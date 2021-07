Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6bda719a-8412-4be9-895f-1483f7c14954","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan már használják Indiában a Covaxin nevű védőoltást, de annak klinikai tesztjei még csak most zárulnak. A gyártó szerint nem is rossz eredményekkel. A vakcina engedélyeztetését hamarosan kérik az Egyesült Államokban is.","shortLead":"Ugyan már használják Indiában a Covaxin nevű védőoltást, de annak klinikai tesztjei még csak most zárulnak. A gyártó...","id":"20210703_bharat_biotech_covaxin_indiai_oltas_hatekonysag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bda719a-8412-4be9-895f-1483f7c14954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d39aa4f-863f-45c7-8911-fc8da56411b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_bharat_biotech_covaxin_indiai_oltas_hatekonysag","timestamp":"2021. július. 03. 15:35","title":"Bharat Biotech: 78 százalékos védelmet ad az indiai védőoltás, a delta variáns ellen is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3ceb5a-9d91-4656-b45b-036b195c901c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A harmadik kétharmados győzelem után pörgött fel az építkezés Hatvanpusztán, a miniszterelnök apja, Orbán Győző tulajdonában lévő birtokon. Az óriási igényességgel készülő beruházás összköltsége elérheti a 10 milliárd forintot is. A kormány szerint semmi közünk ahhoz, hogy Orbán Győző mire költi a közbeszerzéseken keresett pénzt (bár 10 milliárdot még az ő cégei sem profitálnak), Gulyás Gergely pedig esküszik, itt majorság lesz, többségében gazdasági épületekkel. Legalábbis a miniszterelnök ezt mondta neki, és miért is kételkedne. A HVG által készített, illetve birtokunkba jutott képeken azonban teremgarázsok bejárata, liftaknák és egy impozánsnak mutatkozó magánkönyvtár is látható. Utóbbiak szerint idősebb Orbán pont arról álmodik, mint a fia.","shortLead":"A harmadik kétharmados győzelem után pörgött fel az építkezés Hatvanpusztán, a miniszterelnök apja, Orbán Győző...","id":"20210704_Hatvanpuszta_major_orban_Viktor_orban_Gyozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec3ceb5a-9d91-4656-b45b-036b195c901c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fba3f1-5558-4eb4-9b56-b83708329e2e","keywords":null,"link":"/360/20210704_Hatvanpuszta_major_orban_Viktor_orban_Gyozo","timestamp":"2021. július. 04. 11:10","title":"Galéria az Orbán család hatvanpusztai birtokáról: Újabb belső képek és légi felvételek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e76f8d6-edd2-407d-ae3b-23d87ae9a213","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nyolcvan éve, 1941. július 6-án vezették be Magyarországon a jobb oldali közlekedést. A változás még nem érintette Budapestet, a fővárosban néhány hónappal később, november 9-én álltak át az új közlekedési rendre. \r

","shortLead":"Nyolcvan éve, 1941. július 6-án vezették be Magyarországon a jobb oldali közlekedést. A változás még nem érintette...","id":"20210704_bal_oldali_kozlekedes_atallas_evfordulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e76f8d6-edd2-407d-ae3b-23d87ae9a213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c023352c-39f4-4ee2-8c30-7fb7f93ea3e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_bal_oldali_kozlekedes_atallas_evfordulo","timestamp":"2021. július. 04. 11:30","title":"Nyolcvan éve kellett újratanulni a közlekedést Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275decba-2b8a-498d-8abc-c27ba86101c7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Jogvédő szervezetek kezdeményezték a pert Franciaországban arra hivatkozva, hogy Kínában a Hszincsiang-ujgur tartományban az ujgur őslakosságot kényszermunkatelepeken dolgoztatják. ","shortLead":"Jogvédő szervezetek kezdeményezték a pert Franciaországban arra hivatkozva, hogy Kínában a Hszincsiang-ujgur...","id":"20210702_Negy_divatceget_vadolnak_azzal_hogy_ujgur_kenyszermunkasokat_alkalmaznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=275decba-2b8a-498d-8abc-c27ba86101c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6c53ec-281c-464c-9491-049215a4d919","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_Negy_divatceget_vadolnak_azzal_hogy_ujgur_kenyszermunkasokat_alkalmaznak","timestamp":"2021. július. 02. 13:57","title":"Négy divatcéget vádolnak azzal, hogy ujgur kényszermunkásokat alkalmaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fbefa9-9bed-4563-b146-b97fdcb2aaba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A páros balesetet szenvedett. Az apa ellen vádat emeltek.","shortLead":"A páros balesetet szenvedett. Az apa ellen vádat emeltek.","id":"20210704_kiszombor_baleset_kiskoru_veszelyeztetese_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1fbefa9-9bed-4563-b146-b97fdcb2aaba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d79ae2-71b1-4c2e-8dd2-4ccdb3003cd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_kiszombor_baleset_kiskoru_veszelyeztetese_vademeles","timestamp":"2021. július. 04. 09:59","title":"Engedte, hogy a 12 éves lánya vezessen, nagyon rossz ötlet volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9ee42f-40fa-48b4-ad1d-b7809c55d3a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szivárgó tenger alatti gázcső gyulladt ki a Mexikói-öbölben. A tűzről készült felvételek pokoli hangulatot árasztanak.","shortLead":"Szivárgó tenger alatti gázcső gyulladt ki a Mexikói-öbölben. A tűzről készült felvételek pokoli hangulatot árasztanak.","id":"20210703_gazrobbanas_szivargas_mexikoiobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf9ee42f-40fa-48b4-ad1d-b7809c55d3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfb603c-2d7a-4884-a881-477e6bced559","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_gazrobbanas_szivargas_mexikoiobol","timestamp":"2021. július. 03. 11:35","title":"A pokol kapuja nyílt meg, vagy Godzilla ébredezik a Mexikói-öbölben? Ilyen egy víz alatti gázrobbanás videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80c3f75-d95c-4901-8bf0-fccf33f07d79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű színészek két kör kávét is ittak a cukrászdában, ahová váratlanul beültek.","shortLead":"A világhírű színészek két kör kávét is ittak a cukrászdában, ahová váratlanul beültek.","id":"20210703_ethan_hawke_oscar_isaac_michael_benjamin_hernandez_balatonfuredi_kavezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b80c3f75-d95c-4901-8bf0-fccf33f07d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d3ddd8-1310-403c-b6ee-6e0114ad9251","keywords":null,"link":"/kultura/20210703_ethan_hawke_oscar_isaac_michael_benjamin_hernandez_balatonfuredi_kavezo","timestamp":"2021. július. 03. 18:33","title":"Egy balatonfüredi cukrászdában bukkant fel Ethan Hawke és Oscar Isaac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98997f0-33a6-4170-8bcb-f911922c5b13","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még a mai Csehország területén is éltek ősi tengeri krokodilok – derült ki a Bécsi Természettudományi Múzeumban (NHM) már több mint száz éve őrzött leletek új vizsgálatából és rendszertani besorolásából. ","shortLead":"Még a mai Csehország területén is éltek ősi tengeri krokodilok – derült ki a Bécsi Természettudományi Múzeumban (NHM...","id":"20210703_tengeri_krokodilok_csehorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a98997f0-33a6-4170-8bcb-f911922c5b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c61fb096-d382-4aff-9e04-8477fda81683","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_tengeri_krokodilok_csehorszag","timestamp":"2021. július. 03. 10:03","title":"Elővették a 109 éve őrizgetett ősi leleteket: 7 méteres krokodilok éltek még Budapesttől 400 km-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]