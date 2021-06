Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Helytelennek tarja a német kancellár a törvényt.","shortLead":"Helytelennek tarja a német kancellár a törvényt.","id":"20210623_angela_merkel_homofobtorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81f3b1c-5d84-429e-afd8-da18a55071ee","keywords":null,"link":"/vilag/20210623_angela_merkel_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 23. 17:10","title":"Merkel is kritizálta a homofóbtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbf2b05-35a9-44f7-8d6e-c3f7a5b36323","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A FedEx rangsorában szinte minden megmozdulását értékelik a játékosoknak, a magyar csapatkapitány csatárok között a negyedik, összetettben a hetedik legjobb lett. ","shortLead":"A FedEx rangsorában szinte minden megmozdulását értékelik a játékosoknak, a magyar csapatkapitány csatárok között...","id":"20210625_Szalai_Adam_az_Eb_csoportkor_hetedik_legjobb_jatekosa_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dbf2b05-35a9-44f7-8d6e-c3f7a5b36323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d10f9a4-2b63-4088-875e-d5eacf9def35","keywords":null,"link":"/sport/20210625_Szalai_Adam_az_Eb_csoportkor_hetedik_legjobb_jatekosa_lett","timestamp":"2021. június. 25. 11:33","title":"Szalai Ádám az Eb-csoportkör hetedik legjobb játékosa lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5c6d6b-bb19-4585-9855-9d2512e4e908","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elindultak a magyar szurkolók az Allianz Arénába a mindent eldöntő meccsre. A hvg.hu élő videóban számolt be az eseményről.","shortLead":"Elindultak a magyar szurkolók az Allianz Arénába a mindent eldöntő meccsre. A hvg.hu élő videóban számolt be...","id":"20210623_munchen_elo_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a5c6d6b-bb19-4585-9855-9d2512e4e908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac60342-fb69-42fa-bcdd-c66cfb1ae8e3","keywords":null,"link":"/elet/20210623_munchen_elo_video","timestamp":"2021. június. 23. 17:48","title":"Így vonultak a magyar szurkolók Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbfaf83-d425-4b53-8134-c54e8364be88","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A német-magyar meccs helyett az Olasz Testvérek párt elnökével tárgyalt a magyar miniszterelnök.","shortLead":"A német-magyar meccs helyett az Olasz Testvérek párt elnökével tárgyalt a magyar miniszterelnök.","id":"20210623_olasz_orban_novak_szelsojobb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dbfaf83-d425-4b53-8134-c54e8364be88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae5d7ce-083f-4ba9-a7f9-891fa619397a","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_olasz_orban_novak_szelsojobb","timestamp":"2021. június. 23. 20:12","title":"Az olasz szélsőjobboldal egyik vezetőjével tárgyalt Orbán és Novák Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e5cccc-e8f5-4625-ab9b-efc5a9f13e2b","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A masszőrök közül csak azok adhatják be a kérelmet, akik fürdőben dolgoznak. A többieket elutasítják. A dietetikusokról pedig egész egyszerűen elfeledkeztek.","shortLead":"A masszőrök közül csak azok adhatják be a kérelmet, akik fürdőben dolgoznak. A többieket elutasítják. A dietetikusokról...","id":"20210625_allami_tamogatas_onfoglalkoztatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3e5cccc-e8f5-4625-ab9b-efc5a9f13e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8698d8-3011-4121-ba12-b9759449884b","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_allami_tamogatas_onfoglalkoztatok","timestamp":"2021. június. 25. 11:10","title":"Egész szakmák maradtak ki az önfoglalkoztatók egyszeri állami támogatásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint mindenkinek szüksége lehet újabb és újabb oltásokra a mutánsok és korlátozott idejű védettség miatt.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint mindenkinek szüksége lehet újabb és újabb oltásokra a mutánsok és...","id":"20210624_emlekezteto_oltas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3b3891-7667-45f1-9298-1f4d458c895d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_emlekezteto_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 24. 20:17","title":"Évente emlékeztető oltást kaphatnak a koronavírus által leginkább veszélyeztetett emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7f1b70-1d8f-40c1-a960-06f104ee5fed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt jobbikos EP-képviselő nem vett részt az ítélethirdetésen. ","shortLead":"A volt jobbikos EP-képviselő nem vett részt az ítélethirdetésen. 