HVG: Egyre többen versenyeznek az üzenetküldői piacon. Mivel tud kitűnni a Viber?

Atanas Raykov: Már régóta jelen vagyunk Magyarországon, és sikerült elnyernünk az itteni felhasználók nagy többségének bizalmát. Sokak életét könnyebbé tettük azzal, hogy a mobiltelefonokon lehetővé tettük az ingyenes telefonálást, majd fokozatosan tovább bővítettük a szolgáltatások körét. Azóta ilyesmi több konkurensnél elérhető. De fontos különbség maradt velük szemben az, hogy mi nem gyűjtünk adatokat a felhasználókról, és nem használjuk fel a beszélgetések tartalmát sem. Azzal, hogy nem tárolunk személyes adatokat a szervereinket, még inkább képesek vagyunk szavatolni a biztonságot. Ezt a felhasználók is észlelik, nem véletlen, hogy egyre többen használják a Vibert üzleti célokra, olyan kommunikációra is, ahol érzékeny adatok is elhangozhatnak. Az ügyfeleknek az is fontos, hogy folyamatosan elérhetők legyünk, és meg is felelünk ennek az elvárásnak, az idő 99,99 százalékában elérhetők a szolgáltatások, és ez sokkal fontosabb, mint több ezer aranyos ikon. Az is előnyünk, hogy komoly jelenlétet alakítottunk ki Kelet- és Közép-Európában, és nagyra értékeljük a helyi kultúrát, amit az is bizonyít, hogy minden le van fordítva magyar nyelvre, ezzel is megkönnyítjük az életet azok számára, akiknek nem lenne kényelmes az angol nyelv használata.

HVG: Mit lehet tudni a magyar viberesekről?

A. R.: Az okostelefon-tulajdonosok 68 százaléka használja a Vibert, s mivel az okostelefon-penetráció már majdnem elérte a maximumot, inkább a szinten tartás figyelhető meg a piaci részesedésünkben. Jellemző, hogy Magyarországon a Vibert a családok használják, ahol egy csoportban vannak a különféle korosztályhoz tartozó családtagok. Közben a szülők nyugodtak lehetnek, mert szigorúan ellenőrizzük, milyen tartalmak juthatnak el a gyerekekhez. Népszerűek a telefonos szolgáltatásaink is, különösen a nemzetközi hívási szolgáltatások. Talán az egyik legfontosabb újításunk, amit nemrég mutattunk be, az a mesterséges intelligencia (MI)-alapú chatösszefoglaló, méréseink szerint a magyarországi felhasználók kilencven százaléka nagyon hasznosnak tartja ezt a szolgáltatást.

Atanas Raykov, a Rakuten Viber globális marketingért felelős alelnöke Túry Gergely

HVG: A mesterséges intelligencián túl az utóbbi időben a szuperalkalmazás kifejezés hangzik el legtöbbször a Rakuten Viber vezetőnek szájából.

A. R.: Azt szeretnénk, hogy a szolgáltatások, információk és üzleti megoldások együttes kínálatát nyújtva egyfajta csomóponttá váljunk a felhasználóink számára. Ez azt jelenti, hogy a jövőben egyebek mellett fizetési, foglalási és rendelési szolgáltatások is elérhetők lesznek, és mélyül majd az interakció a különféle mesterségesintelligencia-platformokkal is.

HVG: Mennyire vannak a céltól?

A. R.: Az a filozófiánk, hogy a szuperapp az út, nem pedig a végállomás. Folyamatosan bővül a szolgáltatások köre, és vannak olyan piacok, például Görögország vagy a Fülöp-szigetek, ahol egy kicsit előbbre tartunk. Minden régióban akadnak egyes, stratégiailag kiválasztott piacok, ahol tanulhatunk, és ha megjelenünk a többi piacon, például Magyarországon, akkor már érettebb szolgáltatást nyújthatunk.

Ott a Viber a telefonján? Láthatatlan móddal, nyom nélküli üzenettörléssel és más funkciókkal elindult a Viber Plus Fizetőssé válik a Viber – de csak annak, aki akarja. A magyar felhasználóknál ezekben a napokban sorra teszik elérhetővé a Viber Plust, a prémium csomagot, ami havonta egy ezresért nyom nélküli üzenettörlést, láthatatlan módot és több hasonlóan hasznos funkciót kínál.

