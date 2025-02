Orbán Királysága, Lopott köszpénz [sic], Döbrögi éléskamrája – nemrég ilyen feliratok jelentek meg az Orbán családhoz köthető hatvanpusztai birtokon a Google térképen. Hatvanpuszta a Google-vandálok kedvelt helyszíne, az elmúlt években rendszeresek a hasonló átnevezések. Két éve Közpénz birtok néven jelent meg a helyszín, egy Reddit-poszt kommentjeiből pedig kiderült, hogy szerepelt már A Magyar néptől ellopott közpénzek birtoka néven is. Nem csak a birtok, a környéket is rendszeresen áldozatul esik hasonló módosításoknak, nemrég Az adód látványosság hozzáadása mellett a közeli útelágazást is elnevezték, mégpedig Bindzsisztáni Határátkelőhelynek.

Nem Hatvanpuszta az egyetlen ilyen hely, Gárdony közelében például van – a felirat tanúsága szerint – közpénzből épült migránsszállás, Balatonfüreden pedig egy Közpénzvityilló.

Előbbi magyarázatát nem kell hosszan keresni, mi is részletesen írtunk róla, hogyan szüntették meg a beteg gyerekek üdülési lehetőségét, mert vendégmunkásokat költöztettek az akadálymentes agárdi hotelbe.

Idén már nem üdülhetnek az akadálymentes agárdi hotelben a beteg gyerekek, mert az egy akkugyár munkásszállója lett 2,5 milliárd forint uniós támogatásból újult meg 2015-ben a Velencei-tavi Vízi Sportiskola (VVSI) agárdi telephelye, ahol többek között a Pedagógia Szakszolgálat és Korai Fejlesztő Központ is működik. A beruházás során megújult a telepen található hotel is, amely teljeskörűen akadálymentes lett.

Szintén nem meglepő, hogy a pár hete újra a hírekbe került, Lázár János építési és közlekedési miniszterhez köthető batidai vadászkastély is átesett két különleges módosításon: a miniszter érdekeltségébe tartozó helyszínt Lézer Jani búvóhely néven is meg lehet találni a térképen, az ikon alapján ráadásul mellékhelyiségként feltüntetve. A felcsúti aréna nevét is megváltoztatták már, de nem ez az egyetlen felcsúti példa, a térkép szerint Orbán Királyságának Dinasztiaépítési Főosztálya is a községben található. Állandó célpont a Nyírmártonfalva mellett található lombkoronasétány is, jelenleg két korrupciós emlékmű is található itt a Google térképén.

Humor, emlék és politikai véleménynyílvánítás – a Google térkép kreatív felhasználói

Nem csak a politika ihleti meg a felhasználókat, a Forma-1 rajongótábora rendszeresen állít emléket ilyen módon emlékezetes eseményeknek, baleseteknek, pilóták hibáinak. De vannak más szórakoztató tartalmak is, ez a poszt például ilyeneket (is) gyűjt csokorba.

Ezek fennmaradása egyébként elég esetleges, a Haller utcai csatornaszag például még elérhető (pedig már 5 hónapja posztoltak róla), de például a Bevásárlókosár a csatornában és a Gigászi vastartály az erdőben már nem, holott mind a kettőnél fényképpel bizonyította a szerző, hogy valóban ott is van. Igaz, ez utóbbi szívügye lehet a helyi közösségnek, mert azóta visszakerült (a kép alapján ugyanaz a dolog), csak átfogalmazva, immár Gigantikus fémtartály betonnal néven kell keresni.

A Google térképén időről időre feltűnnek az ilyen elnevezések, ám ha nem elég gyors az ember, akkor már nem láthatja őket saját szemével. A hatvanpusztai módosítások akár pár nap alatt eltűnnek, a Bindzsisztáni határátkelő például már három nap után sem látható, de – mint láttuk – mások akár hónapokig zavartalanul ott maradnak az alkalmazásban.

Tiltott tartalom

A térkép használatával kapcsolatos irányelveiben a Google rögzíti, hogy a felhasználók által generált tartalmak fontos részei a szolgáltatásnak. Mint írják, ezeknek „célja a felhasználói élmény fokozása, valamint a világ közeli és távoli részein található helyek bemutatása és felfedezése.” Hozzáteszik azt is, hogy nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a megjelenő információk megfeleljenek a valóságnak. „Bár a napi több millió hozzájárulás többsége hiteles és pontos, időnként előfordul, hogy az irányelveket sértő tartalom érkezik be. Az ilyen tartalmakat emberi erő és gépi tanulási algoritmusok kombinációjával szűrjük ki, hogy ne jelenhessenek meg másoknak” – írja erről a Google. Fontos azonban, hogy ez utólagos korlátozást jelent, ha valaki tehát hozzáad valamit a térképhez, akkor az jellemzően ott mindenki számára megjelenik, ha csak rövid időre is.

Nem nehéz kitalálni, hogy ezek a feliratok miért tűnnek el. Az is egyértelmű, mivel eseteként nem létező „bevásárlóközpontokat” tüntetnek fel, a vállalat törli őket. De például „látványosság” vagy „emlékhely” miért ne lehetne A lopott közpénz birtoka? A Google support oldala részletesen leírja, hogy mi számít tiltott és korlátozott tartalomnak. Ebből két nagy kategória van, a Bindzsisztáni Határátkelőhely és társai pedig mind a kettőnek megfeleltethetők.

