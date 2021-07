Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bűnösnek találták Tikász Ferencet garázdaság bűntettében, valamint könnyű testi sértés és becsületsértés vétségében.","shortLead":"Bűnösnek találták Tikász Ferencet garázdaság bűntettében, valamint könnyű testi sértés és becsületsértés vétségében.","id":"20210703_berettyoujfalu_volt_fidelitas_elnok_tikasz_ferenc_eliteltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24e1a2e-1ca7-424c-9ef6-51fbbf7f05ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_berettyoujfalu_volt_fidelitas_elnok_tikasz_ferenc_eliteltek","timestamp":"2021. július. 03. 18:16","title":"Jogerősen elítélték a berettyóújfalui Fidelitas volt elnökét, mert megtámadott egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5969485-76a6-45f1-88c8-0a0e34b56f34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette okos ébresztőóráját (vagy akár úgy is mondhatnánk, mini okoskijelzőjét) a Lenovo, és sokoldalú vezeték nélküli töltési lehetőséggel is ellátta.","shortLead":"Frissítette okos ébresztőóráját (vagy akár úgy is mondhatnánk, mini okoskijelzőjét) a Lenovo, és sokoldalú vezeték...","id":"20210704_lenovo_smart_clock2_opcionalis_vezetek_nelkuli_magsafe_kompatibilis_toltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5969485-76a6-45f1-88c8-0a0e34b56f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16215044-e776-49a5-8a89-575375aadb53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_lenovo_smart_clock2_opcionalis_vezetek_nelkuli_magsafe_kompatibilis_toltes","timestamp":"2021. július. 04. 14:03","title":"A telefonját is feltöltheti a Lenovo új ébresztőórájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e7696e-3a6e-4dcc-8b08-afd7db58aa1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elkövetők majdnem meglógtak, ám a baleset miatt nem volt nehéz beérni őket.","shortLead":"Az elkövetők majdnem meglógtak, ám a baleset miatt nem volt nehéz beérni őket.","id":"20210705_lopott_iphone_rablas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8e7696e-3a6e-4dcc-8b08-afd7db58aa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3f68f4-888d-411e-9ffd-81219a10d34e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_lopott_iphone_rablas","timestamp":"2021. július. 05. 13:12","title":"38 lopott iPhone-t pakolt autójába a fegyveres banda, de menekülés közben felborultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ami a tengerentúlon történik, az világszerte megszabja a demokrácia jövőjét – mutat rá Larry Diamond politikai elemző a Foreign Affairs-ben.","shortLead":"Ami a tengerentúlon történik, az világszerte megszabja a demokrácia jövőjét – mutat rá Larry Diamond politikai elemző...","id":"20210704_Amerikai_elemzo_Katasztrofalis_kovetkezmenyekkel_jarna_ha_Amerikaban_megremegne_a_demokracia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20581e4c-a9bb-4d45-bb6b-2ddd3d05c3a1","keywords":null,"link":"/360/20210704_Amerikai_elemzo_Katasztrofalis_kovetkezmenyekkel_jarna_ha_Amerikaban_megremegne_a_demokracia","timestamp":"2021. július. 04. 09:00","title":"Amerikai elemző: Katasztrofális következményekkel járna, ha Amerikában megremegne a demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621f7bf2-72b9-4b5f-83eb-ad79fe2e39a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Július elseje óta szigorúbb feltételeknek kell megfelelniük azoknak, akiknek nincs uniós védettségi igazolványuk.","shortLead":"Július elseje óta szigorúbb feltételeknek kell megfelelniük azoknak, akiknek nincs uniós védettségi igazolványuk.","id":"20210704_Szigorodnak_a_horvatorszagi_beutazasok_julius_15ig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=621f7bf2-72b9-4b5f-83eb-ad79fe2e39a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fbcfa2-04bd-44a1-b04b-7d64ec092392","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Szigorodnak_a_horvatorszagi_beutazasok_julius_15ig","timestamp":"2021. július. 04. 17:05","title":"Kiderült, mikor enyhít Horvátország a szigorúbb beutazási szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A veszélyhelyzetek alatt lejárt, illetve lejáró okmányokra egységes szabályozás van Magyarországon, azonban uniós rendelkezések miatt a jogosítványokra eltérő határidők vonatkoznak.","shortLead":"A veszélyhelyzetek alatt lejárt, illetve lejáró okmányokra egységes szabályozás van Magyarországon, azonban uniós...","id":"20210705_Tiz_honappal_tovabb_ervenyesek_a_lejart_jogositvanyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e4b1f3-c88a-4675-9584-9c76384ee7ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Tiz_honappal_tovabb_ervenyesek_a_lejart_jogositvanyok","timestamp":"2021. július. 05. 11:45","title":"Tíz hónappal tovább érvényesek a lejárt jogosítványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9264cf-0f12-4eb0-a42b-728f2d55fe23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A téma a pedofiltörvény, amit melegellenes passzusokkal egészítettek ki, és emiatt éles kritikák érték a magyar kormányt.","shortLead":"A téma a pedofiltörvény, amit melegellenes passzusokkal egészítettek ki, és emiatt éles kritikák érték a magyar...","id":"20210704_kocsis_mate_soros_gyorgy_pedofiltorveny_melegellenesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a9264cf-0f12-4eb0-a42b-728f2d55fe23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0deae4-2091-4df0-83bc-35a8af3fdca4","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_kocsis_mate_soros_gyorgy_pedofiltorveny_melegellenesseg","timestamp":"2021. július. 04. 08:57","title":"Kocsis Máté szerint most Soros fia hergeli a közvéleményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Helena Dalli univerzális emberi jogi problémának látja a magyarországi homofóbtörvényt.","shortLead":"Helena Dalli univerzális emberi jogi problémának látja a magyarországi homofóbtörvényt.","id":"20210705_Egyenlosegi_EUbiztos_Betelt_a_pohar_az_LMBTQ_emberek_stigmatizalasaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1f6d64-bf7e-4aec-aef7-7df91e571f39","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_Egyenlosegi_EUbiztos_Betelt_a_pohar_az_LMBTQ_emberek_stigmatizalasaval","timestamp":"2021. július. 05. 12:50","title":"Egyenlőségi EU-biztos: Betelt a pohár az LMBTQ-emberek stigmatizálásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]