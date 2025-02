Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trumpról, Elon Muskról, Orbán Viktorról és a Tegyük Újra Naggyá Amerikát-féle autokrácia korlátairól ír a CEU Demokrácia Intézetének két tanára.","shortLead":"Donald Trumpról, Elon Muskról, Orbán Viktorról és a Tegyük Újra Naggyá Amerikát-féle autokrácia korlátairól ír a CEU...","id":"20250212_usa-trump-orban-illiberalis-demokracia-Magyar-Balint-Madlovics-Balint-Foreign-Affairs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6.jpg","index":0,"item":"574bb7f3-4583-4fe1-bf39-5995f23cb8ef","keywords":null,"link":"/360/20250212_usa-trump-orban-illiberalis-demokracia-Magyar-Balint-Madlovics-Balint-Foreign-Affairs","timestamp":"2025. február. 12. 15:10","title":"Amerikából aligha lesz orbáni illiberális demokrácia – Magyar Bálint és Madlovics Bálint elemzése a Foreign Affairsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8c9874-3530-4b10-8717-9613d4c5565f","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Szeptemberben még támogatást nyert egy film, amit az ő rendezésével terveznek.","shortLead":"Szeptemberben még támogatást nyert egy film, amit az ő rendezésével terveznek.","id":"20250212_lars-von-trier-parkinson-gondozootthon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e8c9874-3530-4b10-8717-9613d4c5565f.jpg","index":0,"item":"4bea68d2-a469-45d5-8358-c34921456daa","keywords":null,"link":"/kultura/20250212_lars-von-trier-parkinson-gondozootthon","timestamp":"2025. február. 12. 21:25","title":"Gondozóközpontba került a Parkinson-kóros Lars von Trier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Csak óvatosan, ha autóba ülünk!","shortLead":"Csak óvatosan, ha autóba ülünk!","id":"20250212_megyet-erinto-onos-eso-es-havazas-varhato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead.jpg","index":0,"item":"071f884d-9571-4736-adba-663f379ec8fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_megyet-erinto-onos-eso-es-havazas-varhato","timestamp":"2025. február. 12. 16:55","title":"Kiadták a figyelmeztetést: több megyét érintő ónos eső és havazás várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fdbfdb-b60e-4685-847b-d44ab219ff9e","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Gyászol a világ. Az üde és vicces, a való világról valamit is gondoló Bridget Jonest elvesztettük. Helyette itt a családbarát, erőltetett mosolyú, poéntalanított franchise-hősnő. Visszavárunk, Bridget!","shortLead":"Gyászol a világ. Az üde és vicces, a való világról valamit is gondoló Bridget Jonest elvesztettük. Helyette itt...","id":"20250212_Bridget-Jones-4-bolondulasig-Renee-Zellweger-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1fdbfdb-b60e-4685-847b-d44ab219ff9e.jpg","index":0,"item":"fb6b6463-70a8-466e-aeb9-8a4e4332e375","keywords":null,"link":"/kultura/20250212_Bridget-Jones-4-bolondulasig-Renee-Zellweger-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 20:00","title":"Műmosoly, gyász, bundabugyi – megnéztük a Bridget Jones 4. részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a1b1277-16b8-4042-983e-be2b1c433a27","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus ellen befolyással, illetve hatalommal való visszaélés gyanújával indítottak eljárást.","shortLead":"A politikus ellen befolyással, illetve hatalommal való visszaélés gyanújával indítottak eljárást.","id":"20250212_Korrupciogyanu-miatt-letartoztattak-az-RMDSZ-es-Barti-Tihamert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a1b1277-16b8-4042-983e-be2b1c433a27.jpg","index":0,"item":"db993ed0-e4de-46bd-9fad-c3ea49ac7a22","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_Korrupciogyanu-miatt-letartoztattak-az-RMDSZ-es-Barti-Tihamert","timestamp":"2025. február. 12. 21:40","title":"Korrupciógyanú miatt letartóztatták az RMDSZ-es Barti Tihamért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. egyik tulajdonosa Barna Zsolt, az MBH Bank elnöke, valamint két, Mészáros köreihez köthető magántőkealap.","shortLead":"A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. egyik tulajdonosa Barna Zsolt, az MBH Bank elnöke, valamint két...","id":"20250212_Meszaros-Lorinchez-kozeli-ceg-bizniszel-Kuvaitban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6.jpg","index":0,"item":"9a5e4932-fbd2-46eb-8a1c-5b0cc31ae9d3","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Meszaros-Lorinchez-kozeli-ceg-bizniszel-Kuvaitban","timestamp":"2025. február. 12. 13:52","title":"Kuvaitban kapott munkát egy Mészáros Lőrinchez köthető cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b01176-9543-4e42-b7dd-49bded9291ed","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Győrffy Balázs korábban megtagadta a vallomástételt, most viszont beismerte tettét.","shortLead":"Győrffy Balázs korábban megtagadta a vallomástételt, most viszont beismerte tettét.","id":"20250212_gyorffy-balazs-fidesz-beismerte-bunosseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02b01176-9543-4e42-b7dd-49bded9291ed.jpg","index":0,"item":"11b93653-ba83-4329-b5a8-1dbd7d754f71","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_gyorffy-balazs-fidesz-beismerte-bunosseget","timestamp":"2025. február. 12. 20:46","title":"Bűnösnek vallotta magát a nőbántalmazás miatt lemondott fideszes EP-képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906e79fc-1b43-4ed0-8cc2-a8dc000d5d22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várható volt, hogy a Tesla-vezér Elon Musk miatt összeférhetetlenség alakul ki.","shortLead":"Várható volt, hogy a Tesla-vezér Elon Musk miatt összeférhetetlenség alakul ki.","id":"20250213_tesla-cybertruck-elektromos-jarmu-amerikai-kulugyminiszterium-donald-trump-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/906e79fc-1b43-4ed0-8cc2-a8dc000d5d22.jpg","index":0,"item":"b429b7f0-09e3-4fed-9ec6-ea1448b8b6f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_tesla-cybertruck-elektromos-jarmu-amerikai-kulugyminiszterium-donald-trump-elon-musk","timestamp":"2025. február. 13. 09:04","title":"Úgy volt, hogy Teslákat vesz az amerikai külügy, de most már csak „páncélozott elektromos járművekről” van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]