Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f313269b-09b8-43a4-a317-abbee52b2eae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A nyomok arra utalnak, hogy a 37 éves Matthew Livelsberger követhette el a robbantást.","shortLead":"A nyomok arra utalnak, hogy a 37 éves Matthew Livelsberger követhette el a robbantást.","id":"20250102_kulonleges-erok-katona-robbanas-Trump-szalloda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f313269b-09b8-43a4-a317-abbee52b2eae.jpg","index":0,"item":"43485456-a0e3-4d8b-9439-d1c45ec2c9b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_kulonleges-erok-katona-robbanas-Trump-szalloda","timestamp":"2025. január. 02. 20:58","title":"A különleges erők egy katonája robbanthatott Trump szállodája előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90bffef9-8933-4f1a-8ea2-fdc1ced284dc","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A Lakers klasszisa 562 meccsen is 30 pont felett zárt.","shortLead":"A Lakers klasszisa 562 meccsen is 30 pont felett zárt.","id":"20250103_LeBron-James-Michael-Jordan-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90bffef9-8933-4f1a-8ea2-fdc1ced284dc.jpg","index":0,"item":"4a22fbf0-fc7a-4501-9ab9-6e5e6650d25e","keywords":null,"link":"/sport/20250103_LeBron-James-Michael-Jordan-rekord","timestamp":"2025. január. 03. 14:39","title":"LeBron James beállította Michael Jordan hihetetlen rekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint hatvan, heroinnal megtöltött csomagot nyeltek le ketten.","shortLead":"Több mint hatvan, heroinnal megtöltött csomagot nyeltek le ketten.","id":"20250102_Ket-magyar-drogcsempeszt-fogtak-el-Ausztraliaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"c84400aa-22e3-493f-962b-0aca52e4a277","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_Ket-magyar-drogcsempeszt-fogtak-el-Ausztraliaban","timestamp":"2025. január. 02. 19:26","title":"Két magyar drogcsempészt fogtak el Ausztráliában, lenyelt csomagokban vitték volna be az országba a kábítószert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1285511c-2be9-4c79-8151-5ddd2343b1e5","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Alig egy napot élt meg a Halászbástya elé felállított kordon, amivel a bevételeit növelte volna a Budavári Önkormányzat. A pesti panorámát gyászosan fekete leplekkel eltakaró lezárást akkora felháborodás övezte, hogy a felállításáról szóló önkormányzati javaslatot eredetileg jegyző Böröcz László I. kerületi polgármester egy nap után eltávolíttatta. De mivel járhatott volna, ha marad, és milyen problémákra hívja fel a figyelmet a történet?","shortLead":"Alig egy napot élt meg a Halászbástya elé felállított kordon, amivel a bevételeit növelte volna a Budavári...","id":"20250103_fizetos-halaszbastya-kordon-turizmus-budavari-onkormanyzat-idegenvezetok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1285511c-2be9-4c79-8151-5ddd2343b1e5.jpg","index":0,"item":"e54a8b81-74a5-4eba-aed7-53dbb3107474","keywords":null,"link":"/kkv/20250103_fizetos-halaszbastya-kordon-turizmus-budavari-onkormanyzat-idegenvezetok-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 16:30","title":"Az Instagram-mennyországot fenyegette a Halászbástya kordonja, de hiába bontották le gyorsan, így is okozhatott károkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9040c777-ed9f-433b-96e0-eb6bce867bef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Britt Allcroft 81 éves volt. ","shortLead":"Britt Allcroft 81 éves volt. ","id":"20250103_Thomas-a-gozmozdony-mese-sorozat-alkoto-Britt-Allcroft-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9040c777-ed9f-433b-96e0-eb6bce867bef.jpg","index":0,"item":"274db133-1db2-40f4-b96b-d7dd98c218a6","keywords":null,"link":"/kultura/20250103_Thomas-a-gozmozdony-mese-sorozat-alkoto-Britt-Allcroft-meghalt","timestamp":"2025. január. 03. 16:14","title":"Meghalt a Thomas, a gőzmozdony-mesesorozat alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a5be87-501f-4366-aaca-2de3d5839141","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jun Szuk Jeol ellen kedden adtak ki elfogatóparancsot, mert december elején megkísérelte bevezetni a hadiállapotot, aminek megszüntetését nem sokkal később az ellenzék megszavazta.","shortLead":"Jun Szuk Jeol ellen kedden adtak ki elfogatóparancsot, mert december elején megkísérelte bevezetni a hadiállapotot...","id":"20250103_Megprobaljak-letartoztatni-Del-Korea-elnoket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90a5be87-501f-4366-aaca-2de3d5839141.jpg","index":0,"item":"6104fb16-82b8-44f5-8dc9-d6f28cbd8f44","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_Megprobaljak-letartoztatni-Del-Korea-elnoket","timestamp":"2025. január. 03. 06:00","title":"A dél-koreai nyomozók megpróbálták letartóztatni az ország elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf978b4-0901-4309-b3cb-ca502a8169b6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kenyai Mukukuban december 30-án ért földet egy rakétaalkatrész, aminek eredtileg el kellett volna égnie a légkörben. A balesetben szerencsére senki sem sérült meg, és anyagi kár sem keletkezett. Már vizsgálják, hogy kihez tartozik.","shortLead":"A kenyai Mukukuban december 30-án ért földet egy rakétaalkatrész, aminek eredtileg el kellett volna égnie a légkörben...","id":"20250103_urraketa-baleset-kenya-urszemet-mukuku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf978b4-0901-4309-b3cb-ca502a8169b6.jpg","index":0,"item":"99a99909-ce00-4f5d-8851-2562e7c9f52f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_urraketa-baleset-kenya-urszemet-mukuku","timestamp":"2025. január. 03. 10:03","title":"Ráesett egy kenyai falura egy űrrakéta darabja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc07bf80-2a36-49b2-8a92-2a5ac296068c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Fenyőfalakomával ünneplik az újévet a berlini állatkert elefántjai.","shortLead":"Fenyőfalakomával ünneplik az újévet a berlini állatkert elefántjai.","id":"20250103_elefant-eladatlan-karacsonyfa-berlin-allatkert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc07bf80-2a36-49b2-8a92-2a5ac296068c.jpg","index":0,"item":"962ecfe0-a0ad-4365-a386-01b0b0d18a61","keywords":null,"link":"/elet/20250103_elefant-eladatlan-karacsonyfa-berlin-allatkert","timestamp":"2025. január. 03. 17:00","title":"Elefántok falhatják fel az eladatlan karácsonyfákat Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]