Egyrészt értelmezhetők téves információként vagy megtévesztésként (akár hamis tapasztalatként is), de számtalan egyéb irányelvet is sértenek, sőt a nem témába vágó tartalom menüpontot mintha kifejezetten ezekre a megjelenésekre szabták volna. Ez így szól:

Nem engedélyezzük az olyan tartalmakat, amelyek általános, politikai vagy társadalmi véleménynyilvánítást, illetve személyes kirohanásokat tartalmaznak.

A helyzet egy folyamatos macska-egér játékhoz vezet a Google és a lelkes felhasználók között. Előbbi folyamatosan figyeli a tartalmakat és eltávolítja azokat, utóbbiak pedig mindig újakat hoznak létre. A fent már idézett support oldalról kiderül, hogy az ellenőrzés részben automatikus, részben manuális. Ez megmagyarázhatja, hogy egyes helyeken miért tűnnek el hamarabb a bejegyzések, míg máshol kevésbé, hiszen elég hamar be lehet tanítani a mesterséges intelligenciát arra, hogy a vandálok kedvenc célpontjait gyakrabban ellenőrizze. Emellett lehetnek ugyanolyan lelkes felhasználók, akik viszont más politikai szimpátiával rendelkeznek, mint a bejegyzéseket létrehozók, és rendre jelentik ezeket a tartalmakat, gyorsítva azok eltávolítását.

Bizonyos helyeken mégsem lehet szabadon garázdálkodni

Van egy eszköz a Google kezében, amivel jelentősen megkönnyítheti a saját dolgát. Adott helyen átmenetileg vagy akár véglegesen is letilthatják a felhasználói tartalmak közzétételét. Erre két esetben van lehetőség, az egyik, amikor általában nem látogatott, vagy korlátozott nyilvános hozzáféréssel rendelkező helyekről van szó, ilyenek például a rendőrségek és a börtönök. A másik lehetőség, amikor egy adott helyre gyakran érkeznek, ahogy fogalmaznak „nem hasznos” bejegyzések. Erre példákat nem írnak, de valószínüleg a hatvanpusztai birtok folyamatos átnevezésének esete kimeríti ezt a definíciót.

Megkerestük a Google sajtóosztályát az erre vonatkozó kérdéseinkkel. Azt szerettük volna megtudni, hogy van-e valamilyen ellenőrzés vagy automatikus korlát a felhasználók által közzétett tartalmak tekintetében, vagy minden esetben csak utólag törlik-e azokat, illetve érdeklődtünk arról is, hogy van-e olyan terület Magyarországon, ahol élnek a fent említett korlátozás lehetőségével. A vállalat rövid válaszában nagyrészt csak megismételte, amit a magyar nyelven is elérhető support oldalakon olvashatunk hozzátéve, hogy „ha csalókat találunk, akik megpróbálják félrevezetni az embereket, gyors intézkedéseket teszünk a tartalom eltávolításától kezdve a fiók felfüggesztésén át egészen a pereskedésig.” A válaszuk végén sejtelmesen hozzátették:

csak, hogy megerősítsük, van érvényben korlátozás.

Mivel nem volt egyértelmű, hogy ez utóbbi konkrétan Hatvanpusztára, vagy más magyar helyszínekre vonatkozik, visszakérdeztünk. A Google erre annyit írt, hogy egy adott helyen megugranak a hamis felhasználói hozzájárulások, akkor védelmet helyeznek el rajta, erre pedig rendszeresen sor kerül.

Az már szintén a support oldalról derül ki, hogy ez a védelem lehet átmeneti vagy állandó. Mindenesetre ha Hatvanpuszta esetében van ilyen korlátozás, akkor az elég koncentrált. Az utóbbi napokban ugyanis a hatvanpusztai birtokon már nincsenek szellemes feliratok, de ha magára a településre keresünk rá, akkor felugrik a Jó Hír Media KFT valamint a Hungaria NERlines. A birtok melletti földterületen pedig megjelent egy szent helynek aposztrofált, Nagy Márton Ötletei névre hallgató pin, illetve a nyilvános WC-ként feltüntetett Ígéret földje.

A cég azt is írja, „a Google Térképen közzétett felhasználói tartalomra vonatkozó irányelvek célja, hogy a felhasználói tartalmak pozitív élményt kínáljanak, miközben hozzájárulnak ahhoz is, hogy a Google Térkép tisztességes és pártatlan hely maradhasson.”

Az nem újdonság, hogy más helyekről nézve nem ugyanazt mutatja a térkép, az egyik legfrissebb példa az Amerikai/Mexikói-öböl. Trump friss rendelete alapján ugyanis az USA hivatalosan az előbbit használja már. A Google hamar jelezte, hogy a változtatást tiszteletben tartják, a „semleges” helyeken – például Magyarországon – pedig mind a két verziót feltüntetik. A döntésről mi is írtunk még január végén, a frissítésre pedig nem kellett sokat várni, a magyar felhasználók immár így látják az egykoron szimplán Mexikói-öbölként feltüntetett terület nevét:

