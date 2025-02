Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orosz hitel segítségével és egyéb tehchnikai támogatással szerzi be a régió a napi 3 millió köbméteres mennyiséget. ","shortLead":"Orosz hitel segítségével és egyéb tehchnikai támogatással szerzi be a régió a napi 3 millió köbméteres mennyiséget. ","id":"20250211_met-transznyisztria-gazszallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf.jpg","index":0,"item":"842751b6-4551-44d7-9ea6-ee89c1de22f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_met-transznyisztria-gazszallitas","timestamp":"2025. február. 11. 10:19","title":"A MET a szakadár régióba történő gázszállításról: szigorúan betartjuk az összes szankciós jogszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0627fd59-889c-4d19-b7af-6e1d4ec90043","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az egyik elengedett fogoly elmondta: újra kellett tanulnia járni, mielőtt visszakapta szabadságát.","shortLead":"Az egyik elengedett fogoly elmondta: újra kellett tanulnia járni, mielőtt visszakapta szabadságát.","id":"20250210_hamasz-tuszok-fogva-tartas-korulmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0627fd59-889c-4d19-b7af-6e1d4ec90043.jpg","index":0,"item":"c8c2845f-fd6e-47aa-8578-25041bfa7384","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_hamasz-tuszok-fogva-tartas-korulmenyek","timestamp":"2025. február. 10. 16:14","title":"A Hamász láncra verve tartotta, fellógatta, megégette, éheztette az izraeli túszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9600a090-7d66-4ed5-b170-4571881e1050","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hogy a pókok megéreznek illatokat, az köztudott, azonban azt, hogy ezt miként teszik, régóta kutatják a szakemberek. Német és svéd kutatók csapata megoldotta a rejtélyt, rájöttek arra, hol található a pókok „orra”.","shortLead":"Hogy a pókok megéreznek illatokat, az köztudott, azonban azt, hogy ezt miként teszik, régóta kutatják a szakemberek...","id":"20250211_him-darazspokok-szagloszerve-labon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9600a090-7d66-4ed5-b170-4571881e1050.jpg","index":0,"item":"848c1988-aaa6-40f2-acfc-b84705941828","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_him-darazspokok-szagloszerve-labon","timestamp":"2025. február. 11. 11:03","title":"Nincsen orruk, mégis szagolnak a pókok, és most az is kiderült, hogy a lábukkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa42c2d-9107-4edc-997f-5d0083eb388e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elnök úton a Super Bowlra megismételte azt a felvetését is, hogy az Egyesült Államok átvehetné Kanadát és a Gázai övezetet.","shortLead":"Az elnök úton a Super Bowlra megismételte azt a felvetését is, hogy az Egyesült Államok átvehetné Kanadát és a Gázai...","id":"20250210_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-kanada-acel-aluminium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0aa42c2d-9107-4edc-997f-5d0083eb388e.jpg","index":0,"item":"465111f6-9e31-4d77-bfcc-630110d6aab3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-kanada-acel-aluminium","timestamp":"2025. február. 10. 06:10","title":"Trump újabb vámot lengetett be, amely Kanadának fájhat a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd00777-1eca-4d85-9ce9-e9b0607b9cb3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A házigazda azzal védekezett, hogy a kutyáját lelőtték a rendőrök, ezért nem volt ideje takarítani. ","shortLead":"A házigazda azzal védekezett, hogy a kutyáját lelőtték a rendőrök, ezért nem volt ideje takarítani. ","id":"20250211_horror-berlemeny-csaladi-vakacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd00777-1eca-4d85-9ce9-e9b0607b9cb3.jpg","index":0,"item":"4dd8fd9e-12ce-4e72-873b-c422a0f28822","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_horror-berlemeny-csaladi-vakacio","timestamp":"2025. február. 11. 13:39","title":"Szexjátékok és véres matracok várták a négygyermekes családot a vakációra kibérelt házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f65b8fc-92d0-470f-8d14-cf7cd839e258","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Románia már elhúzott a minimálbért tekintve, és ugyan Bulgária messzebb van tőlünk, mint mi Romániától, de lassacskán ledolgozza a hátrányt.","shortLead":"Románia már elhúzott a minimálbért tekintve, és ugyan Bulgária messzebb van tőlünk, mint mi Romániától, de lassacskán...","id":"20250210_lassu-a-minimalber-emelkedes-romania-elhuzott-bulgaria-kozeleg-eurostat-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f65b8fc-92d0-470f-8d14-cf7cd839e258.jpg","index":0,"item":"0103d4d9-a019-4edb-b70e-0a163c69b104","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_lassu-a-minimalber-emelkedes-romania-elhuzott-bulgaria-kozeleg-eurostat-statisztika","timestamp":"2025. február. 10. 15:20","title":"Olyan lassú ütemben nő a magyar minimálbér, hogy hamarosan Bulgária is a sarkunkra lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f9d7ee-2daf-40ef-8160-65f17a2318f2","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A Pázmány Péter Katolikus Egyetem most induló gazdálkodási és menedzsmentképzését áthatja majd a katolikus szellemiség, de egyben meg kell felelnie a sztenderd szakmai követelményeknek is – mondja Botos Máté dékán. Interjú.","shortLead":"A Pázmány Péter Katolikus Egyetem most induló gazdálkodási és menedzsmentképzését áthatja majd a katolikus szellemiség...","id":"20250210_hvg-botos-mate-pazmany-peter-egyetem-dekan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5f9d7ee-2daf-40ef-8160-65f17a2318f2.jpg","index":0,"item":"71a4df14-22ed-4560-822c-5372f9b26ecc","keywords":null,"link":"/360/20250210_hvg-botos-mate-pazmany-peter-egyetem-dekan","timestamp":"2025. február. 10. 17:40","title":"Katolikus szellemiségű gazdaságtudományi képzéssel rukkol elő a Pázmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a583957e-9623-4bbd-a8c8-60b2d2245a67","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A filmben a most aktív Forma–1-es pilóták is felbukkannak. ","shortLead":"A filmben a most aktív Forma–1-es pilóták is felbukkannak. ","id":"20250210_Hungaroringes-baleset-is-van-Brad-Pitt-es-Javier-Bardem-F1-es-filmjeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a583957e-9623-4bbd-a8c8-60b2d2245a67.jpg","index":0,"item":"f120cdbe-00c2-4eca-885a-623834665c5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_Hungaroringes-baleset-is-van-Brad-Pitt-es-Javier-Bardem-F1-es-filmjeben","timestamp":"2025. február. 10. 12:07","title":"Hungaroringes baleset is van Brad Pitt és Javier Bardem F1-es filmjében – itt az új előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]