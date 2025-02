Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Teljes ATM-hálózatát lecserélte a K&H, így az ország mind az 550 automatáját lehet készpénzfelvételre használni bankkártya nélkül is.","shortLead":"Teljes ATM-hálózatát lecserélte a K&H, így az ország mind az 550 automatáját lehet készpénzfelvételre használni...","id":"20250210_kh-bank-atm-bankautomatak-keszpenzfelvetel-bankkartya-nelkul-nfc-chip","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1.jpg","index":0,"item":"28be27af-de0d-4e2e-9108-7ccfe92cfb89","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_kh-bank-atm-bankautomatak-keszpenzfelvetel-bankkartya-nelkul-nfc-chip","timestamp":"2025. február. 10. 08:03","title":"Aki a K&H ügyfele, az most örülhet: lecserélték az összes ATM-et, most már tényleg ki lehet dobni a bankkártyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e74a97c-4f88-4aa7-a968-c4a72f61524d","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Egyikük ráadásul elképesztő rekorddöntésre készül.","shortLead":"Egyikük ráadásul elképesztő rekorddöntésre készül.","id":"20250209_apatest-sorhas-sport-nfl-patrick-mahomes-kansas-city-chiefs-super-bowl-philadelphia-eagles-labdarugas-foci-ailton-puskas-ferenc-cristiano-ronaldo-oliver-miller-phil-kessel-luka-doncic-nikola-jokic-nba-nhl-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e74a97c-4f88-4aa7-a968-c4a72f61524d.jpg","index":0,"item":"f86d9a52-d3de-4604-91cf-6c63b1d69031","keywords":null,"link":"/sport/20250209_apatest-sorhas-sport-nfl-patrick-mahomes-kansas-city-chiefs-super-bowl-philadelphia-eagles-labdarugas-foci-ailton-puskas-ferenc-cristiano-ronaldo-oliver-miller-phil-kessel-luka-doncic-nikola-jokic-nba-nhl-ebx","timestamp":"2025. február. 09. 14:00","title":"Szégyen az apatest? Ugyan már, a világ legjobb sportolóinak is sörhasa van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa42c2d-9107-4edc-997f-5d0083eb388e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elnök úton a Super Bowlra megismételte azt a felvetését is, hogy az Egyesült Államok átvehetné Kanadát és a Gázai övezetet.","shortLead":"Az elnök úton a Super Bowlra megismételte azt a felvetését is, hogy az Egyesült Államok átvehetné Kanadát és a Gázai...","id":"20250210_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-kanada-acel-aluminium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0aa42c2d-9107-4edc-997f-5d0083eb388e.jpg","index":0,"item":"465111f6-9e31-4d77-bfcc-630110d6aab3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-kanada-acel-aluminium","timestamp":"2025. február. 10. 06:10","title":"Trump újabb vámot lengetett be, amely Kanadának fájhat a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3ca9ab-50e0-48a0-a56e-3e24f6efb99a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem az első eset, hogy bíróság elé citálják az Apple-t. Ezúttal az a vád a cupertinói óriáscég ellen, hogy olyan okosóra-szíjakat árul, amelyekben veszélyes örök vegyi anyagok vannak.","shortLead":"Nem az első eset, hogy bíróság elé citálják az Apple-t. Ezúttal az a vád a cupertinói óriáscég ellen, hogy olyan...","id":"20250208_apple-watch-oraszij-veszelyes-orok-vegyi-anyagok-pfas-apple-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb3ca9ab-50e0-48a0-a56e-3e24f6efb99a.jpg","index":0,"item":"316a4335-4644-451c-9581-e24650be8122","keywords":null,"link":"/tudomany/20250208_apple-watch-oraszij-veszelyes-orok-vegyi-anyagok-pfas-apple-per","timestamp":"2025. február. 08. 16:03","title":"Komoly a vád: örök vegyi anyagok miatt perelték be az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f70ab97-f16f-4b82-9b65-6a1759f14d3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szövetségi bíró szerint valóban túl nagy kockázatot jelentenek.","shortLead":"Egy szövetségi bíró szerint valóban túl nagy kockázatot jelentenek.","id":"20250208_elon-musk-doge-penzugyminiszterium-hozzaferes-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f70ab97-f16f-4b82-9b65-6a1759f14d3b.jpg","index":0,"item":"d2e24d8a-e7cb-4acb-b9ce-c99490936666","keywords":null,"link":"/vilag/20250208_elon-musk-doge-penzugyminiszterium-hozzaferes-birosag","timestamp":"2025. február. 08. 16:02","title":"Ideiglenesen kitiltották Elon Musk embereit a Pénzügyminisztérium kifizetési rendszeréből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062a1c49-b791-4754-af19-4278cbd66c40","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az intenzív osztályon felvételi zárlatot rendeltek el a rendkívül ellenálló szuperbaktérium miatt.","shortLead":"Az intenzív osztályon felvételi zárlatot rendeltek el a rendkívül ellenálló szuperbaktérium miatt.","id":"20250208_Kulon-szemelyzet-foglalkozik-az-Uzsokiban-a-szuperbakteriummal-fertozott-betegekkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062a1c49-b791-4754-af19-4278cbd66c40.jpg","index":0,"item":"19f7a6f4-8613-45b5-bc54-c81a8924f65a","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_Kulon-szemelyzet-foglalkozik-az-Uzsokiban-a-szuperbakteriummal-fertozott-betegekkel","timestamp":"2025. február. 08. 10:58","title":"Külön személyzet foglalkozik az Uzsokiban a szuperbaktériummal fertőzött betegekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6b49c3-3a66-4193-89f9-c7addf1d380d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A harmonikus együttélést komoly tréningezés előzi meg, amiből a látogatók keveset érzékelnek.","shortLead":"A harmonikus együttélést komoly tréningezés előzi meg, amiből a látogatók keveset érzékelnek.","id":"20250209_ezert-nem-eszik-meg-a-capak-kis-halakat-az-akvariumban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a6b49c3-3a66-4193-89f9-c7addf1d380d.jpg","index":0,"item":"4a71fabb-2bcb-4c32-a430-c9be68ffe57f","keywords":null,"link":"/elet/20250209_ezert-nem-eszik-meg-a-capak-kis-halakat-az-akvariumban","timestamp":"2025. február. 09. 05:01","title":"Ezért nem falják fel a cápák a kis halakat az akváriumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a4bb01-5cda-43f6-ac1c-53740c200515","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miközben Suni Williams és Butch Wilmore a Nemzetközi Űrállomáson kívül dolgoztak, az Oxfordi Egyetem tudósa, Charline Giroud a Földről örökítette meg őket.","shortLead":"Miközben Suni Williams és Butch Wilmore a Nemzetközi Űrállomáson kívül dolgoztak, az Oxfordi Egyetem tudósa, Charline...","id":"20250209_suni-williams-butch-wilmore-urseta-asztrofoto-charline-giroud-nemzetkozi-urallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05a4bb01-5cda-43f6-ac1c-53740c200515.jpg","index":0,"item":"82cef42e-5137-4a84-9d9c-d65807e976a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250209_suni-williams-butch-wilmore-urseta-asztrofoto-charline-giroud-nemzetkozi-urallomas","timestamp":"2025. február. 09. 19:03","title":"Amatőr asztrofotós örökítette meg a NASA űrhajósainak rekordot döntő űrsétáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]