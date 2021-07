Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"62426e8d-58b4-4c89-b7f4-ae3cc890817a","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A rendező az Arany Pálmáért versenyez Cannes-ban Füst Milán A feleségem története című regényéből készült filmjével. A macsó Störr kapitányt a holland Gijs Naber, Lizzyt a francia Léa Seydoux alakítja. Hasonló karakterek, mintha egyetlen emberen belül zajlana a dráma.","shortLead":"A rendező az Arany Pálmáért versenyez Cannes-ban Füst Milán A feleségem története című regényéből készült filmjével...","id":"202126__enyedi_ildiko_filmrendezo__kedvenc_gyemantjarol_bevallalos_producerrol__nehezitett_palya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62426e8d-58b4-4c89-b7f4-ae3cc890817a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ee396f-7ef2-4ee1-9018-4a1fee462594","keywords":null,"link":"/360/202126__enyedi_ildiko_filmrendezo__kedvenc_gyemantjarol_bevallalos_producerrol__nehezitett_palya","timestamp":"2021. július. 01. 19:00","title":"Enyedi Ildikó: A feleségem története komoly küzdelem volt, pánikhelyzetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92aa43b-da31-4d0f-89d7-376be4347f0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ítélethirdetésre négy év után került sor. M. az utolsó szó jogán azt mondta: az elmúlt hat hónapot magánzárkában töltötte, ahol volt ideje gondolkodni. Családot szeretne.","shortLead":"Az ítélethirdetésre négy év után került sor. M. az utolsó szó jogán azt mondta: az elmúlt hat hónapot magánzárkában...","id":"20210702_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d92aa43b-da31-4d0f-89d7-376be4347f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7801b5f7-f02d-49b0-bf51-ace9e6b9478e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210702_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset","timestamp":"2021. július. 02. 11:14","title":"M. Richárd másodfokon enyhébb büntetést kapott a Dózsa György úti baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyarországon jelenleg 1320 töltő üzemel, közülük 500 Budapesten.","shortLead":"Magyarországon jelenleg 1320 töltő üzemel, közülük 500 Budapesten.","id":"20210702_elektromos_auto_toltohalozat_bovites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9930b5e4-4b51-46ec-8915-e7adf19d6c46","keywords":null,"link":"/cegauto/20210702_elektromos_auto_toltohalozat_bovites","timestamp":"2021. július. 02. 13:59","title":"Ön is beleszólhat, hol legyenek újabb töltők az elektromos autóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98997f0-33a6-4170-8bcb-f911922c5b13","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még a mai Csehország területén is éltek ősi tengeri krokodilok – derült ki a Bécsi Természettudományi Múzeumban (NHM) már több mint száz éve őrzött leletek új vizsgálatából és rendszertani besorolásából. ","shortLead":"Még a mai Csehország területén is éltek ősi tengeri krokodilok – derült ki a Bécsi Természettudományi Múzeumban (NHM...","id":"20210703_tengeri_krokodilok_csehorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a98997f0-33a6-4170-8bcb-f911922c5b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c61fb096-d382-4aff-9e04-8477fda81683","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_tengeri_krokodilok_csehorszag","timestamp":"2021. július. 03. 10:03","title":"Elővették a 109 éve őrizgetett ősi leleteket: 7 méteres krokodilok éltek még Budapesttől 400 km-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdef0f19-234b-441b-84d1-7b866f8056b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem értett meg, ezért komolyan vett egy focis viccet Sára Botond volt józsefvárosi polgármester, fővárosi kormányhivatali vezető, aki ráadásul a baloldalt és a jelenlegi kerületvezetést tette ezért felelőssé.","shortLead":"Nem értett meg, ezért komolyan vett egy focis viccet Sára Botond volt józsefvárosi polgármester, fővárosi...","id":"20210701_Sara_Botond_jozsefvaros_baloldal_vicc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdef0f19-234b-441b-84d1-7b866f8056b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cc8776-40ab-4d0a-af37-0e09ae701aa5","keywords":null,"link":"/sport/20210701_Sara_Botond_jozsefvaros_baloldal_vicc","timestamp":"2021. július. 01. 18:05","title":"Sára Botond nem érti a viccet, de azért is a baloldalt hibáztatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kisalföldön és Budapest térségében erős szélre is számítani kell.","shortLead":"A Kisalföldön és Budapest térségében erős szélre is számítani kell.","id":"20210702_Zivatarra_es_felhoszakadasra_is_figyelmeztet_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4981bd40-a44b-4b06-9e38-895f236a0055","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_Zivatarra_es_felhoszakadasra_is_figyelmeztet_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2021. július. 02. 05:43","title":"Zivatarra és felhőszakadásra is figyelmeztet a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f18657b-8325-4769-acbe-7db86e82a764","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lehet ezt a dolgot kulturáltan is intézni és a végén meccset nyerni.","shortLead":"Lehet ezt a dolgot kulturáltan is intézni és a végén meccset nyerni.","id":"20210703_Az_olaszok_most_mind_leterdeltek_Lukaku_halas_volt_erte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f18657b-8325-4769-acbe-7db86e82a764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964cda8b-34f6-42c5-a1b2-d74b6c4d929c","keywords":null,"link":"/sport/20210703_Az_olaszok_most_mind_leterdeltek_Lukaku_halas_volt_erte","timestamp":"2021. július. 03. 11:10","title":"Az olaszok mind letérdeltek, Lukaku hálás volt, senkinek nem esett baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b585a769-37fb-4765-985d-30911eb03e77","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Támadó hangnemben válaszolgatott Vlagyimir Putyin orosz elnök szokásos éves kérdés-felelet maratonján szerdán. A Kreml ura így egészen más hangulatot teremtett, mint két héttel ezelőtt, amikor jóval békülékenyebb volt a Joe Biden amerikai elnökkel folytatott genfi csúcstalálkozó után. Putyin elsősorban amiatt volt dühös, hogy a NATO és Ukrajna az Oroszország által 2014-ben elcsatolt Krím környékén folytat tengeri hadgyakorlatot.","shortLead":"Támadó hangnemben válaszolgatott Vlagyimir Putyin orosz elnök szokásos éves kérdés-felelet maratonján szerdán. A Kreml...","id":"20210701_Putyin_most_a_rossz_rendort_jatssza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b585a769-37fb-4765-985d-30911eb03e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c54954-8e38-4b0c-b179-c3db84846f88","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_Putyin_most_a_rossz_rendort_jatssza","timestamp":"2021. július. 01. 18:02","title":"Putyin most a rossz rendőrt játssza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]