Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7d3a1798-abfb-478b-aac1-2ece683e5c39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik legkiszámíthatatlanabb és legnyíltabb verseny volt az idei, az Anora pedig öt díjat is elhozott a vasárnap esti Oscar-gáláról. ","shortLead":"Az egyik legkiszámíthatatlanabb és legnyíltabb verseny volt az idei, az Anora pedig öt díjat is elhozott a vasárnap...","id":"20250303_anora-ot-oscar-dij-mikey-madison-sean-baker","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d3a1798-abfb-478b-aac1-2ece683e5c39.jpg","index":0,"item":"6dfdca8d-01d2-490a-8cbc-3b88ee0905c9","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_anora-ot-oscar-dij-mikey-madison-sean-baker","timestamp":"2025. március. 03. 06:16","title":"Hogyan lett az Anora az idei Oscar meglepetése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A hét elején éjjelente még fagy is lehet, aztán érkezik a felmelegedés.","shortLead":"A hét elején éjjelente még fagy is lehet, aztán érkezik a felmelegedés.","id":"20250302_tavasz-idojaras-20-fok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a.jpg","index":0,"item":"ca8c93fe-9f61-4258-9f8c-d5c32b68e1de","keywords":null,"link":"/elet/20250302_tavasz-idojaras-20-fok","timestamp":"2025. március. 02. 16:46","title":"Jön a tavaszi időjárás, a jövő héten már 20 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833c653c-0e1f-4ae3-b48c-6f9a2ca8f67b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250302_fudan-akkumulator-google-maps-hatvanpusztai-birtok-fold-jovoje-szimulacio-androidos-virus-viber-szuperapp-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/833c653c-0e1f-4ae3-b48c-6f9a2ca8f67b.jpg","index":0,"item":"148800e3-096b-4b5b-9ebd-6c7fa5a50252","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_fudan-akkumulator-google-maps-hatvanpusztai-birtok-fold-jovoje-szimulacio-androidos-virus-viber-szuperapp-interju","timestamp":"2025. március. 02. 12:00","title":"Ez történt: Sikerült megcsinálni, 1500 helyett 12 000 töltést is bír az újfajta akkumulátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744156c1-81b5-4799-9412-86141f6f0a9d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Felbukkan benne Elon Musk és a láncfűrésze is.","shortLead":"Felbukkan benne Elon Musk és a láncfűrésze is.","id":"20250302_A-Saturday-Night-Live-ujrajatszotta-a-Trump-Zelenszkij-sajtotajekoztatot-es-meg-katasztrofalisabb-lett-mint-az-eredeti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/744156c1-81b5-4799-9412-86141f6f0a9d.jpg","index":0,"item":"90551677-5606-4f29-8636-5dded8fa54ac","keywords":null,"link":"/elet/20250302_A-Saturday-Night-Live-ujrajatszotta-a-Trump-Zelenszkij-sajtotajekoztatot-es-meg-katasztrofalisabb-lett-mint-az-eredeti","timestamp":"2025. március. 02. 14:21","title":"A Saturday Night Live újrajátszotta a Trump-Zelenszkij sajtótájékoztatót, és még katasztrofálisabb lett, mint az eredeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"580f84fb-7458-46a7-a334-780817b107d2","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250301_hvg-kenye-kedve-trump-republikanus-talpnyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/580f84fb-7458-46a7-a334-780817b107d2.jpg","index":0,"item":"ea9cfb29-bb11-4c17-9d03-d5ffec0778fb","keywords":null,"link":"/360/20250301_hvg-kenye-kedve-trump-republikanus-talpnyalas","timestamp":"2025. március. 01. 18:30","title":"Gátlástalan talpnyalással igyekeznek bevágódni republikánusok Trumpnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ed635a-13ae-4010-907f-470e30cca65f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közepes, 3,9-es erősségű földrengés rázta meg Hollywoodot vasárnap.","shortLead":"Közepes, 3,9-es erősségű földrengés rázta meg Hollywoodot vasárnap.","id":"20250303_oscar-gala-hollywood-foldrenges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88ed635a-13ae-4010-907f-470e30cca65f.jpg","index":0,"item":"fd5e50f9-7904-48d3-8f88-67310a7a7a95","keywords":null,"link":"/elet/20250303_oscar-gala-hollywood-foldrenges","timestamp":"2025. március. 03. 10:04","title":"Még a föld is megremegett az Oscar-gála estéjén Hollywoodban – szó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26a7565-be84-4e69-a4f7-99d12db90e12","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Csak úgy röpködnek a százmilliárdok, ha belenézünk az MNB alapítványainak pénzügyeibe. Bár próbálnak mindent eltitkolni, néhány ügyleten keresztül szépen lekövethető, hogyan veszítették el közpénz jellegüket a milliárdok és jutottak a Matolcsy-családhoz köthető körökhöz.","shortLead":"Csak úgy röpködnek a százmilliárdok, ha belenézünk az MNB alapítványainak pénzügyeibe. Bár próbálnak mindent...","id":"20250303_hvg-matolcsy-adam-mnb-vagyonosodas-pallasathene-alapitvanyok-matolcsy-kor-kozpenz-elso-verig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d26a7565-be84-4e69-a4f7-99d12db90e12.jpg","index":0,"item":"4063f3c6-cf7a-4bfe-aff4-a5ad5019cbe4","keywords":null,"link":"/360/20250303_hvg-matolcsy-adam-mnb-vagyonosodas-pallasathene-alapitvanyok-matolcsy-kor-kozpenz-elso-verig","timestamp":"2025. március. 03. 12:00","title":"Így futotta a közpénzjellegét elveszítő százmilliárdokból Matolcsy György fia és barátai luxuséletmódjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde15811-feaf-4666-aa9d-c241abb406bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az oltásban vasárnap repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek, valamint földmunka-gépekkel is próbálják megakadályozni a lángok terjedését.","shortLead":"Az oltásban vasárnap repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek, valamint földmunka-gépekkel is próbálják...","id":"20250302_erdotuz-egyesult-allamok-kitelepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bde15811-feaf-4666-aa9d-c241abb406bd.jpg","index":0,"item":"f74cf3ce-1da5-4834-befe-a4519dc8ac41","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_erdotuz-egyesult-allamok-kitelepites","timestamp":"2025. március. 02. 22:04","title":"Erdőtüzek tombolnak az Egyesült Államokban, több államban is kitelepítéseket rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]