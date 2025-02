Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"379e7b0a-6a71-4c99-aaff-e9daf7d27167","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Arról csak választások útján dönthetnek az állampolgárok – jelentette ki Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök szombaton a dél-szerbiai Aleksandrovacon.","shortLead":"Arról csak választások útján dönthetnek az állampolgárok – jelentette ki Aleksandar Vucic szerb köztársasági...","id":"20250201_Uzent-Vucic-a-tuntetoknek-Szerbia-sorsarol-nem-az-utcan-dontenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/379e7b0a-6a71-4c99-aaff-e9daf7d27167.jpg","index":0,"item":"780dd798-f8e5-418d-8f98-301c0be95985","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Uzent-Vucic-a-tuntetoknek-Szerbia-sorsarol-nem-az-utcan-dontenek","timestamp":"2025. február. 01. 16:58","title":"Üzent Vucic a tüntetőknek: Szerbia sorsáról nem az utcán döntenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azért olyan nagyon mégse, mert telitalálatos szelvény nem volt, az öttalálatosok nyereménye pedig csak egy negyed négyzetméternyi budapesti új lakásra elég.","shortLead":"Azért olyan nagyon mégse, mert telitalálatos szelvény nem volt, az öttalálatosok nyereménye pedig csak egy negyed...","id":"20250202_Megvannak-a-nyertes-lottoszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"cf5765ce-743f-4ee1-aaf0-25aa1ec3bdec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_Megvannak-a-nyertes-lottoszamok","timestamp":"2025. február. 02. 17:14","title":"Megvannak a nyertes lottószámok, örülhetnek a prímszámok szerelmesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ügyészek és FBI-ügynökök is a célkeresztben vannak.","shortLead":"Ügyészek és FBI-ügynökök is a célkeresztben vannak.","id":"20250201_trump-capitolium-kirugasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a.jpg","index":0,"item":"16b98526-4639-441e-bb68-e1678c77993d","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_trump-capitolium-kirugasok","timestamp":"2025. február. 01. 13:11","title":"Trump emberei elkezdték kirúgni azokat, aki a Capitolium ostromának ügyében nyomoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28cbf634-9a60-4cf2-be62-07739d173581","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A három híd közül kettőt három órára, míg a legnagyobbat, a Bácskát Szerémséggel összekötő Szabadság-hidat 24 órára zárták le.","shortLead":"A három híd közül kettőt három órára, míg a legnagyobbat, a Bácskát Szerémséggel összekötő Szabadság-hidat 24 órára...","id":"20250201_Ujvidek-mindharom-hidjat-lezartak-a-tiltakozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28cbf634-9a60-4cf2-be62-07739d173581.jpg","index":0,"item":"49bf7c75-4a9d-410d-babc-6d9f9b7b677e","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Ujvidek-mindharom-hidjat-lezartak-a-tiltakozok","timestamp":"2025. február. 01. 16:13","title":"Újvidék mindhárom hídját lezárták a tiltakozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6517a9fd-e08a-44c4-a1d8-ad73f8cabedc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú állítása szerint nem lepődött meg azon, hogy lecsaptak rá. ","shortLead":"A fiú állítása szerint nem lepődött meg azon, hogy lecsaptak rá. ","id":"20250201_rendorseg-iskola-bombariadok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6517a9fd-e08a-44c4-a1d8-ad73f8cabedc.jpg","index":0,"item":"50ee3637-f065-43db-9506-6f8730fb2169","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_rendorseg-iskola-bombariadok-ebx","timestamp":"2025. február. 01. 14:18","title":"Iskolai bombariadók: egy 15 éves fiút fogott el a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c7aa57-0c96-45ed-b6e2-afaa7454f687","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az államfő tisztségből való felfüggesztésre irányuló javaslat kezdeményezői nem tartották be a közös házszabályban előírt eljárást, és nem nyújtották be az indítványt mindkét ház házbizottságához. ","shortLead":"Az államfő tisztségből való felfüggesztésre irányuló javaslat kezdeményezői nem tartották be a közös házszabályban...","id":"20250201_Elutasitotta-a-roman-parlament-hazbizottsaga-a-Klaus-Iohannis-allamfo-felfuggeszteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48c7aa57-0c96-45ed-b6e2-afaa7454f687.jpg","index":0,"item":"34f28915-79c9-41a3-8b2a-34f267bf0a21","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_Elutasitotta-a-roman-parlament-hazbizottsaga-a-Klaus-Iohannis-allamfo-felfuggeszteset","timestamp":"2025. február. 01. 20:28","title":"Elutasította a román parlament házbizottsága Klaus Iohannis államfő felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67158562-3b78-493c-8c90-71eb47704743","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nő holttestét találták meg a Dee-folyóban nem messze onnan, ahol a Huszti-ikreket utoljára látták. ","shortLead":"Egy nő holttestét találták meg a Dee-folyóban nem messze onnan, ahol a Huszti-ikreket utoljára látták. ","id":"20250201_Megszolalt-a-Skociaban-eltunt-ikerlanyok-apja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67158562-3b78-493c-8c90-71eb47704743.jpg","index":0,"item":"82beff0b-4935-4a38-aa0a-cf081be858dd","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_Megszolalt-a-Skociaban-eltunt-ikerlanyok-apja","timestamp":"2025. február. 01. 21:52","title":"\"Éreztem, hogy bajuk esik”- Megszólalt a Skóciában eltűnt ikerlányok apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d5dc80-3b79-4605-8ec0-e4e474fc1262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"48 éves korában elhunyt Nagy Ervin filozófus, a Mandiner munkatársa, a Jobbik egyik alapítója.","shortLead":"48 éves korában elhunyt Nagy Ervin filozófus, a Mandiner munkatársa, a Jobbik egyik alapítója.","id":"20250202_meghalt-nagy-ervin-filozofus-jobbik-alapito","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2d5dc80-3b79-4605-8ec0-e4e474fc1262.jpg","index":0,"item":"f82de709-dd53-4222-8f17-351609b0b488","keywords":null,"link":"/itthon/20250202_meghalt-nagy-ervin-filozofus-jobbik-alapito","timestamp":"2025. február. 02. 12:58","title":"Meghalt Nagy Ervin Jobbik-alapító filozófus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]