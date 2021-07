Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15d02c8d-8ce4-478a-9b9a-42d0625ba573","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Viccek tárgyává váltak az Alexa nevű lányok a kiskereskedelmi óriás okosasszisztense miatt. Volt, ahol annyira eldurvult a helyzet, hogy a zaklatott iskolásnak inkább másik intézményt kerestek és a nevét is megváltoztatták.","shortLead":"Viccek tárgyává váltak az Alexa nevű lányok a kiskereskedelmi óriás okosasszisztense miatt. Volt, ahol annyira...","id":"20210707_amazon_alexa_digitalis_asszisztens","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15d02c8d-8ce4-478a-9b9a-42d0625ba573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8edd5f2-92d7-46a3-b528-91c50b459161","keywords":null,"link":"/tudomany/20210707_amazon_alexa_digitalis_asszisztens","timestamp":"2021. július. 07. 11:33","title":"Kiborítja az Alexákat az Amazon Alexája: van, aki nevet változtatott miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d3ce8a-2f19-4442-bf31-218b835faa2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszavának nyilatkozó intézményvezetők azt mondták, hogy váratlanul érte őket a döntés, és állították: hiányozni fognak az egyenruhások az ellátásból.","shortLead":"A Népszavának nyilatkozó intézményvezetők azt mondták, hogy váratlanul érte őket a döntés, és állították: hiányozni...","id":"20210706_katonak_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96d3ce8a-2f19-4442-bf31-218b835faa2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3a7391-8f40-4b6e-b329-c65cc8380130","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_katonak_korhaz","timestamp":"2021. július. 06. 07:39","title":"Visszahívták a katonákat a kórházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A produkciós cég végül a lagzi teljes költségét kifizette. ","shortLead":"A produkciós cég végül a lagzi teljes költségét kifizette. ","id":"20210706_Gordon_Ramsay_eskuvo_forgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c47c148f-1ca5-4d60-9125-6424fcccdaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc57b085-4073-4771-b468-5e9f41a1e28e","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Gordon_Ramsay_eskuvo_forgatas","timestamp":"2021. július. 06. 17:01","title":"Gordon Ramsay és a stábja belegyalogolt egy esküvőbe, a pár szerint tönkretették a nagy napjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80322431-cb22-4517-9d21-b36d072adfa7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több autó is összetört a Dísz téren.","shortLead":"Több autó is összetört a Dísz téren.","id":"20210705_baleset_tamadas_zavart_budai_var","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80322431-cb22-4517-9d21-b36d072adfa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1d5a69-edd7-43cb-b122-5b8b8479831e","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_baleset_tamadas_zavart_budai_var","timestamp":"2021. július. 05. 21:19","title":"Zavart férfi ugrott be egy terepjáróba a Budai Várban, a sofőr ijedtében rálépett a gázra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5886822-01d6-4add-a2f2-ec811c28c4fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megfordult a hetek óta tartó biztató tendencia. Az új fertőzöttek többsége fiatal.","shortLead":"Megfordult a hetek óta tartó biztató tendencia. Az új fertőzöttek többsége fiatal.","id":"20210706_gorogorszag_koronavirus_jarvany_fertozes_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5886822-01d6-4add-a2f2-ec811c28c4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d004ee-d618-4069-bc8e-61b464e04307","keywords":null,"link":"/vilag/20210706_gorogorszag_koronavirus_jarvany_fertozes_korlatozas","timestamp":"2021. július. 06. 21:28","title":"Megugrott a fertőzöttek száma, korlátozásokat vezet be Görögország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bfa827f-5b71-4eb9-b8ae-1c075a1538b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új hírek érkeztek arról, milyen lehet az Apple tavalyi bemutatott, saját chipjének felturbózott, idei változata, az M1X, illetve a második generációs egység, az M2.","shortLead":"Új hírek érkeztek arról, milyen lehet az Apple tavalyi bemutatott, saját chipjének felturbózott, idei változata...","id":"20210707_apple_macbook_pro_m1x_m2_chip_processzor_macbook_air","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bfa827f-5b71-4eb9-b8ae-1c075a1538b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3dd8e3-d1a2-46d0-8fdf-030fe17b3631","keywords":null,"link":"/tudomany/20210707_apple_macbook_pro_m1x_m2_chip_processzor_macbook_air","timestamp":"2021. július. 07. 09:33","title":"Az erősebbnél is erősebb gépet adhat ki az Apple, az M1 chip utódja lesz a szíve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dae7dc9-8fcf-4133-84b5-44f100ad0935","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester elképzelhetőnek tartja, hogy politikai presztízs miatt rejtegetik az információkat.","shortLead":"A főpolgármester elképzelhetőnek tartja, hogy politikai presztízs miatt rejtegetik az információkat.","id":"20210706_karacsony_gergely_vakcina_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dae7dc9-8fcf-4133-84b5-44f100ad0935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527f14e9-681f-4bf1-ab74-57112672acc8","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_karacsony_gergely_vakcina_vizsgalat","timestamp":"2021. július. 06. 19:19","title":"Karácsony: A kormány ül a vakcinavizsgálatok eredményén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"300 ezer forintot kínáltak a főorvosnak, hogy olyan igazolást állítson ki, amellyel kérelmezni lehet a börtönbüntetés elhalasztását. A doktor belesétált a csapdába.","shortLead":"300 ezer forintot kínáltak a főorvosnak, hogy olyan igazolást állítson ki, amellyel kérelmezni lehet a börtönbüntetés...","id":"20210707_Torbe_csalta_a_hatosag_a_hamis_igazolasokat_kinalo_korrupt_doktornot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7936929-5e5a-45b6-865e-7edb3a91daff","keywords":null,"link":"/itthon/20210707_Torbe_csalta_a_hatosag_a_hamis_igazolasokat_kinalo_korrupt_doktornot","timestamp":"2021. július. 07. 12:54","title":"Tőrbe csalta a hatóság a hamis engedélyeket kínáló korrupt orvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]