Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök Bill Clinton korábbi rendeletét írhatja felül, amely kötelezően előírta az állami szervezeteknek, hogy az angolul nem beszélő állampolgároknak nyelvi segítséget nyújtsanak ügyintézéskor.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök Bill Clinton korábbi rendeletét írhatja felül, amely kötelezően előírta az állami...","id":"20250228_egyesult-allamok-hivatalos-nyelv-angol-donald-trump-rendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e.jpg","index":0,"item":"331ef168-a879-477b-a4d4-cd81b9f8a939","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_egyesult-allamok-hivatalos-nyelv-angol-donald-trump-rendelet","timestamp":"2025. február. 28. 19:22","title":"Az Egyesült Államok hivatalos nyelvévé nyilváníthatják az angolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3a0d32-49c8-4627-a805-cd0533b8f9d2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Úgy tűnik, biztosított a sportág jövője az olimpia programjában. ","shortLead":"Úgy tűnik, biztosított a sportág jövője az olimpia programjában. ","id":"20250301_uj-bokszszovetseg-world-boxing-teljes-jogu-tagsag-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c3a0d32-49c8-4627-a805-cd0533b8f9d2.jpg","index":0,"item":"07cfbc46-8218-4d52-8180-b9446f9abf98","keywords":null,"link":"/sport/20250301_uj-bokszszovetseg-world-boxing-teljes-jogu-tagsag-magyarorszag","timestamp":"2025. március. 01. 16:57","title":"Az új bokszszövetség teljes jogú tagja lett Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"349f9278-e287-4fa2-bad9-b02d85544248","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Folyamatos instruálás és segítség nélkül végzi el többlépcsős feladatokat az OpenAI újdonsága, az Operator, amely mostantól a világ nagy részén elérhető. Kontinensünk azonban kivétel, legalábbis egyelőre.","shortLead":"Folyamatos instruálás és segítség nélkül végzi el többlépcsős feladatokat az OpenAI újdonsága, az Operator, amely...","id":"20250302_openai-operator-europai-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/349f9278-e287-4fa2-bad9-b02d85544248.jpg","index":0,"item":"3443181c-28a4-40d6-a50e-09ba95c120bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_openai-operator-europai-megjelenes","timestamp":"2025. március. 02. 10:03","title":"Mintha csak szellemkezek dolgoznának a számítógépen – ezért nem érhető el Európából az OpenAI nagytudású Operatora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed62260-50a3-49a0-ad9a-bcda15bcf0de","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kevés egyértelműséget hozott Horváth László bemutatkozása a drogok elleni fellépésért felelős kormánybiztosként, de azt megtudtuk, hol vannak a „fertőzött területek”, és hogy miért nőtt meg a kábítószer-fogyasztás Magyarországon.","shortLead":"Kevés egyértelműséget hozott Horváth László bemutatkozása a drogok elleni fellépésért felelős kormánybiztosként, de azt...","id":"20250228_Fertozott-teruletekrol-eljarasjogi-valtozasokrol-agressziv-dilerekrol-egyeztetett-Orban-az-uj-drogugyi-kormanybiztossal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ed62260-50a3-49a0-ad9a-bcda15bcf0de.jpg","index":0,"item":"bf897746-dcb5-4c51-aad7-b3ebcf36ef9a","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_Fertozott-teruletekrol-eljarasjogi-valtozasokrol-agressziv-dilerekrol-egyeztetett-Orban-az-uj-drogugyi-kormanybiztossal","timestamp":"2025. február. 28. 18:22","title":"„Fertőzött területekről”, eljárásjogi változásokról, „agresszív” dílerekről egyeztetett Orbán az új drogügyi kormánybiztossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c39de58-e97b-4573-8559-11c985066358","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a TV2 stúdiójában járt.","shortLead":"A miniszterelnök a TV2 stúdiójában járt.","id":"20250301_orban-tv2-tenyek-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c39de58-e97b-4573-8559-11c985066358.jpg","index":0,"item":"31b7d112-0509-4ecc-9a98-5232ee8b8cd5","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_orban-tv2-tenyek-interju","timestamp":"2025. március. 01. 18:24","title":"Orbán: Zelenszkij nem akar békét, legalábbis azokkal a feltételekkel nem, amelyekkel Amerika akarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64855979-abe9-4a43-a8d7-9321f9fcfcc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A történész szerint a Fehér Házban lezajlott jeleneteknél már nehezen van lejjebb.","shortLead":"A történész szerint a Fehér Házban lezajlott jeleneteknél már nehezen van lejjebb.","id":"20250301_Ungvary-Krisztian-diplomaciai-melypont-1939-Trump-Zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64855979-abe9-4a43-a8d7-9321f9fcfcc7.jpg","index":0,"item":"5b0dc375-6161-4e1d-a14f-e0291222bc42","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_Ungvary-Krisztian-diplomaciai-melypont-1939-Trump-Zelenszkij","timestamp":"2025. március. 01. 09:05","title":"Ungváry Krisztián: Ilyen diplomáciai mélypontot utoljára 1939 márciusában produkált a történelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4436e558-0e1a-4111-a7eb-25de8771f42e","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"Nagyon erős mezőnyben versenyeztek a fotósok idén A magyar természetfotó nagydíjáért Az Arany Daru szobrot idén Potyó Imre nyerte, Daróczi Csaba végzett a második, Kaszás Norbert pedig a harmadik helyen. A képekből rendezett Varázslatos Magyarország kiállítást idén hét helyszínen, többek között a Biodómban lehet megtekinteni. ","shortLead":"Nagyon erős mezőnyben versenyeztek a fotósok idén A magyar természetfotó nagydíjáért Az Arany Daru szobrot idén Potyó...","id":"20250228_Varazslatos-Magyarorszag-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4436e558-0e1a-4111-a7eb-25de8771f42e.jpg","index":0,"item":"e2845c46-7e90-4380-a594-66269463538a","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250228_Varazslatos-Magyarorszag-galeria","timestamp":"2025. február. 28. 16:30","title":"Ezek voltak az elmúlt év legjobb természetfotói Magyarországon - képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1930f1e3-2e5d-44f6-9b7e-891b50aac8bb","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"„Végre is az ember akkor nyúl a mézhez, amikor vágyik rá. Teljesen a Jókai magándolga az, amelyhez senkinek semmi köze” – írta Mikszáth Kálmán a kétszáz éve született Jókai Mór kései házasságáról. Ma sem tudni, érdekből vagy szerelemből ment-e hozzá egy húszéves színinövendék a nála 54 esztendővel idősebb, tekintélyes íróhoz. A frigyből országos botrány kerekedett, de még súlyosabb megaláztatás várt később az özvegyre, Nagy Bellára, akit zsidó származása miatt is támadtak.","shortLead":"„Végre is az ember akkor nyúl a mézhez, amikor vágyik rá. Teljesen a Jókai magándolga az, amelyhez senkinek semmi köze”...","id":"20250301_hvg-magandolgok-kozerkolcstelensegek-jokai-mor-nagy-bella-botrany-ragalmak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1930f1e3-2e5d-44f6-9b7e-891b50aac8bb.jpg","index":0,"item":"323d9924-4ccf-4d38-a910-a3a0305be7df","keywords":null,"link":"/360/20250301_hvg-magandolgok-kozerkolcstelensegek-jokai-mor-nagy-bella-botrany-ragalmak","timestamp":"2025. március. 01. 15:30","title":"„Sexuális erotománia folytán beállt aggkori elmegyengeség” miatt vették volna gyámság alá a szerelmes Jókai Mórt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]