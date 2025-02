Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a8348514-f1d4-49db-b8ef-0dfeb4df4dfb","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bár a kormány korábban azt állította, hogy kikötőt vásárolt 2019-ben Triesztben, valójában még csak most kezdik építeni a létesítményt, 50 ezer köbméteres feltöltéssel indul a munka. Ettől várják, hogy jobban tudunk exportálni, majd valamikor 2028-ban.","shortLead":"Bár a kormány korábban azt állította, hogy kikötőt vásárolt 2019-ben Triesztben, valójában még csak most kezdik építeni...","id":"20250221_trieszt-magyar-kikoto-epitese-export-ingatlan-magyar-levente-allamtitkar-kkm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8348514-f1d4-49db-b8ef-0dfeb4df4dfb.jpg","index":0,"item":"3989a04d-2a10-451b-a290-a0bb6b475c6f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250221_trieszt-magyar-kikoto-epitese-export-ingatlan-magyar-levente-allamtitkar-kkm","timestamp":"2025. február. 21. 08:18","title":"Öt év után elkezdték felépíteni a kikötőt, amit Magyarország vásárolt Triesztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923054fc-ecd7-4aad-97cf-5d4c2774b99d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas Saul fia rendezője a francia ellenállás legendás alakjáról forgatja következő filmjét.","shortLead":"Az Oscar-díjas Saul fia rendezője a francia ellenállás legendás alakjáról forgatja következő filmjét.","id":"20250221_Francia-sztarral-fog-forgatni-Nemes-Jeles-Laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/923054fc-ecd7-4aad-97cf-5d4c2774b99d.jpg","index":0,"item":"5a6c0626-1a78-403c-9831-ba45315e4c63","keywords":null,"link":"/kultura/20250221_Francia-sztarral-fog-forgatni-Nemes-Jeles-Laszlo","timestamp":"2025. február. 21. 15:01","title":"Francia sztárral fog forgatni Nemes Jeles László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Gustav Gressel úgy látja, a fegyvernyugvás esélye nagyjából akkora, mint egy lottóötösé.","shortLead":"Gustav Gressel úgy látja, a fegyvernyugvás esélye nagyjából akkora, mint egy lottóötösé.","id":"20250221_Nagy-haboru-fenyegeti-Europat-lapszemle-faz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86.jpg","index":0,"item":"4a8aa152-5a77-498e-9f4a-ee48604d516b","keywords":null,"link":"/360/20250221_Nagy-haboru-fenyegeti-Europat-lapszemle-faz","timestamp":"2025. február. 21. 07:38","title":"Nagy háború fenyegeti Európát – mondja egy osztrák fegyverkezési és Oroszország-szakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04c01c2-2850-4d4e-a3cb-fc275709bc8f","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A CBA önkiszolgálói kasszáiban már fizethetünk qvikkel, miközben az öt legnagyobb kiskereskedelmi láncból néggyel folynak tárgyalások a bevezetésről.","shortLead":"A CBA önkiszolgálói kasszáiban már fizethetünk qvikkel, miközben az öt legnagyobb kiskereskedelmi láncból néggyel...","id":"20250220_qvik-mnb-innopay-fizetesi-rendszer-keszpenzmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d04c01c2-2850-4d4e-a3cb-fc275709bc8f.jpg","index":0,"item":"3e5c6c51-1cd2-47ea-beba-88723132f484","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250220_qvik-mnb-innopay-fizetesi-rendszer-keszpenzmentes","timestamp":"2025. február. 20. 12:29","title":"Lassan éri el az áttörést az MNB új azonnali fizetési rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7191d3e-1035-4d11-aabe-94e964f65558","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"„Budapesten a szülők elengedhetik iskolába a gyerekeiket, nem kell azon aggódniuk, hogy a szeretteik bármelyik pillanatban meghalhatnak” – mondta a HVG-nek Olekszandra Matvijcsuk, 2022 Nobel-békedíjasa, aki így nem érti a magyar „háborús fáradtságot”. A háborús bűnöket dokumentáló ukrajnai Polgári Szabadságjogokért Központ vezetője szerint naiv, aki azt hiszi, hogy Putyin megáll Ukrajnánál, amikor az orosz tévében nyíltan beszélnek arról, melyik országot fogják legközelebb megtámadni.","shortLead":"„Budapesten a szülők elengedhetik iskolába a gyerekeiket, nem kell azon aggódniuk, hogy a szeretteik bármelyik...","id":"20250220_hvg-vervoros_ruzsban-olekszandra_matvijcsuk_interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7191d3e-1035-4d11-aabe-94e964f65558.jpg","index":0,"item":"56d630dc-d0e5-4ccb-93a7-edf588a072bd","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-vervoros_ruzsban-olekszandra_matvijcsuk_interju","timestamp":"2025. február. 20. 09:09","title":"Olekszandra Matvijcsuk Nobel-békedíjas: Vörös rúzzsal ünneplek majd, amikor Putyin először áll a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46faaa6f-d57b-4342-ac5c-52cf671bf28a","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Ahogy a második világháború után az Egyesült Államok szerepet vállalt az új világrend kialakításában a Szovjetunió ellenében és Európa védelmében, most is ezt teszi, csak éppen fordított előjellel.","shortLead":"Ahogy a második világháború után az Egyesült Államok szerepet vállalt az új világrend kialakításában a Szovjetunió...","id":"20250220_hvg-eronek-erejevel-amerika-europa-1945-szovetsegi-viszony-nato-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46faaa6f-d57b-4342-ac5c-52cf671bf28a.jpg","index":0,"item":"f83a074d-2dc6-4f94-9680-b40f453340b7","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-eronek-erejevel-amerika-europa-1945-szovetsegi-viszony-nato-eu","timestamp":"2025. február. 20. 17:30","title":"Az atlantizmus emlékére: amikor az USA még nem az orosz birodalmi érdekek kiszolgálója volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump, Putyin és Hszi évei következnek, a kontinensnek sürgősen cselekednie kell, ha nem akar autokraták közé szorulni.","shortLead":"Trump, Putyin és Hszi évei következnek, a kontinensnek sürgősen cselekednie kell, ha nem akar autokraták közé szorulni.","id":"20250220_Joschka-Fischer-Europa-magara-maradt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86.jpg","index":0,"item":"90759b8f-837d-4bff-b436-e6fdbdb41da6","keywords":null,"link":"/360/20250220_Joschka-Fischer-Europa-magara-maradt","timestamp":"2025. február. 20. 07:30","title":"Joschka Fischer: Európa magára maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97896224-2774-494b-840c-1af173390281","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Amazon-vezér kezébe került a britek nemzeti büszkesége – James Bondnak, ahogy eddig ismertük, vége. ","shortLead":"Az Amazon-vezér kezébe került a britek nemzeti büszkesége – James Bondnak, ahogy eddig ismertük, vége. ","id":"20250221_Eladtak-a-britek-Bondot-Jeff-Bezos-donthet-a-James-Bond-sorozat-sorsarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97896224-2774-494b-840c-1af173390281.jpg","index":0,"item":"fd2dbef5-56c9-46d5-bb36-c8c7828d8133","keywords":null,"link":"/kultura/20250221_Eladtak-a-britek-Bondot-Jeff-Bezos-donthet-a-James-Bond-sorozat-sorsarol","timestamp":"2025. február. 21. 08:40","title":"Eladták a britek James Bondot – Jeff Bezos dönthet a sorozat sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]