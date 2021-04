Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f20ca356-74bb-4550-8103-3b490419e304","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Kijárási tilalom, üzlet- és iskolabezárások – a berlini kormány alkotmányossági aggályokkal is szembenézve, a föderációs berendezkedésű Németországban szokatlan módon, központilag akarja legyőzni a koronavírus-járványt.","shortLead":"Kijárási tilalom, üzlet- és iskolabezárások – a berlini kormány alkotmányossági aggályokkal is szembenézve...","id":"20210428_Merkel_veszfekje_Nemet_jarvanyszabalyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f20ca356-74bb-4550-8103-3b490419e304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c3d034-768f-47d5-a980-7c52258b561e","keywords":null,"link":"/360/20210428_Merkel_veszfekje_Nemet_jarvanyszabalyok","timestamp":"2021. április. 28. 12:00","title":"Merkel kezében ott a vészfék – a németek inkább szigorítanak a járványszabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260c7f13-2318-49f7-b399-b4d0054764c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Harminckét év után a hatóságok nyomásának engedve elhagyja Budelli szigetét Mauro Morandi.\r

","shortLead":"Harminckét év után a hatóságok nyomásának engedve elhagyja Budelli szigetét Mauro Morandi.\r

","id":"20210426_mauro_morandi_budelli_sziget_gondnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=260c7f13-2318-49f7-b399-b4d0054764c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7928ac57-d84c-44da-bc23-1d715da75e4f","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_mauro_morandi_budelli_sziget_gondnok","timestamp":"2021. április. 26. 22:26","title":"Feladta, elköltözik szigetéről az olasz Robinson Crusoe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7abd9f5-cfe0-4bbf-8f5e-580884ec2655","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Nem lesz kötelező karantén a sportolóknak, de szigorú szabályok szerint kell utazniuk és készülniük az új szabálykönyv szerint.","shortLead":"Nem lesz kötelező karantén a sportolóknak, de szigorú szabályok szerint kell utazniuk és készülniük az új szabálykönyv...","id":"20210428_tokio_olimpia_koronavirus_teszt_sportolok_szabalykonyv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7abd9f5-cfe0-4bbf-8f5e-580884ec2655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e7d53d-3992-4ef7-ab04-51ee9c014f35","keywords":null,"link":"/sport/20210428_tokio_olimpia_koronavirus_teszt_sportolok_szabalykonyv","timestamp":"2021. április. 28. 16:12","title":"Kijöttek az új szabályok, naponta tesztelik majd az olimpikonokat Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71febdc1-61db-48ae-8dd6-6d9162c80e8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Színházi Társaság örül, hogy hamarosan kinyithatnak a színházak, de emlékeztetnek: a kormány rendelete minden felelősséget az egyes intézmények vállára helyezett.","shortLead":"A Magyar Színházi Társaság örül, hogy hamarosan kinyithatnak a színházak, de emlékeztetnek: a kormány rendelete minden...","id":"20210428_A_szinhaznyitas_veletlenul_se_legyen_egy_ujabb_hullam_kezdete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71febdc1-61db-48ae-8dd6-6d9162c80e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8867f3e6-1cc8-4e06-9700-420d87957694","keywords":null,"link":"/elet/20210428_A_szinhaznyitas_veletlenul_se_legyen_egy_ujabb_hullam_kezdete","timestamp":"2021. április. 28. 11:36","title":"„A színháznyitás véletlenül se legyen egy újabb hullám kezdete”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d5e469-1dd6-426e-a1e4-42ae199d2a01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben lehet megtalálni az oltásunkat.","shortLead":"Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben lehet megtalálni az oltásunkat.","id":"20210428_oltas_eeszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73d5e469-1dd6-426e-a1e4-42ae199d2a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bf951e-3570-4807-8cec-5bbbc22356e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_oltas_eeszt","timestamp":"2021. április. 28. 19:04","title":"Így tudja ellenőrizni, hogy rögzítették-e az oltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A 100 milliárd forintos hitelkeretből eddig 36 milliárd forintra adott be kérelmet összesen 4500 vállalkozás.","shortLead":"A 100 milliárd forintos hitelkeretből eddig 36 milliárd forintra adott be kérelmet összesen 4500 vállalkozás.","id":"20210427_ujrainditasi_gyorskolcson_mfb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195d7f8e-8d14-4be9-ba89-e84bbe29e5fa","keywords":null,"link":"/kkv/20210427_ujrainditasi_gyorskolcson_mfb","timestamp":"2021. április. 27. 11:57","title":"Az újraindítási gyorskölcsön alig több, mint harmadát kérték a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a felhasználók kezébe adja a lehetőséget, hogy szabályozhassák a Windows 10-en futó programok erőforrásigényét.","shortLead":"A Microsoft a felhasználók kezébe adja a lehetőséget, hogy szabályozhassák a Windows 10-en futó programok...","id":"20210427_windows_10_eco_mode_takarekos_uzemmod_szoftverek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b93c461-e749-418c-8b48-cfdb114a151d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_windows_10_eco_mode_takarekos_uzemmod_szoftverek","timestamp":"2021. április. 27. 09:03","title":"Új kapcsoló jön a Windowsba, felgyorsítja a programokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7302417c-5210-4066-974a-0d830e466bb4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Eddig már majdnem 40 ezer külföldi állampolgár kapta meg az oltást Szerbiában.","shortLead":"Eddig már majdnem 40 ezer külföldi állampolgár kapta meg az oltást Szerbiában.","id":"20210427_Ismet_oltanak_kulfoldieket_Szerbiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7302417c-5210-4066-974a-0d830e466bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c4c9d6-2b5b-4672-9b98-5dc584de75f8","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_Ismet_oltanak_kulfoldieket_Szerbiaban","timestamp":"2021. április. 27. 08:12","title":"Ismét oltanak külföldieket Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]