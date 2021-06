Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"69b8c758-3804-4ecc-8538-82517c49c20f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég ezzel csábítaná magához a tehetséges munkaerőt.","shortLead":"A cég ezzel csábítaná magához a tehetséges munkaerőt.","id":"20210625_fizetett_szabadsag_kifli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69b8c758-3804-4ecc-8538-82517c49c20f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e48531d-e5a7-478a-8af6-81d697001087","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_fizetett_szabadsag_kifli","timestamp":"2021. június. 25. 18:29","title":"Korlátlan fizetett szabadságot ad ezentúl munkavállalóinak a Kifli.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4acb9b-b408-41a2-865d-8eb9c134f612","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"„Tiszta fejjel és civilben” menjen a meccsre – kéri tagjaitól a Carpathian Brigade.","shortLead":"„Tiszta fejjel és civilben” menjen a meccsre – kéri tagjaitól a Carpathian Brigade.","id":"20210627_szurkoloi_csoport_nem_megy_a_meccsre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b4acb9b-b408-41a2-865d-8eb9c134f612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85c2709-aa8e-4817-822b-cd2e80491574","keywords":null,"link":"/sport/20210627_szurkoloi_csoport_nem_megy_a_meccsre","timestamp":"2021. június. 27. 15:05","title":"Véget ért az Eb a magyar ultráknak, a cseh–holland meccsre sem mennek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd8d7f7-74c6-43e0-9af2-853c4e561bf2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha kell, kőkemény sportkocsikat megszégyenítő módon vadássza le egymás után a kanyarokat, és ha kell, az úthibákat finoman kirugózva halkan szállítja a családot, a csomagokat és akár a kutyát is. Skizofrén sportkombi, ami ráadásul nem is feltétlenül fogyaszt sokat.","shortLead":"Ha kell, kőkemény sportkocsikat megszégyenítő módon vadássza le egymás után a kanyarokat, és ha kell, az úthibákat...","id":"20210626_600_loero_sosem_volt_meg_ennyire_csaladi_meghajtottuk_az_audi_rs6ot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efd8d7f7-74c6-43e0-9af2-853c4e561bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d02cbb8-7eb3-4197-83d5-71db98253684","keywords":null,"link":"/cegauto/20210626_600_loero_sosem_volt_meg_ennyire_csaladi_meghajtottuk_az_audi_rs6ot","timestamp":"2021. június. 26. 06:41","title":"600 lóerő sosem volt még ennyire családbarát: meghajtottuk a kombi Audi RS6-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5743e95c-3db6-4533-a8ea-bbd972b1d81a","c_author":"Kákos Anna","category":"kkv","description":"„Egy-két éves szakmai tapasztalattal rendelkező, kezdő munkavállalót keresünk” - olvasható gyakran az álláshirdetésekben. Ez egy elég paradox helyzet, hiszen az iskolából kikerülve kezdő emberek indulnának neki a munka világának, a betanítás viszont sok időt és energiát vesz igénybe, így a legtöbb vállalat igyekszik kihagyni ezt az életéből. Erre jelent megoldást a diákmunka, ami már a tanulással töltött évek alatt megalapozhatja a későbbi elhelyezkedést. ","shortLead":"„Egy-két éves szakmai tapasztalattal rendelkező, kezdő munkavállalót keresünk” - olvasható gyakran...","id":"20210626_Mire_figyeljunk_ha_diakkent_vallalnank_munkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5743e95c-3db6-4533-a8ea-bbd972b1d81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea939f09-c37e-4ddf-a70f-0d45e2fefd4d","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Mire_figyeljunk_ha_diakkent_vallalnank_munkat","timestamp":"2021. június. 26. 16:00","title":"Mire figyeljünk, ha diákként vállalnánk munkát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fesztivál ma kezdődött és egy hónapon át tart.","shortLead":"A fesztivál ma kezdődött és egy hónapon át tart.","id":"20210625_budapest_pride_fesztival_2021_homofobtorveny_pedofiltorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273dd31b-a2ec-43dd-8796-b5c871145e43","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_budapest_pride_fesztival_2021_homofobtorveny_pedofiltorveny","timestamp":"2021. június. 25. 21:33","title":"Nem módosítja a Budapest Pride programját a melegellenes törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b9e033-9c08-4305-a2f2-5127d69d3ddc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Némileg értetlenkedtek a szöveget meglátva. ","shortLead":"Némileg értetlenkedtek a szöveget meglátva. ","id":"20210626_Egy_belga_lap_elmeselte_hogyan_kerestek_meg_oket_Orbanek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9b9e033-9c08-4305-a2f2-5127d69d3ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61a21a3-6f35-4d26-a535-f835c3de87dd","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Egy_belga_lap_elmeselte_hogyan_kerestek_meg_oket_Orbanek","timestamp":"2021. június. 26. 19:05","title":"Egy belga lap elmesélte, hogyan keresték meg őket Orbánék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b076f39-c96e-47bf-878a-540a3ba7d545","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bíró antiszemita és rasszista kijelentéseket tett évekkel ezelőtt, támogatása miatt össztűz zúdult az ellenzékre az időközi választáson.","shortLead":"Bíró antiszemita és rasszista kijelentéseket tett évekkel ezelőtt, támogatása miatt össztűz zúdult az ellenzékre...","id":"20210627_Biro_Laszlot_inditja_a_Jobbik_a_borsodi_elovalasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b076f39-c96e-47bf-878a-540a3ba7d545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4bc16b-5332-4381-bd15-5c6e78822fe1","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Biro_Laszlot_inditja_a_Jobbik_a_borsodi_elovalasztason","timestamp":"2021. június. 27. 09:25","title":"Bíró Lászlót indítja a Jobbik a borsodi előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mint a brit lapok írják, nem tartotta be kellően a távolságtartási ajánlásokat. ","shortLead":"Mint a brit lapok írják, nem tartotta be kellően a távolságtartási ajánlásokat. ","id":"20210626_Lemondott_a_brit_egeszsegugyi_miniszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4738e3ad-5141-4623-9f3d-e76383476ab4","keywords":null,"link":"/elet/20210626_Lemondott_a_brit_egeszsegugyi_miniszter","timestamp":"2021. június. 26. 20:14","title":"Belebukott szerelmi afférjába a brit egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]