Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"709fc839-3bd8-4334-a84a-efb89009eaea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök hosszú interjút adott egy svájci lapnak, amelyben többek között arról beszélt, hogy hiba volt elhitetni az ukránokkal, hogy a győzelemig mellettük fogunk állni.","shortLead":"A miniszterelnök hosszú interjút adott egy svájci lapnak, amelyben többek között arról beszélt, hogy hiba volt...","id":"20250203_Orban-nnz-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/709fc839-3bd8-4334-a84a-efb89009eaea.jpg","index":0,"item":"df60202a-4197-4f14-ab51-41c2677a1680","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Orban-nnz-interju-ebx","timestamp":"2025. február. 03. 11:25","title":"Orbán megkérdezte Putyint, zavarja-e, hogy Magyarország NATO-tag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0af8c0-277a-4fc5-a024-459e40ae3e5d","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A politikai propaganda eszköze és pszichológusok kutatási terepe is volt a sajtóban elsőként felbukkant nyilvános tényellenőrző rovat. A fact-checking nagy hagyományokra és kevéssé meggyőző eredményekre tekinthet vissza.","shortLead":"A politikai propaganda eszköze és pszichológusok kutatási terepe is volt a sajtóban elsőként felbukkant nyilvános...","id":"20250202_hvg-tenyellenorzes-anno-elhallgatni-arany-remhirek-facebook","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b0af8c0-277a-4fc5-a024-459e40ae3e5d.jpg","index":0,"item":"9f5fb6c0-1231-4f9c-90a3-13f1cc4a28d3","keywords":null,"link":"/360/20250202_hvg-tenyellenorzes-anno-elhallgatni-arany-remhirek-facebook","timestamp":"2025. február. 02. 12:30","title":"Megfagyott agyú katonák, konzerveket mérgező japánok, dauerolás közben felrobbanó nő – amikor a sajtó ráébredt, valamit kezdeni kell az álhírekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ffb185-d142-43be-9215-8abe80cd06f0","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Jubileumi koncerttel ünnepelte megalakulásának 35. évfordulóját a Republic az MVM Dome-ban. Az éjszakába nyúló bulit a 4S zenekar vezette fel, majd felcsendültek az együttes legismertebb számai, köztük a Repül a bálna, a 67-es út, illetve a Szállj el, kismadár is. A meglepetésvendégek között Bochkor Gábor és Erdei Zsolt ökölvívó is felbukkant. ","shortLead":"Jubileumi koncerttel ünnepelte megalakulásának 35. évfordulóját a Republic az MVM Dome-ban. Az éjszakába nyúló bulit...","id":"20250202_Igy-szuletett-ujja-a-a-Republic-az-MVM-Dome-ban---fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55ffb185-d142-43be-9215-8abe80cd06f0.jpg","index":0,"item":"db368b74-3bdd-482a-b5c3-28c9ac8fc3c6","keywords":null,"link":"/elet/20250202_Igy-szuletett-ujja-a-a-Republic-az-MVM-Dome-ban---fotok","timestamp":"2025. február. 02. 12:45","title":"Így ünnepelte 35. születésnapját a Republic - fotók!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az arab országok elutasítják a palesztinok kitelepítését Gázából – derült ki abból a közös nyilatkozatból, amelyet az egyiptomi fővárosban megtartott szombati tanácskozásuk után adott ki öt arab ország, valamint a Ciszjordániát irányító Palesztin Hatóság és az Arab Liga képviselői.","shortLead":"Az arab országok elutasítják a palesztinok kitelepítését Gázából – derült ki abból a közös nyilatkozatból...","id":"20250201_Az-arab-orszagoknak-nem-tetszik-Trump-javaslata-elutasitjak-a-palesztinok-kitelepiteset-Gazabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a.jpg","index":0,"item":"29d65cad-69ab-42ca-a6bf-33672f19553a","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Az-arab-orszagoknak-nem-tetszik-Trump-javaslata-elutasitjak-a-palesztinok-kitelepiteset-Gazabol","timestamp":"2025. február. 