[{"available":true,"c_guid":"d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ahelyett, hogy Mark Ruttével tárgyalna a védelmi kiadásokról, inkább elmegy a CPAC-re előadni.","shortLead":"Ahelyett, hogy Mark Ruttével tárgyalna a védelmi kiadásokról, inkább elmegy a CPAC-re előadni.","id":"20250220_fico-nato-rutte-cpac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6.jpg","index":0,"item":"83555d30-e425-46fd-a2cf-b45711a77f26","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_fico-nato-rutte-cpac","timestamp":"2025. február. 20. 14:16","title":"Fico kikosarazta a NATO főtitkárát, nem találkozik vele, inkább elmegy az USA-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4694ed5-4b98-4930-8ede-4d1e9439cf61","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A férfi korábban már az utcán is megkörnyékezte a sportolót.","shortLead":"A férfi korábban már az utcán is megkörnyékezte a sportolót.","id":"20250219_emma-raducanu-dubaji-zaklato-tenisz-meccs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4694ed5-4b98-4930-8ede-4d1e9439cf61.jpg","index":0,"item":"0ba46d40-8eee-49b7-baa8-51bf67fffbb6","keywords":null,"link":"/sport/20250219_emma-raducanu-dubaji-zaklato-tenisz-meccs","timestamp":"2025. február. 19. 20:14","title":"Sírva ment le a pályáról Emma Raducanu, miután egy dubaji zaklató ott ült a lelátón a meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb915d0d-871f-4386-83ea-9c4e8f707885","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A volt miniszter tavaly év végén állt fel a 4iG felügyelőbizottságából.","shortLead":"A volt miniszter tavaly év végén állt fel a 4iG felügyelőbizottságából.","id":"20250220_hvg-cegvilag-Fellegiek-novekedesi-fazisban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb915d0d-871f-4386-83ea-9c4e8f707885.jpg","index":0,"item":"053e0180-64f8-4229-bc5f-500125d98e3c","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-cegvilag-Fellegiek-novekedesi-fazisban","timestamp":"2025. február. 20. 12:15","title":"Fellegi Tamás Dubajban, fia Magyarországon építi a bizniszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mérések szerint a határértéket sehol nem haladja meg a gázkoncentráció.","shortLead":"A mérések szerint a határértéket sehol nem haladja meg a gázkoncentráció.","id":"20250221_2es-metro-gazszag-katasztrofavedelem-fovarosi-gazmuvek-bkv-potlobuszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb.jpg","index":0,"item":"06226075-7a97-4211-9207-9dee86f7efa8","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_2es-metro-gazszag-katasztrofavedelem-fovarosi-gazmuvek-bkv-potlobuszok","timestamp":"2025. február. 21. 12:49","title":"A metróban terjengő gázszag miatt pótlóbuszok járnak az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17161d7c-c644-43d3-9515-35fc13f08f0e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Csak másokkal megosztva, másoktól segítséget kérve lehet sikeresen feldolgozni egy sérült vagy gyógyíthatatlanul beteg gyermek nevelésével járó lelki terheket? Milyen kusza és nyomasztó érzelmek gyötrik az érintett szülőket? Hogyan veszíthetik el annyira a reményt, hogy akár az öngyilkosság gondolata is felmerül bennük? Milyen stratégiával találhatnak kiutat a kétségbeesett helyzetükből?","shortLead":"Csak másokkal megosztva, másoktól segítséget kérve lehet sikeresen feldolgozni egy sérült vagy gyógyíthatatlanul beteg...","id":"20250221_Egy-vonatgazolas-lelki-hattere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17161d7c-c644-43d3-9515-35fc13f08f0e.jpg","index":0,"item":"cf42f09f-44e9-47bb-a58a-dbb1ac48e8e5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250221_Egy-vonatgazolas-lelki-hattere","timestamp":"2025. február. 21. 11:38","title":"Egy vonatgázolás lelki háttere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9d2603-4722-4f27-8b13-b51f7d509dc4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kétévesre tervezett küldetése során mintegy 450 millió galaxist és a Tejútrendszer 100 millió csillagát fogja megfigyelni a SPHEREx űrtávcső.","shortLead":"Kétévesre tervezett küldetése során mintegy 450 millió galaxist és a Tejútrendszer 100 millió csillagát fogja...","id":"20250220_nasa-spherex-urtavcso-univerzum-eredete-inditas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d9d2603-4722-4f27-8b13-b51f7d509dc4.jpg","index":0,"item":"9275b7f0-d6c9-49ae-b6fb-21117d6401fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20250220_nasa-spherex-urtavcso-univerzum-eredete-inditas","timestamp":"2025. február. 20. 19:03","title":"Bekapcsolja a NASA az új űrtávcsövet: az univerzum eredetéről árulkodhat a SPHEREx ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923054fc-ecd7-4aad-97cf-5d4c2774b99d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas Saul fia rendezője a francia ellenállás legendás alakjáról forgatja következő filmjét.","shortLead":"Az Oscar-díjas Saul fia rendezője a francia ellenállás legendás alakjáról forgatja következő filmjét.","id":"20250221_Francia-sztarral-fog-forgatni-Nemes-Jeles-Laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/923054fc-ecd7-4aad-97cf-5d4c2774b99d.jpg","index":0,"item":"5a6c0626-1a78-403c-9831-ba45315e4c63","keywords":null,"link":"/kultura/20250221_Francia-sztarral-fog-forgatni-Nemes-Jeles-Laszlo","timestamp":"2025. február. 21. 15:01","title":"Francia sztárral fog forgatni Nemes Jeles László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffe86c92-606e-4b5d-859a-0f6b7ba1bb91","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A Tisza Párt építkezése, a vasárnapi német választások és persze mindaz, ami az ukrajnai békekötés körül történik lapunk friss számában. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"A Tisza Párt építkezése, a vasárnapi német választások és persze mindaz, ami az ukrajnai békekötés körül történik...","id":"20250220_hvg-Hamvay-Peter-Egesz-palyas-letamadas-fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffe86c92-606e-4b5d-859a-0f6b7ba1bb91.jpg","index":0,"item":"d8fe1c84-5f04-4156-abb5-ab1eee310ad6","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-Hamvay-Peter-Egesz-palyas-letamadas-fulszoveg","timestamp":"2025. február. 20. 08:00","title":"Hamvay Péter: Egész pályás letámadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]