[{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Túl lassan érnek el a vakcinák a fejlődő országokba, miközben a delta variánst már 98 országban azonosították.","shortLead":"Túl lassan érnek el a vakcinák a fejlődő országokba, miközben a delta variánst már 98 országban azonosították.","id":"20210705_A_WHO_szerint_a_koronavirusvariansok_lekorozhetik_az_oltasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cce68d-f7dd-4811-889c-25cf88b467d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_A_WHO_szerint_a_koronavirusvariansok_lekorozhetik_az_oltasokat","timestamp":"2021. július. 05. 10:12","title":"A WHO szerint a koronavírus-variánsok lekörözhetik az oltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeede52f-49fc-4778-b64b-a5fa3ba1cde7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GETTR komoly piaci szereplőként mutatja be magát, de a vele történtek miatt hamar vicc tárgya lett.","shortLead":"A GETTR komoly piaci szereplőként mutatja be magát, de a vele történtek miatt hamar vicc tárgya lett.","id":"20210706_donald_trump_kozossegi_media_oldal_gettr_hackerek_hackertamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeede52f-49fc-4778-b64b-a5fa3ba1cde7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08f91fe-7bc3-4855-913d-924bb46478f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_donald_trump_kozossegi_media_oldal_gettr_hackerek_hackertamadas","timestamp":"2021. július. 06. 12:03","title":"Trump köre új közösségi oldalt indított, a hackerek egy nap után feltörték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72c0545-9cc1-43ff-b12e-ad6df0ad2065","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az operatőrnek nem kell kapkodnia, a lemenő nap fénye addig dereng, ameddig csak szükség van rá. 