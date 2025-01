Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c438d9bd-f2ca-4156-ad43-eb7bc88b4df9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Folytatja az elmúlt napok szerény erősödését a forint, szerda délután 3 óra körül 410,5 forintot kellett adni az euróért, a dollárért pedig 397 forintot.","shortLead":"Folytatja az elmúlt napok szerény erősödését a forint, szerda délután 3 óra körül 410,5 forintot kellett adni...","id":"20250115_forint-dollar-euro-arfolyam-javulas-erosodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c438d9bd-f2ca-4156-ad43-eb7bc88b4df9.jpg","index":0,"item":"d2b99aaf-62d9-4ff2-960d-f84da291381e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_forint-dollar-euro-arfolyam-javulas-erosodes","timestamp":"2025. január. 15. 15:18","title":"Jót tett a forintnak az amerikai inflációs adat, erősödik a dollárral és az euróval szemben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f728f2-073d-4189-a15b-e0d0adf7880a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter „mélységes megütközéssel” fogadta a hírt, hogy az országos Bírói Tanács – megváltoztatva korábbi jóváhagyását – érvénytelenítette a kormánnyal kötött négyoldalú megállapodást, amely a bírói fizetésemelést szervezeti reformhoz kötötte. A felmondás ellenére ezt a kormány hatályosnak tekinti – jelezte Tuzson Bence.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter „mélységes megütközéssel” fogadta a hírt, hogy az országos Bírói Tanács – megváltoztatva...","id":"20250115_OBT-felmondta-a-kormannyal-kotott-megallapodast-tuzson-bence-miniszter-reakcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6f728f2-073d-4189-a15b-e0d0adf7880a.jpg","index":0,"item":"5ebba4fc-22ad-43c5-8879-cdb24b62bbc9","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_OBT-felmondta-a-kormannyal-kotott-megallapodast-tuzson-bence-miniszter-reakcio-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 15:16","title":"Hiába mondta fel az OBT a kormánnyal kötött megállapodást, a miniszter szerint az így is érvényes, a testület pedig hiteltelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem jelentette be határidőre, hogy az általa birtokolt részvények mennyisége meghaladta az 5 százalékot, ez a SEC szerint negatív hatással volt az árfolyamra, és Musk túl olcsón vehette meg a vállalatot.","shortLead":"Nem jelentette be határidőre, hogy az általa birtokolt részvények mennyisége meghaladta az 5 százalékot, ez a SEC...","id":"20250115_Beperli-Elon-Muskot-az-amerikai-penzugyi-felugyelet-mert-mestersegesen-alacsony-aron-tartotta-a-Twitter-reszvenyeit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7.jpg","index":0,"item":"57e256e5-8eae-44b0-97ed-fe7b8ac58141","keywords":null,"link":"/kkv/20250115_Beperli-Elon-Muskot-az-amerikai-penzugyi-felugyelet-mert-mestersegesen-alacsony-aron-tartotta-a-Twitter-reszvenyeit","timestamp":"2025. január. 15. 11:42","title":"Beperli Elon Muskot az amerikai tőzsdefelügyelet, mert mesterségesen alacsony áron tartotta a Twitter részvényeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29ceb578-f0ea-437c-aff6-c12ea19c8c96","c_author":"Köves Margit","category":"360","description":"Az ájurvédáról, valamint kulturális és természeti látványosságairól ismert Keralának idehaza nagy reklámot csinált az ott nyaraló Orbán Viktor. Szeretettel Delhiből sorozatunk szerzője ebből az alkalomból korábbi személyes keralai, illetve Kocsi városában szerzett tapasztalatait osztja meg.","shortLead":"Az ájurvédáról, valamint kulturális és természeti látványosságairól ismert Keralának idehaza nagy reklámot csinált...","id":"20250114_szeretettel-delhibol-india-kerala-kocsin-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29ceb578-f0ea-437c-aff6-c12ea19c8c96.jpg","index":0,"item":"2fcd856b-d204-4614-88f0-122355c7a4ac","keywords":null,"link":"/360/20250114_szeretettel-delhibol-india-kerala-kocsin-orban-viktor","timestamp":"2025. január. 14. 17:30","title":"Ájurvéda első kézből: keralai utazás Vasco da Gama és Orbán Viktor nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf89f86-1636-453b-ae9a-6248cdc42231","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sajtóértesülések szerint decemberben született meg a döntés, hogy elválnak az útjaik.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint decemberben született meg a döntés, hogy elválnak az útjaik.","id":"20250114_pep-guardiola-valas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bf89f86-1636-453b-ae9a-6248cdc42231.jpg","index":0,"item":"917b4f55-afbb-4c46-b248-c3dcf86afad2","keywords":null,"link":"/elet/20250114_pep-guardiola-valas","timestamp":"2025. január. 14. 10:47","title":"Guardiola 30 év után válik a feleségétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea120e90-5450-43e5-a795-0c06544f5008","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Két hónap alatt negyedével nőtt a tojás fogyasztói ára, sok helyen nem is lehet kapni.","shortLead":"Két hónap alatt negyedével nőtt a tojás fogyasztói ára, sok helyen nem is lehet kapni.","id":"20250114_usa-egyesult-allamok-madarinfluenza-tojas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea120e90-5450-43e5-a795-0c06544f5008.jpg","index":0,"item":"81d1c6c0-a8f7-4a27-bfc6-dbcbff2523fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_usa-egyesult-allamok-madarinfluenza-tojas","timestamp":"2025. január. 14. 13:04","title":"Tojáshiányt okozott az USA-ban a madárinfluenza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A legjobb esetben is 0,6 százalékos lehet a 2024-es GDP-növekedés az eredetileg várt 4 százalék helyett – mondta el Nagy Márton, aki arról is beszélt, hogy a családok nagy részének sikerült visszaadni azt, amit elvitt tőlük az infláció.","shortLead":"A legjobb esetben is 0,6 százalékos lehet a 2024-es GDP-növekedés az eredetileg várt 4 százalék helyett – mondta el...","id":"20250114_Nagy-Marton-allamadossag-valtozasok-adozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"d44b84fc-235a-462f-854d-66899bd5ba98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_Nagy-Marton-allamadossag-valtozasok-adozas","timestamp":"2025. január. 14. 10:36","title":"Nagy Márton: Nőtt az államadósság, változások jönnek az adózásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcb7007-8f94-4ad5-b052-f9b783ed4bdd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A legújabb rakétateszt a japán külügyminiszter dél-koreai látogatását előzte meg, de valójában Donald Trumpnak szólhat a kommunista diktatúra durrogtatása.","shortLead":"A legújabb rakétateszt a japán külügyminiszter dél-koreai látogatását előzte meg, de valójában Donald Trumpnak szólhat...","id":"20250114_eszak-korea-ballisztikus-raketa-donald-trump-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bcb7007-8f94-4ad5-b052-f9b783ed4bdd.jpg","index":0,"item":"2483993a-df44-43ca-9e88-8db452487575","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_eszak-korea-ballisztikus-raketa-donald-trump-teszt","timestamp":"2025. január. 14. 06:21","title":"Ismét ballisztikus rakétákat lőtt ki Észak-Korea, Trumpnak üzenhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]