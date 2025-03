Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ce61f0ff-4ae0-41e4-9c42-648f6b07725e","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az énekes rákkal küzdött, 75 éves volt.","shortLead":"Az énekes rákkal küzdött, 75 éves volt.","id":"20250301_zene-new-york-dolls-meghalt-david-johansen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce61f0ff-4ae0-41e4-9c42-648f6b07725e.jpg","index":0,"item":"1ce7ceb3-6b5a-4044-bf56-fd60197430f3","keywords":null,"link":"/kultura/20250301_zene-new-york-dolls-meghalt-david-johansen","timestamp":"2025. március. 01. 19:09","title":"Meghalt David Johansen, a New York Dolls frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d6c8a67-4b4d-4a7e-b5e7-d9b2cf390b01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök háláját fejezte ki az ázsiai országnak Oroszország aktív támogatásáért.","shortLead":"Az orosz elnök háláját fejezte ki az ázsiai országnak Oroszország aktív támogatásáért.","id":"20250301_vlagyimir-putyin-moszkva-eszak-korea-tamogatas-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d6c8a67-4b4d-4a7e-b5e7-d9b2cf390b01.jpg","index":0,"item":"5bd590e5-a4a4-405f-bf87-e6f9b1aa973f","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_vlagyimir-putyin-moszkva-eszak-korea-tamogatas-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. március. 01. 13:27","title":"Putyin észak-koreai pártfunkcionáriust fogadott Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nemzetgazdasági tárca szerint „politikai hangulatkeltés” zajlik az ügyben.","shortLead":"A nemzetgazdasági tárca szerint „politikai hangulatkeltés” zajlik az ügyben.","id":"20250228_nyugdijas-afa-visszaterites-kisboltok-online-penztargep-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"3e4dadc3-0669-4a78-b1b0-6f3142f2abda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_nyugdijas-afa-visszaterites-kisboltok-online-penztargep-nagy-marton","timestamp":"2025. február. 28. 17:17","title":"Nagy Mártonék szerint a kisboltok többségénél már most megoldható lenne a nyugdíjasok áfa-visszatérítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21306fc9-d0bd-4c33-869b-5a2cb88d6a8c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az elmúlt hetekben bekövetkezett légi balesetek fényében érthető módon nő azok száma, akik komolyan tartanak a repüléstől. Rosszul teszik, a légi közlekedés a legbiztonságosabb utazási mód, s ahogy telnek az évek, úgy válnak egyre ritkábbá a katasztrófák.","shortLead":"Az elmúlt hetekben bekövetkezett légi balesetek fényében érthető módon nő azok száma, akik komolyan tartanak...","id":"20250301_hvg-repules-baleseti-statisztika-legikozlekedes-erzeki-csalodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21306fc9-d0bd-4c33-869b-5a2cb88d6a8c.jpg","index":0,"item":"a1115e6b-9d33-471b-bc66-68553853c9fc","keywords":null,"link":"/360/20250301_hvg-repules-baleseti-statisztika-legikozlekedes-erzeki-csalodas","timestamp":"2025. március. 01. 13:00","title":"Miért teszi rosszul, aki most jobban fél a repüléstől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d0dc28-d978-438a-b44d-bd8f369d0753","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dél-Korea globális technológiai vezető szerepét akarnák erősíteni azzal, hogy felépítenék a világ legnagyobb adatközpontját, eddig még sehol sem látott teljesítménnyel. Nem meglepő, hogy elsősorban a mesterséges intelligenciát szolgálná ki.","shortLead":"Dél-Korea globális technológiai vezető szerepét akarnák erősíteni azzal, hogy felépítenék a világ legnagyobb...","id":"20250301_vilag-legnagyobb-adatkozpontja-mesterseges-intelligencia-del-korea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89d0dc28-d978-438a-b44d-bd8f369d0753.jpg","index":0,"item":"d8c6ea24-2366-442a-8082-8f30bbd30252","keywords":null,"link":"/tudomany/20250301_vilag-legnagyobb-adatkozpontja-mesterseges-intelligencia-del-korea","timestamp":"2025. március. 01. 08:03","title":"13 330 844 905 000 forintból itt épül a világ legnagyobb adatközpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3763f1c8-fc9a-48a8-856b-4bfe215bf486","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Andrzej Duda köztársasági elnök legújabb kinevezése kétségessé teszi az államfőválasztás zavartalanságát, mert az új tisztségviselő egy szélsőségesen konzervatív szervezet tagja. Az Ordo Iuris az abortuszon kívül a fogamzásgátlást, a szexuális nevelést és a válást is szeretné betiltani.","shortLead":"Andrzej Duda köztársasági elnök legújabb kinevezése kétségessé teszi az államfőválasztás zavartalanságát, mert az új...","id":"20250228_lengyelorszag-elnokvalasztas-ervenyesseg-krzysztof-wiak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3763f1c8-fc9a-48a8-856b-4bfe215bf486.jpg","index":0,"item":"7912afb9-b079-44d0-9181-6a4ee67f66c0","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_lengyelorszag-elnokvalasztas-ervenyesseg-krzysztof-wiak","timestamp":"2025. február. 28. 16:15","title":"Katolikus fundamentalista főbíró dönthet a lengyel elnökválasztás érvényességéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Valós iskolai drogprevenció gyakorlatilag nincs ma Magyarországon, ám most egy semmit nem jelentő szigorú orbáni dörgedelem, valamint egy kormányhű és talán kigyógyult rapper próbál a drogok terjedése ellen hatni. Vélemény.","shortLead":"Valós iskolai drogprevenció gyakorlatilag nincs ma Magyarországon, ám most egy semmit nem jelentő szigorú orbáni...","id":"20250228_Bizz-bennem-Curtis-vagyok-ne-vegyel-drogot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279.jpg","index":0,"item":"35bde483-c64e-454c-9111-58e3b7589c52","keywords":null,"link":"/360/20250228_Bizz-bennem-Curtis-vagyok-ne-vegyel-drogot","timestamp":"2025. február. 28. 17:45","title":"Balla István: Bízz bennem, Curtis vagyok, ne vegyél drogot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök Bill Clinton korábbi rendeletét írhatja felül, amely kötelezően előírta az állami szervezeteknek, hogy az angolul nem beszélő állampolgároknak nyelvi segítséget nyújtsanak ügyintézéskor.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök Bill Clinton korábbi rendeletét írhatja felül, amely kötelezően előírta az állami...","id":"20250228_egyesult-allamok-hivatalos-nyelv-angol-donald-trump-rendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e.jpg","index":0,"item":"331ef168-a879-477b-a4d4-cd81b9f8a939","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_egyesult-allamok-hivatalos-nyelv-angol-donald-trump-rendelet","timestamp":"2025. február. 28. 19:22","title":"Az Egyesült Államok hivatalos nyelvévé nyilváníthatják az angolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]