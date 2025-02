Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c1d4d886-f58c-48b3-bf18-d1f982f9939b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Négy év, négy korcsoport.","shortLead":"Négy év, négy korcsoport.","id":"20250224_Orban-Viktor-ketgyerekes-anyak-adomentessege-szja-mentesseg-utemterv-lepcsok-korosztalyok-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1d4d886-f58c-48b3-bf18-d1f982f9939b.jpg","index":0,"item":"92b4998b-17eb-441b-93bc-0df8cbcbb197","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_Orban-Viktor-ketgyerekes-anyak-adomentessege-szja-mentesseg-utemterv-lepcsok-korosztalyok-bejelentes","timestamp":"2025. február. 24. 13:38","title":"Orbán Viktor bejelentette a pontos ütemtervet a kétgyerekes anyák adómentességére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: kavarás a Közel-Keleten és gyilkosság Oroszországban. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250223_Elvitelre-Orban-Viktor-Hazafi-Alekszej-Navalnij-Kozel-Kelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"bc82ae1a-927f-4863-85e9-ca20b4f27f2c","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_Elvitelre-Orban-Viktor-Hazafi-Alekszej-Navalnij-Kozel-Kelet","timestamp":"2025. február. 23. 06:00","title":"Elvitelre #107: Orbán Viktor, és egy Hazafi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0c7b51-1f58-450b-8b52-de8189ffee1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte lehet, hogy egykori kollégája így próbálja meg boldoggá tenni magát.","shortLead":"Szerinte lehet, hogy egykori kollégája így próbálja meg boldoggá tenni magát.","id":"20250224_Galla-Miklos-meztelenseg-Laar-Andras-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b0c7b51-1f58-450b-8b52-de8189ffee1f.jpg","index":0,"item":"8c8d6a26-a1e0-4a2c-b727-4731af35e420","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Galla-Miklos-meztelenseg-Laar-Andras-velemeny","timestamp":"2025. február. 24. 13:02","title":"Laár András Galla Miklós újabb meztelenkedéséről: Nem tudok azzal mit csinálni, hogy ő most „megőrült”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Puzsér Róbert szerint ha a Büntető törvénykönyv is különbséget tesz pedofil hajlam és pedofil bűncselekmény között, akkor ezt ő is megteheti. Szerinte ez egy kabátlopási ügy, de arra nem számított, hogy Rogán Antal és Magyar Péter közösen vádolja majd kabátlopással.","shortLead":"Puzsér Róbert szerint ha a Büntető törvénykönyv is különbséget tesz pedofil hajlam és pedofil bűncselekmény között...","id":"20250223_puzser-robert-magyar-peter-pedofilia-megertes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee.jpg","index":0,"item":"decbe793-f3c9-4129-b3b3-728a7cd0d554","keywords":null,"link":"/elet/20250223_puzser-robert-magyar-peter-pedofilia-megertes","timestamp":"2025. február. 23. 14:39","title":"Puzsér Róbert: A pedofíliáról akkor is beszélni kell, ha Magyar Péter épp félti a lájkjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1f239e-64f5-4268-a2bc-37ee819ce1bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ám ha Amerika immár ellenség, akkor az európai vezetőknek többé nem kell törődniük azzal, hogy tetszik-e Uncle Samnek, amit csinálnak – fejti ki Stephen Walt.","shortLead":"Ám ha Amerika immár ellenség, akkor az európai vezetőknek többé nem kell törődniük azzal, hogy tetszik-e Uncle Samnek...","id":"20250223_foreign-policy-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1f239e-64f5-4268-a2bc-37ee819ce1bf.jpg","index":0,"item":"640a6ac5-44e3-4ada-812f-839776273320","keywords":null,"link":"/360/20250223_foreign-policy-lapszemle","timestamp":"2025. február. 23. 09:00","title":"Amerikai professzor: Igen, az USA immár Európa ellensége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc502182-5997-4a9d-87f5-1a902276d556","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ugyanakkor az agresszorral szemben csak erővel lehet megnyerni a békét.","shortLead":"Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ugyanakkor az agresszorral szemben csak erővel...","id":"20250224_kaja-kallas-beke-europa-usa-agresszor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc502182-5997-4a9d-87f5-1a902276d556.jpg","index":0,"item":"715aa6ef-97ae-4309-8da7-6e8a84221f0b","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_kaja-kallas-beke-europa-usa-agresszor","timestamp":"2025. február. 24. 16:41","title":"Kaja Kallas: Európában senki sem akarja, hogy a háború folytatódjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b3f5eb-a1dc-411d-b4ba-199548c2ca42","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy kis csapóajtó lényegében a szabadalom, amelyen keresztül az oltóanyag bejuthat az akkuházba.","shortLead":"Egy kis csapóajtó lényegében a szabadalom, amelyen keresztül az oltóanyag bejuthat az akkuházba.","id":"20250224_Erdekes-otlettel-gyorsitana-az-elektromosauto-tuzek-oltasat-a-Renault","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b3f5eb-a1dc-411d-b4ba-199548c2ca42.jpg","index":0,"item":"242230a8-11ab-47d5-8793-7aac09acfd9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Erdekes-otlettel-gyorsitana-az-elektromosauto-tuzek-oltasat-a-Renault","timestamp":"2025. február. 24. 08:58","title":"Érdekes ötlettel gyorsítaná az elektromosautó-tüzek oltását a Renault","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065f95a3-7fbd-4f83-b51d-0ca3902f0453","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó új elektromos modelljeiben akár kényünk-kedvünk szerint váltogathatunk.","shortLead":"A dél-koreai gyártó új elektromos modelljeiben akár kényünk-kedvünk szerint váltogathatunk.","id":"20250224_kamu-valto-kerul-a-kia-ev4-uj-villanyautoiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/065f95a3-7fbd-4f83-b51d-0ca3902f0453.jpg","index":0,"item":"8cf4f0d9-9725-4641-bfd3-2f10f745e40b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_kamu-valto-kerul-a-kia-ev4-uj-villanyautoiba","timestamp":"2025. február. 24. 07:59","title":"Kamu váltó kerül a Kia új villanyautóiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]