01. 18:37","title":"Az arab országoknak nem tetszik Trump javaslata, elutasítják a palesztinok kitelepítését Gázából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711874e0-336c-4584-8a8a-c6dafb96059b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsit egy 45-50 év körüli férfi vezette, volt egy utasa is. Senki nem sérült meg.","shortLead":"A kocsit egy 45-50 év körüli férfi vezette, volt egy utasa is. Senki nem sérült meg.","id":"20250201_A-villamos-sinre-majd-a-falnak-hajtott-egy-auto-a-Fovam-ternel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/711874e0-336c-4584-8a8a-c6dafb96059b.jpg","index":0,"item":"72b1bdd5-28cc-4db8-94e5-2e73c80a5d55","keywords":null,"link":"/cegauto/20250201_A-villamos-sinre-majd-a-falnak-hajtott-egy-auto-a-Fovam-ternel","timestamp":"2025. február. 01. 20:44","title":"A villamossínre, majd a falnak hajtott egy autó a Fővám térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad0bf1c-061a-4e67-a40a-700cdf20251b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Donald Trump kampányát dollár százmilliókkal támogató milliárdos kormányzati hatékonyságnövelő tanácsadói csapata az egyik legérzékenyebb amerikai kormányzati adatbázisba is bejutott.","shortLead":"A Donald Trump kampányát dollár százmilliókkal támogató milliárdos kormányzati hatékonyságnövelő tanácsadói csapata...","id":"20250202_Elon-Musk-csapata-teljes-hozzaferest-kapott-a-szovetsegi-fizetesi-rendszerhez-amerikaiak-millioi-erzekeny-penzugyi-adatahoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ad0bf1c-061a-4e67-a40a-700cdf20251b.jpg","index":0,"item":"b4edc79a-0bd4-4df3-b4a8-7bc098b644e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_Elon-Musk-csapata-teljes-hozzaferest-kapott-a-szovetsegi-fizetesi-rendszerhez-amerikaiak-millioi-erzekeny-penzugyi-adatahoz","timestamp":"2025. február. 02. 20:54","title":"Elon Musk csapata teljes hozzáférést kapott a szövetségi fizetési rendszerhez, amerikaiak milliói érzékeny pénzügyi adatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da1bc7c-18c0-40d0-adda-82729f9a8fe4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többek között a tört- és egészmogyorós és a fehércsokis termékeket érinti a méretcsökkenés.","shortLead":"Többek között a tört- és egészmogyorós és a fehércsokis termékeket érinti a méretcsökkenés.","id":"20250201_Folytatodik-a-zsugorinflacio-osszemegy-a-Milka-csoki-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3da1bc7c-18c0-40d0-adda-82729f9a8fe4.jpg","index":0,"item":"f987be50-573f-4c63-9d3b-2e4e0fa848a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_Folytatodik-a-zsugorinflacio-osszemegy-a-Milka-csoki-is","timestamp":"2025. február. 01. 15:36","title":"Folytatódik a zsugorinfláció, összemegy a Milka csoki is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2d1405-c53e-4f70-888b-61b9d90d5868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újpesten és Angyalföldön márciusban lesz időközi választás.","shortLead":"Újpesten és Angyalföldön márciusban lesz időközi választás.","id":"20250201_varju-laszlo-ujpest-angyalfold-ajanlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a2d1405-c53e-4f70-888b-61b9d90d5868.jpg","index":0,"item":"88aaf64d-b8e4-46eb-8b14-ffe6fbc12fa8","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_varju-laszlo-ujpest-angyalfold-ajanlas","timestamp":"2025. február. 01. 14:01","title":"Néhány óra alatt a szükséges ajánlások háromszorosát gyűjtötte össze Újpesten Varju László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]