4-9178bc45ae39","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_ausztria_oltas_gyerekek","timestamp":"2021. június. 02. 19:33","title":"Ausztria engedélyezi a 12 éven felüli gyerekek oltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"884a3d07-1dd6-4cd4-9fcc-fca77fceb162","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az összefogás pártjai szerint nem csak aljas volt a kormány húzása, de az Alkotmányt is sérti.","shortLead":"Az összefogás pártjai szerint nem csak aljas volt a kormány húzása, de az Alkotmányt is sérti.","id":"20210602_ellenzeki_partok_alkotmanybirosag_vagyonkezelo_alapitvanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=884a3d07-1dd6-4cd4-9fcc-fca77fceb162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e57579c-2e73-425c-95ba-ae53cb2b612f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_ellenzeki_partok_alkotmanybirosag_vagyonkezelo_alapitvanyok","timestamp":"2021. június. 02. 12:50","title":"Az Alkotmánybírósághoz fordulnak az ellenzéki pártok a közvagyon kiszervezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdaa2772-1527-4f96-b2b7-8753d3cb14f5","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A kínai vezetés a népességcsökkenéstől megrettenve, hat évvel az után, hogy egy helyett két gyereket engedélyezett a családoknak, most háromra emelte a limitet. Csakhogy nagyon sokan nem úgy képzelik el a családjukat, ahogyan azt a kormány szeretné. És a kormány már így is épp elég traumát okozott nekik. ","shortLead":"A kínai vezetés a népességcsökkenéstől megrettenve, hat évvel az után, hogy egy helyett két gyereket engedélyezett...","id":"20210602_Ilyen_amikor_egy_kormany_nem_erti_miert_nem_szuletik_eleg_gyerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdaa2772-1527-4f96-b2b7-8753d3cb14f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99d06c5-10cc-48b8-ab8c-a2a858f9e428","keywords":null,"link":"/elet/20210602_Ilyen_amikor_egy_kormany_nem_erti_miert_nem_szuletik_eleg_gyerek","timestamp":"2021. június. 02. 16:15","title":"Ilyen, amikor egy kormány nem érti, miért nem születik „elég” gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f016a83b-bcdd-4afd-9940-9b362284efe3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Biden elnök nyájimmunitást szeretne július 4-re, az Egyesült Államok nemzeti ünnepére. Ezért aztán mindent bedobnak, hogy elérjék a lakosság 70%-ának oltottságát.","shortLead":"Biden elnök nyájimmunitást szeretne július 4-re, az Egyesült Államok nemzeti ünnepére. Ezért aztán mindent bedobnak...","id":"20210603_Kapsz_egy_sort_ha_vallalod_a_vedooltast__Amerikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f016a83b-bcdd-4afd-9940-9b362284efe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2388824-b12f-4ab0-8f36-297db6838e1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_Kapsz_egy_sort_ha_vallalod_a_vedooltast__Amerikaban","timestamp":"2021. június. 03. 10:26","title":"Kapsz egy sört, ha vállalod a védőoltást - Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az FBI megnevezte azt a hackergárdát, amely szerintük erőteljes kibertámadást indított a brazil JBS óriásvállalat ellen. Az incidens húshiányt és emelkedő árakat hozhat.","shortLead":"Az FBI megnevezte azt a hackergárdát, amely szerintük erőteljes kibertámadást indított a brazil JBS óriásvállalat...","id":"20210603_hackertamadas_hackerek_husfeldolgozo_fbi_revil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b7d54d-d8c5-4916-91f7-a0bf1a563510","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_hackertamadas_hackerek_husfeldolgozo_fbi_revil","timestamp":"2021. június. 03. 11:05","title":"Megvan, melyik csoport hackelte meg a világ legnagyobb húsipari cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Jakab Péter kérte, hogy állítsák össze a tiltott szavak jegyzékét.","shortLead":"Jakab Péter kérte, hogy állítsák össze a tiltott szavak jegyzékét.","id":"20210602_jakab_peter_buntetes_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=533806ea-b911-4c87-ba55-a39b1f6ff913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33da7b4c-d5fc-432a-abd6-5cbc50feee88","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_jakab_peter_buntetes_birsag","timestamp":"2021. június. 02. 11:59","title":"Nem fogadták el Jakab fellebbezését, marad a közel 10 millió büntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ec3d87-9612-4685-a4ce-089f2dcf60a7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gődény György szerepeltetése pedig milliárdos árbevétel-növekedéshez segített egy étrend-kiegészítőket forgalmazó céget.","shortLead":"Gődény György szerepeltetése pedig milliárdos árbevétel-növekedéshez segített egy étrend-kiegészítőket forgalmazó céget.","id":"20210602_lenkei_gabor_godeny_gyorgy_profit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88ec3d87-9612-4685-a4ce-089f2dcf60a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e163ebc7-08d7-4127-b0a4-9529b8cecf0b","keywords":null,"link":"/kkv/20210602_lenkei_gabor_godeny_gyorgy_profit","timestamp":"2021. június. 02. 09:00","title":"387 millió forintos nyereséget termeltek a vírusszkeptikus Lenkei Gábor cégei a járvány első évében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff188798-3eed-4bd8-8d2f-039542558058","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy szakértő 2014-ben készült fotóin már látható volt az úgynevezett villa.","shortLead":"Egy szakértő 2014-ben készült fotóin már látható volt az úgynevezett villa.","id":"20210602_felvonobaleset_olaszorszag_tragedia_halalos_aldozatok_veszfek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff188798-3eed-4bd8-8d2f-039542558058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674ccf95-9930-407f-be63-82e7d9e9917f","keywords":null,"link":"/vilag/20210602_felvonobaleset_olaszorszag_tragedia_halalos_aldozatok_veszfek","timestamp":"2021. június. 02. 18:11","title":"Olasz felvonóbaleset: évek óta használhatták az eszközt, amely kiiktatta a vészféket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]