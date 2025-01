Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha nem tudják eldönteni, hogy milyen filmet válasszanak este, segítünk néhány javaslattal. ","shortLead":"Ha nem tudják eldönteni, hogy milyen filmet válasszanak este, segítünk néhány javaslattal. ","id":"20250130_filmek-netflix-filmajanlo-streaming-lekerul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad.jpg","index":0,"item":"5b590d6d-f847-4fd6-a845-fa0c2e92557f","keywords":null,"link":"/elet/20250130_filmek-netflix-filmajanlo-streaming-lekerul","timestamp":"2025. január. 30. 05:31","title":"Sürgősen nézzék meg ezeket a filmeket, mert hamarosan eltűnnek a Netflixről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9e1a88-45ac-4aeb-91fc-b31030c63db7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mindössze 6 százalék szeretne az USA-hoz tartozni.","shortLead":"Mindössze 6 százalék szeretne az USA-hoz tartozni.","id":"20250129_gronland-egyesult-allamok-donald-trump-kozvelemeny-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a9e1a88-45ac-4aeb-91fc-b31030c63db7.jpg","index":0,"item":"da4a3b12-d48a-4d99-985f-8822354c8336","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_gronland-egyesult-allamok-donald-trump-kozvelemeny-kutatas","timestamp":"2025. január. 29. 13:34","title":"Egy friss felmérés szerint a grönlandiak elsöprő többsége ellenzi, hogy szigetük az Egyesült Államok részévé váljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f27d8e-77a3-47fc-adc6-a41d16ae0e99","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"elet","description":"Az év eleje hagyományosan az életvezetési változtatásokat érintő fogadalmak időszaka. A Januhairy-mozgalom arra buzdítja a nőket, hogy próbálják ki, milyen hatással van az életükre, ha egy hónapra leteszik a borotvát.","shortLead":"Az év eleje hagyományosan az életvezetési változtatásokat érintő fogadalmak időszaka. A Januhairy-mozgalom arra...","id":"20250129_januhairy-szoros-nok-borotvalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06f27d8e-77a3-47fc-adc6-a41d16ae0e99.jpg","index":0,"item":"7dd43aca-429b-4931-96fd-6400deb79cb8","keywords":null,"link":"/elet/20250129_januhairy-szoros-nok-borotvalkozas","timestamp":"2025. január. 29. 04:44","title":"„Először ijesztő lesz, aztán felszabadít” – ma is durva reakciókat vált ki, ha egy nő nem borotválkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3686fe3a-f013-40eb-a0af-e0427a36872d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Iparági források szerint mégis lesz home office, Lázár ezzel szemben arról posztolt, ez csak “egyes szakszervezeti vezetők vágyvezérelt híradása”, továbbra is tilos az otthoni munkavégzés és ez így is marad. ","shortLead":"Iparági források szerint mégis lesz home office, Lázár ezzel szemben arról posztolt, ez csak “egyes...","id":"20250130_home-office-mav-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3686fe3a-f013-40eb-a0af-e0427a36872d.jpg","index":0,"item":"7e5c64c9-3e97-46b2-958c-4fb3ab3b025f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_home-office-mav-lazar-janos","timestamp":"2025. január. 30. 14:24","title":"Sajtóhírek szerint Lázárék meghátráltak, mégis lesz home office a MÁV-nál, a miniszter szerint szó sincs ilyesmiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c066638-3a96-4ede-9b47-264742bf1161","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyről a HVG számolt be, Polt Péter most Vadai Ágnes kérdésére válaszolva ismerte el, hogy eljárás van folyamatban.","shortLead":"Az ügyről a HVG számolt be, Polt Péter most Vadai Ágnes kérdésére válaszolva ismerte el, hogy eljárás van folyamatban.","id":"20250130_szamalk-szalezi-vadai-agnes-zaklatas-polt-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c066638-3a96-4ede-9b47-264742bf1161.jpg","index":0,"item":"da9bf8ee-f3e2-4935-a49c-b56cce95d472","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_szamalk-szalezi-vadai-agnes-zaklatas-polt-peter","timestamp":"2025. január. 30. 13:41","title":"A készenléti rendőrség nyomoz a január közepén gyermekvédelmi ügyben felfüggesztett szalézi igazgatóhelyettes ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyiek szerint akár ötvennél is többen lakhatnak a házban, ahová petárdázástól kezdve egészen a körözött személyek jelenlétéig riasztották a rendőröket.","shortLead":"A helyiek szerint akár ötvennél is többen lakhatnak a házban, ahová petárdázástól kezdve egészen a körözött személyek...","id":"20250129_Hatvankilencszer-riasztottak-a-rendoroket-tavaly-egy-csaladi-hazhoz-amiben-munkasszallo-uzemel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"e7f03628-e7cf-4806-8f86-dab1eebb70b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Hatvankilencszer-riasztottak-a-rendoroket-tavaly-egy-csaladi-hazhoz-amiben-munkasszallo-uzemel","timestamp":"2025. január. 29. 15:23","title":"Hatvankilencszer riasztották a rendőröket tavaly egy családi házhoz, amiben munkásszálló üzemel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9aeae2-3c59-4900-8d0c-6bfce9cf2e21","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Ha a Real Valladolid új igazolásának, Nikitscher Tamásnak jól sikerül a klubváltás, hosszú évekig meghatározó játékosa lehet a nemzeti csapatnak.","shortLead":"Ha a Real Valladolid új igazolásának, Nikitscher Tamásnak jól sikerül a klubváltás, hosszú évekig meghatározó játékosa...","id":"20250129_nikitscher-tamas-palyafutas-atigazolas-real-valladolid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f9aeae2-3c59-4900-8d0c-6bfce9cf2e21.jpg","index":0,"item":"f261ffe7-81be-43b5-8510-54f6972763d4","keywords":null,"link":"/sport/20250129_nikitscher-tamas-palyafutas-atigazolas-real-valladolid","timestamp":"2025. január. 29. 16:48","title":"Történelmi átigazolás, amiből óriásit profitálhat a magyar fociválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"609dc492-25f0-43cc-a68b-059de48fde52","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az esélyünk a lottóötösre persze ugyanakkora, mint bármely más kombinációval, de az első öt számmal elért telitalálattal biztosan be kéne mennünk hétfőn is dolgozni.","shortLead":"Az esélyünk a lottóötösre persze ugyanakkora, mint bármely más kombinációval, de az első öt számmal elért...","id":"20250130_otos-lotto-sorsolas-leggyakoribb-szamok-12345-esely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/609dc492-25f0-43cc-a68b-059de48fde52.jpg","index":0,"item":"e370c24b-a5b8-48f1-a009-24e6f17f5d80","keywords":null,"link":"/elet/20250130_otos-lotto-sorsolas-leggyakoribb-szamok-12345-esely","timestamp":"2025. január. 30. 05:01","title":"Nagy lenne a koppanás, ha kihúznák a lottón, hogy 1,2,3,4,5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]