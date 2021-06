Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy hónap sem telt el a tűzszünet megkötése után az újabb konfliktusig.","shortLead":"Egy hónap sem telt el a tűzszünet megkötése után az újabb konfliktusig.","id":"20210616_Izrael_Hamasz_gyujtoleggomb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e40661-f2b5-4433-9c90-f2b25a7489bb","keywords":null,"link":"/vilag/20210616_Izrael_Hamasz_gyujtoleggomb","timestamp":"2021. június. 16. 06:19","title":"Légi csapásokkal válaszolt Izrael a Hamász gyújtóléggömbjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a294249-1c56-4d2e-a0ec-c16564ca4943","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idei fejlesztői konferenciáján mutatta be az Apple legújabb operációs rendszerét, amely ősszel válik elérhetővé az átlagfelhasználók számára. Számos új funkció érkezik majd, amelyek egyike roppant hasznos lehet, ha nem találjuk egyébként kikapcsolt iPhone-unkat.","shortLead":"Idei fejlesztői konferenciáján mutatta be az Apple legújabb operációs rendszerét, amely ősszel válik elérhetővé...","id":"20210615_ios15_kikapcsolt_iphone_megtalalasa_lokator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a294249-1c56-4d2e-a0ec-c16564ca4943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3bb662b-74ff-4498-af2f-053763774ca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_ios15_kikapcsolt_iphone_megtalalasa_lokator","timestamp":"2021. június. 15. 11:03","title":"Ha iPhone-ja van, hamarosan akkor is megtalálhatja, ha ki van kapcsolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben már lehet 30 fok fölötti idő, de éjszaka még lehűl a levegő.","shortLead":"Napközben már lehet 30 fok fölötti idő, de éjszaka még lehűl a levegő.","id":"20210616_omsz_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7274c5-9189-4e2f-9b79-016c1eea712e","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_omsz_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. június. 16. 05:48","title":"Szerdán és csütörtökön csak kellemes meleg lesz, péntektől jöhet a nagy hőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Keddre 112 új fertőzöttet találtak a 2 milliós országban, ahol egyébként már megjelent a koronavírus indiai változata is.","shortLead":"Keddre 112 új fertőzöttet találtak a 2 milliós országban, ahol egyébként már megjelent a koronavírus indiai változata...","id":"20210615_szloveniaban_veget_ert_a_jarvanyhelyzet_korlatozasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89022384-f25d-4820-b067-ed53408a467a","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_szloveniaban_veget_ert_a_jarvanyhelyzet_korlatozasok","timestamp":"2021. június. 15. 19:21","title":"Véget ért a járványhelyzet Szlovéniában, de maradt még pár korlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad0882b6-fc83-4175-901e-4d9d3e7e05ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A létesítmény Kínában található, az ottani illetékesek pedig tagadták, hogy bármilyen veszély lenne. Az erőmű résztulajdonosa, egy francia cég azonban állítja: a kínai hatóságok már megemelték sugárzással kapcsolatos egészségügyi határértéket.","shortLead":"A létesítmény Kínában található, az ottani illetékesek pedig tagadták, hogy bármilyen veszély lenne. Az erőmű...","id":"20210615_kina_tajsan_atomeromu_szivargas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad0882b6-fc83-4175-901e-4d9d3e7e05ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e31a02-c251-4796-876e-7925ff217665","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_kina_tajsan_atomeromu_szivargas","timestamp":"2021. június. 15. 08:32","title":"Szivároghat egy kínai atomerőmű, egyesek sugárveszélyt emlegetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2c2302-f740-4688-9752-36034747fad5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Oroszország és Kína nem is titkoltan geopolitikai előnyszerzésre igyekszik használni, hogy oltóanyaggal látja el azokat a fejlődő országokat, amelyek nem jutnak nyugati vakcinákhoz. Erre csak most reagált az USA, amely a G7 csoport élén ered riválisai nyomába.\r

\r

","shortLead":"Oroszország és Kína nem is titkoltan geopolitikai előnyszerzésre igyekszik használni, hogy oltóanyaggal látja el azokat...","id":"20210615_Vakcinabol_epit_politikai_befolyast_Moszkva_es_Peking","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d2c2302-f740-4688-9752-36034747fad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca8b28d-b765-4ed0-9c2d-5c82f34a5967","keywords":null,"link":"/360/20210615_Vakcinabol_epit_politikai_befolyast_Moszkva_es_Peking","timestamp":"2021. június. 15. 15:00","title":"Vakcinából épít politikai befolyást Moszkva és Peking","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d9b27a-5265-4627-923f-0828246377c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nézni is fájdalmas, milyen góllal lökte Josué Duverger közelebb a csapatát a kieséshez a vb-selejtezőn.","shortLead":"Nézni is fájdalmas, milyen góllal lökte Josué Duverger közelebb a csapatát a kieséshez a vb-selejtezőn.","id":"20210616_ongol_kapus_haiti_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0d9b27a-5265-4627-923f-0828246377c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73cf31be-df37-4e80-8adf-c2a8497591ab","keywords":null,"link":"/sport/20210616_ongol_kapus_haiti_foci","timestamp":"2021. június. 16. 09:42","title":"Történjen bármi az Eb-n, az év öngólját Haiti kapusa lőtte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3385b05-2678-4fac-aed2-7b834bf406fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyszerűsítés volt a Google célja, amikor úgy döntött, a Chrome böngésző nem mutatja majd a weboldalak teljes címét a felhasználóknak. Azóta bebizonyosodott: a csalók örülhettek legjobban. A Google belátta, ezért változtatott.","shortLead":"Az egyszerűsítés volt a Google célja, amikor úgy döntött, a Chrome böngésző nem mutatja majd a weboldalak teljes címét...","id":"20210616_chrome_webcim_keresosav_teljes_url_sav_domain","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3385b05-2678-4fac-aed2-7b834bf406fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f918fa-4238-46f5-9138-3c831cc1f559","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_chrome_webcim_keresosav_teljes_url_sav_domain","timestamp":"2021. június. 16. 08:03","title":"Változás jött a Chrome-ban, figyelje csak a sávot, ahova bepötyögi a webcímet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]