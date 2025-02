Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ferenc pápa egészségi állapota „enyhe javulást” mutat, de továbbra is kritikus állapotban van – közölte a Vatikán.","shortLead":"Ferenc pápa egészségi állapota „enyhe javulást” mutat, de továbbra is kritikus állapotban van – közölte a Vatikán.","id":"20250224_Vatikan-Ferenc-papanak-kicsit-javult-az-allapota-folytatja-a-munkat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f.jpg","index":0,"item":"2f6b548b-0b07-4d99-960e-31a882c0ee64","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Vatikan-Ferenc-papanak-kicsit-javult-az-allapota-folytatja-a-munkat","timestamp":"2025. február. 24. 19:19","title":"Ferenc pápa valamivel jobban van, kicsit dolgozott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kisgyerekként a pénzzel először arany formájában találkozunk az animációs meséknek köszönhetően, később azonban elfelejtjük az aranyat, mint befektetési lehetőség. ","shortLead":"Kisgyerekként a pénzzel először arany formájában találkozunk az animációs meséknek köszönhetően, később azonban...","id":"20250224_Ugorjunk-fejest-az-aranyba-befektetes-podcast-Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aef15c2d-bcfa-458e-bf11-3e257f347777.jpg","index":0,"item":"7ce36836-feb3-4c2e-8b24-c2cf235ff598","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_Ugorjunk-fejest-az-aranyba-befektetes-podcast-Kasszakulcs","timestamp":"2025. február. 24. 06:00","title":"Ugorjunk fejest az aranyba? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c924a6a-468f-4261-aed5-abce9e5a2e84","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hogy miért, nem tudni, de egyesítette az egeret és az illatosítót a legújabb perifériájában az Asus.","shortLead":"Hogy miért, nem tudni, de egyesítette az egeret és az illatosítót a legújabb perifériájában az Asus.","id":"20250224_asus-fragrance-mouse-illatositos-eger-illoolajok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c924a6a-468f-4261-aed5-abce9e5a2e84.jpg","index":0,"item":"70a06ca8-5e88-4ad1-ac77-d190ac3ef03c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_asus-fragrance-mouse-illatositos-eger-illoolajok","timestamp":"2025. február. 24. 16:03","title":"Nem vicc: illóolajat lehet tölteni az Asus új egerébe, ami illatosítóként is funkcionál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Európát és Ukrajnát kihagyva vállalnának az USA vezetői majdnem mindent, amit az oroszok kérnek; elfogadta a magyar kormány, amit az EU kért a gazdaságpolitikában; gyengülni kezdett a forint, miután Orbán Viktor megmondta, hogy erősödni fog. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Európát és Ukrajnát kihagyva vállalnának az USA vezetői majdnem mindent, amit az oroszok kérnek; elfogadta a magyar...","id":"20250223_Es-akkor-usa-trump-putyin-forint-eu-akku-aszaly-vegrehajto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949.jpg","index":0,"item":"cb17bdd4-b137-493d-87ef-331a94052afd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250223_Es-akkor-usa-trump-putyin-forint-eu-akku-aszaly-vegrehajto","timestamp":"2025. február. 23. 07:00","title":"És akkor az USA új elnöke mégsem Elon Musk, hanem Vlagyimir Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ad6448-1bce-4a69-afe2-28290ef48d5a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Velencei-tó partjának közelében található Magyarország legújabb kisvasútja, ami mellett nemcsak megannyi apró vár, hanem egy Áprád-kori település skanzenje és templomkert is található.","shortLead":"A Velencei-tó partjának közelében található Magyarország legújabb kisvasútja, ami mellett nemcsak megannyi apró vár...","id":"20250222_46-var-mellett-halad-el-a-legujabb-magyar-kisvasut-felpattantunk-ra-dinnyes-varpark","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03ad6448-1bce-4a69-afe2-28290ef48d5a.jpg","index":0,"item":"9a798039-090a-48f9-9162-b483722ecb94","keywords":null,"link":"/cegauto/20250222_46-var-mellett-halad-el-a-legujabb-magyar-kisvasut-felpattantunk-ra-dinnyes-varpark","timestamp":"2025. február. 22. 20:29","title":"46 vár mellett halad el a legújabb magyar kisvasút – felpattantunk rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Puzsér Róbert szerint ha a Büntető törvénykönyv is különbséget tesz pedofil hajlam és pedofil bűncselekmény között, akkor ezt ő is megteheti. Szerinte ez egy kabátlopási ügy, de arra nem számított, hogy Rogán Antal és Magyar Péter közösen vádolja majd kabátlopással.","shortLead":"Puzsér Róbert szerint ha a Büntető törvénykönyv is különbséget tesz pedofil hajlam és pedofil bűncselekmény között...","id":"20250223_puzser-robert-magyar-peter-pedofilia-megertes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee.jpg","index":0,"item":"decbe793-f3c9-4129-b3b3-728a7cd0d554","keywords":null,"link":"/elet/20250223_puzser-robert-magyar-peter-pedofilia-megertes","timestamp":"2025. február. 23. 14:39","title":"Puzsér Róbert: A pedofíliáról akkor is beszélni kell, ha Magyar Péter épp félti a lájkjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e10e0941-fe82-4370-98f7-3b790ca8de20","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Legalább nyolc olyan tényező van, köztük a foglalkoztatás, amiből látják, hogy fordul a gazdaság – mondta a nemzetgazdasági miniszter a Joint Venture Szövetség vállalatokat díjazó ünnepségén szombat este Budapesten.","shortLead":"Legalább nyolc olyan tényező van, köztük a foglalkoztatás, amiből látják, hogy fordul a gazdaság – mondta...","id":"20250223_Nagy-Marton-a-borzaszto-adatok-ellenere-ugy-veli-2025-az-attores-eve-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e10e0941-fe82-4370-98f7-3b790ca8de20.jpg","index":0,"item":"4594c52c-afff-47e9-8c14-bd63083debe9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250223_Nagy-Marton-a-borzaszto-adatok-ellenere-ugy-veli-2025-az-attores-eve-lesz","timestamp":"2025. február. 23. 12:10","title":"Nagy Márton a borzasztó adatok ellenére úgy véli: 2025 az áttörés éve lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínai tudósok feltárták a legrégebbi, mintegy 150 millió éves rövidfarkú madár fosszíliáját, melynek felfedezése arra utal, hogy a madarak korábban jelenhettek meg a Földön, mint azt a tudósok eddig gondolták.","shortLead":"Kínai tudósok feltárták a legrégebbi, mintegy 150 millió éves rövidfarkú madár fosszíliáját, melynek felfedezése arra...","id":"20250223_madarak-kialakulasa-fosszilia-kinai-kutatok-20-millio-ev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599.jpg","index":0,"item":"1277f95a-7541-4f3b-88b1-4a45deec96d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250223_madarak-kialakulasa-fosszilia-kinai-kutatok-20-millio-ev","timestamp":"2025. február. 23. 08:03","title":"20 000 000 éves tévedésre derült fény a madarakkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]