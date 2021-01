Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A török vezetés 50 millió adagot rendelt a gyengített vírusokon alapuló kínai védőoltásból, mellyel első körben az egészségügyi dolgozókat és az időseket oltják be.","shortLead":"A török vezetés 50 millió adagot rendelt a gyengített vírusokon alapuló kínai védőoltásból, mellyel első körben...","id":"20210113_torokorszag_kina_vakcina_coronavac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83691f8c-5304-4935-aa22-78438532706d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_torokorszag_kina_vakcina_coronavac","timestamp":"2021. január. 13. 21:07","title":"Törökországban használni kezdik az 50 százalékos hatékonyságú kínai vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8257da-1b17-4c34-a51b-bd68ad054b76","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Többen is hangot adtak annak a véleménynek, hogy a focisták viselkedjenek felelősségteljesen, és fejezzék be a közös ünneplést.","shortLead":"Többen is hangot adtak annak a véleménynek, hogy a focisták viselkedjenek felelősségteljesen, és fejezzék be a közös...","id":"20210114_sarga_lap_focista_oleles_unneples","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e8257da-1b17-4c34-a51b-bd68ad054b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec19a009-8238-4c3c-b066-6da99a0f02ef","keywords":null,"link":"/sport/20210114_sarga_lap_focista_oleles_unneples","timestamp":"2021. január. 14. 19:10","title":"Sárga lapot javasol az ölelkező focistáknak egy brit politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa35c26-62bc-4fa5-9cd4-2565a3ef58de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több hasonló vizsgálatot követően a Counterpoint Research is górcső alá tette az iPhone 12 anyagköltségeit, és összehasonlította az iPhone 11 hasonló számaival. A jelentős különbségnek logikus a magyarázata.","shortLead":"Több hasonló vizsgálatot követően a Counterpoint Research is górcső alá tette az iPhone 12 anyagköltségeit, és...","id":"20210114_apple_iphone_12_bom_analizis_vs_iphone_11_bom_alkatreszek_koltsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1aa35c26-62bc-4fa5-9cd4-2565a3ef58de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade0dc13-d261-41f3-a274-4d10d299e368","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_apple_iphone_12_bom_analizis_vs_iphone_11_bom_alkatreszek_koltsege","timestamp":"2021. január. 14. 09:33","title":"Mennyivel kerül többe az Apple-nek az iPhone 12, mint az iPhone 11?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3906b37a-d3d1-4607-9d19-a62d107fb576","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Koreai Munkapárt kongresszusának zárónapján beszélt a katonai képességek fejlesztéséről.","shortLead":"A Koreai Munkapárt kongresszusának zárónapján beszélt a katonai képességek fejlesztéséről.","id":"20210113_Kim_Dzsong_Un_nuklearis_elrettentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3906b37a-d3d1-4607-9d19-a62d107fb576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400caf0d-d5db-413b-bcfa-25b9fc9e6d5f","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_Kim_Dzsong_Un_nuklearis_elrettentes","timestamp":"2021. január. 13. 06:35","title":"Kim Dzsong Un nagyobb nukleáris elrettentést sürgetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cde3b9d-d41e-492d-a575-567c831641ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soltész Miklós államtitkár nagylelkűen azt is felajánlotta, hogy 200 horvát gyermek ingyen nyaralhasson Magyarországon.","shortLead":"Soltész Miklós államtitkár nagylelkűen azt is felajánlotta, hogy 200 horvát gyermek ingyen nyaralhasson Magyarországon.","id":"20210113_magyarorszag_templom_iskola_felujitas_horvatorszag_foldrenges_soltesz_miklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cde3b9d-d41e-492d-a575-567c831641ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414d64cb-b16c-40af-95b7-7ebdbab5908a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_magyarorszag_templom_iskola_felujitas_horvatorszag_foldrenges_soltesz_miklos","timestamp":"2021. január. 13. 17:15","title":"Magyarország egy templom és egy iskola felújításával segíti a földrengéssel sújtott horvátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Izraeli tapasztalatok szerint a Pfizer vakcinája megállítja a fertőzést is. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Izraeli tapasztalatok szerint a Pfizer vakcinája megállítja a fertőzést is. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210114_Radar360_A_Szenatus_ele_kerul_Trump_ugye_tomeges_fajkihalas_jon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa2a0f5-463e-4bed-b656-d61e251a55fa","keywords":null,"link":"/360/20210114_Radar360_A_Szenatus_ele_kerul_Trump_ugye_tomeges_fajkihalas_jon","timestamp":"2021. január. 14. 08:07","title":"Radar360: A Szenátus elé kerül Trump ügye, tömeges fajkihalás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06143722-92e6-40e5-8123-f74d57d1841b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A CD Projekt RED újdonsága a régebbi konzolokon kimondottan gyengén teljesít. A lengyel stúdió azt ígérte: javítja a hibákat és újabb, ingyenes tartalmakkal bővíti a programot.","shortLead":"A CD Projekt RED újdonsága a régebbi konzolokon kimondottan gyengén teljesít. A lengyel stúdió azt ígérte: javítja...","id":"20210114_cyberpunk_2077_cd_projekt_red_videojatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06143722-92e6-40e5-8123-f74d57d1841b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac1370b-e78d-42bf-b4f9-b8f81026f587","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_cyberpunk_2077_cd_projekt_red_videojatek","timestamp":"2021. január. 14. 14:03","title":"Mindent kijavít és elnézést kér a Cyberpunk 2077 fejlesztője a játék állapota miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legjelentősebb pusztítást az Amazonas-őserdő szenvedte el Brazília, Kolumbia, Peru, Bolívia, Venezuela és Guyana területén","shortLead":"A legjelentősebb pusztítást az Amazonas-őserdő szenvedte el Brazília, Kolumbia, Peru, Bolívia, Venezuela és Guyana...","id":"20210113_WWF_oserdo_pusztitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1c3dbd-a7e7-4a66-a516-2e22ac1c8ec3","keywords":null,"link":"/zhvg/20210113_WWF_oserdo_pusztitas","timestamp":"2021. január. 13. 06:15","title":"WWF: 43 millió hektáron pusztult el őserdő 2004 és 2018 között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]