HVG: Mások is járnak ezen az úton, például a bankok. Ki győz majd?

A. R.: A választ az adja majd, hogy mi történik Ázsiában, például Kínában vagy Japánban – innen van az anyacégünk is, a Rakuten, az ország legnagyobb digitális bankja – ahol ezek a változások már jórészt le is zajlottak. Az e-kereskedelemnek és a pénzügyi digitalizációnak kulcsfontosságú szerepe lesz, s úgy vélem, hogy a bankok nemcsak vetélytársak lehetnek, hanem partnerek is, a legfontosabb ügyfeleink között például számos pénzintézet is található. Vannak, amiben a bankok a jobbak, de sok tekintetben – például a felhasználói élmény területén – a pénzintézetek kevésbé eredményesek. Ha végig kell vezeti az ügyfeleket egy folyamaton, ha a fizetési igény például egy chatben keletkezik, akkor logikus lépés a fizetést ebben a környezetben, egy gombnyomással lebonyolítani. A chat pedig egyre fontosabb lesz, a fiatalabb generációk egyre kevesebbet beszélnek telefonon, és mind gyakrabban használják az írásos chat funkciókat.

HVG: Közben arra is figyelniük kell, hogy a mesterséges intelligencia (MI) fejlődésével a kiberbűnözők is hatékony fegyverhez jutottak. Mennyire veszélyes a helyzet?

A. R.: Fegyverkezési verseny zajlik a bűnözők és a cégek között. A támadóknak egyre jobb fegyvereik vannak, és a szolgáltatóknak is a legújabb, leghatékonyabb eszközöket kell bevetniük. Úgy látjuk, hogy ugyan az MI széles körben elterjedt már, nem valósulnak meg a legrosszabb forgatókönyvek, és nem keletkeztek igazán súlyos károk. A Viberről beszélve természetesen nagyon sok rosszindulatú akciót indítanak ellenünk, de mi is számos eszközzel, például MI-detektáló programokkal védekezünk. Korábban említettem a végpontok közötti titkosítást, ez abból a szempontból is fontos, hogy ennek köszönhetően nincs értelme megtámadni a két végpont között folyó információcserét, hiszen hiába jutnak hozzá az adatokhoz, nincs kulcsuk a megfejtéshez. Arról is volt már szó, hogy nem tároljuk központosítva a felhasználói adatokat, az ügyfelek maguk döntik el, hogy a telefonjukon vagy máshol, például a felhőben tartják saját adataikat. És persze az is fontos, hogy miközben harcolunk az álprofilok ellen, folyamatosan edukáljuk a felhasználókat, és azt szorgalmazzuk, hogy használják a kétlépcsős azonosítást.

HVG: És tanulnak a felhasználók?

A. R.: Lassan, de igen, és az is igaz, hogy a magyar felhasználók óvatosabbak, mint a nagy átlag.

A Viber bevezeti Magyarországon a hívószámazonosítást A Viber új hívóazonosító funkciója egyrészt megvéd a kéretlen reklámhívásoktól, másrészt segítségével a felhasználók maguk dönthetik el, hogy mikor válaszolnak ismeretlen hívásokra.

HVG: És hogy lesz ebből pénz? Honnan származnak a Viber bevételei?

A. R.: Egyharmad a reklámokból folyik be, 30-40 százalék az üzleti üzenetküldés aránya, a többi pedig a telefon- és egyéb szolgáltatásokból származik: szolgáltatunk különféle telekommunikációs cégeknek is, és ezen tevékenységek egy része nem is kapcsolódik a Viber applikációhoz. Ez az ugyancsak növekvő üzleti tevékenység nem is érinti a Viber-felhasználókat, viszont hozzájárul az ingyenes telefonálási szolgáltatás finanszírozásához. Az utolsó, kis, de gyorsan növekvő szegmens a Viber out credit, amely a vezetékes számok hívását teszi lehetővé, illetve a Viber Plus nevű előfizetéses szolgáltatás, amely reklámmentes környezetben tovább erősíti a személyes adatok biztonságát.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.