[{"available":true,"c_guid":"ca2480d9-d904-4737-8e26-03697c4e7181","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Lego a nem hivatalos nemzetközi Super Mario-napra időzítette egy új gyűjtői készlet, a Super Mario: Mario Kart megjelenését.","shortLead":"A Lego a nem hivatalos nemzetközi Super Mario-napra időzítette egy új gyűjtői készlet, a Super Mario: Mario Kart...","id":"20250310_lego-mario-kart-jatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca2480d9-d904-4737-8e26-03697c4e7181.jpg","index":0,"item":"3efbf25d-7a96-4a5b-be7f-62ca6f87239f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_lego-mario-kart-jatek","timestamp":"2025. március. 10. 11:07","title":"Itt a Lego nagy meglepetése: összerakható Mario Kart készült, épp a rajongók legfontosabb napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"402 felett is járt az euró.","shortLead":"402 felett is járt az euró.","id":"20250311_gyengul-a-forint-forintarfolyam-euroarfolyam-deviza-valutakereskedelem-gazdasag-forinteses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"05f2c9c4-ddd8-47a7-88bb-b78e91003d56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_gyengul-a-forint-forintarfolyam-euroarfolyam-deviza-valutakereskedelem-gazdasag-forinteses","timestamp":"2025. március. 11. 14:29","title":"Mélybe zuhant a forint, amint Orbán bejelentette az árréssapkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20782d06-b683-40ac-a2d5-61b5d600eeb0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A meghökkentő formájú Jaguar Type 00 Concept váratlanul felbukkant Párizs belvárosában.","shortLead":"A meghökkentő formájú Jaguar Type 00 Concept váratlanul felbukkant Párizs belvárosában.","id":"20250311_sokkolta-az-utca-nepet-a-jaguar-matt-kek-hiperautoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20782d06-b683-40ac-a2d5-61b5d600eeb0.jpg","index":0,"item":"2f4efc4e-9456-461f-a3b1-3be63d857075","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_sokkolta-az-utca-nepet-a-jaguar-matt-kek-hiperautoja","timestamp":"2025. március. 11. 07:21","title":"Sokkolta az utca népét a Jaguar matt kék hiperautója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most azonban cáfolják, hogy egy dollárt is kaptak volna például a Hungary Helps Ügynökség munkájára.","shortLead":"Most azonban cáfolják, hogy egy dollárt is kaptak volna például a Hungary Helps Ügynökség munkájára.","id":"20250311_Nehany-evvel-ezelott-a-kormany-meg-diplomaciai-sikernek-nevezte-az-USAIDel-valo-egyuttmukodesuket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456.jpg","index":0,"item":"a62c35bb-1af7-4285-94df-2dd3ea7222e1","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_Nehany-evvel-ezelott-a-kormany-meg-diplomaciai-sikernek-nevezte-az-USAIDel-valo-egyuttmukodesuket","timestamp":"2025. március. 11. 08:26","title":"Néhány évvel ezelőtt a kormány még diplomáciai sikernek nevezte az USAID-del való együttműködésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d01208-8729-4984-be30-432bfcc7adcf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormányközeli portál szerint a miniszterelnök online eligazítást is tartott.","shortLead":"A kormányközeli portál szerint a miniszterelnök online eligazítást is tartott.","id":"20250310_index-orban-reddit-online-hadsereg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96d01208-8729-4984-be30-432bfcc7adcf.jpg","index":0,"item":"7992242c-e493-42ae-b960-f048ec74a76e","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_index-orban-reddit-online-hadsereg","timestamp":"2025. március. 10. 10:11","title":"Index: Orbán valóban online sereget épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f370b500-5785-43f1-a419-ccd544c223e9","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az árrés nem egyenlő a nyereséggel, a boltok abból fedezik a költségeiket, beleértve a kormányzati különadót. Az olcsóbb, saját márkás termékeken nincs nagy árrés, a hamarosan érkező 10 százalékos sapka a drágább, márkás termékeket érinti majd elsősorban – amelyeket nyilván azok vásárolnak, akik megengedhetik maguknak. Nagy Márton miniszter szerint az árréssapka 2 százalékponttal szépíti majd az élelmiszer-inflációs statisztikát.","shortLead":"Az árrés nem egyenlő a nyereséggel, a boltok abból fedezik a költségeiket, beleértve a kormányzati különadót...","id":"20250311_Orban-Viktor-gazdag-elelmiszer-arres-arressapka-elelmiszerar-statisztika-nagy-marton-inflacio-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f370b500-5785-43f1-a419-ccd544c223e9.jpg","index":0,"item":"afaec4f3-4a9d-4944-9ebb-e0a1e99f13b4","keywords":null,"link":"/360/20250311_Orban-Viktor-gazdag-elelmiszer-arres-arressapka-elelmiszerar-statisztika-nagy-marton-inflacio-valasztas","timestamp":"2025. március. 11. 16:57","title":"Orbán Viktor csak a gazdagoknak veri le az élelmiszerárakat, és hogy csinosabb legyen a statisztika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a4f51-f90e-4f87-8cfe-0a6b334cdf73","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az osztrák lap a már meghiúsult Mini-Dubajjal hozta összefüggésbe az amerikai elnök vejét. Albániában ennél sokkal konkrétabb üzlet formálódik.","shortLead":"Az osztrák lap a már meghiúsult Mini-Dubajjal hozta összefüggésbe az amerikai elnök vejét. Albániában ennél sokkal...","id":"20250310_trump-jared-kushner-magyarorszagi-bizniszek-kurier-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/006a4f51-f90e-4f87-8cfe-0a6b334cdf73.jpg","index":0,"item":"c4c70673-5151-4825-aea7-c256e7bd5997","keywords":null,"link":"/360/20250310_trump-jared-kushner-magyarorszagi-bizniszek-kurier-lapszemle","timestamp":"2025. március. 10. 10:36","title":"Kurier: Trump fű alatt bevásárol Magyarországon, Albániában és Szerbiában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb6a7f21-868b-4783-8cd5-421df11f89f2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kövér László azért büntette meg a képviselőt, mert Orbán Viktor egy régi beszédét bejátszotta a parlamentben.","shortLead":"Kövér László azért büntette meg a képviselőt, mert Orbán Viktor egy régi beszédét bejátszotta a parlamentben.","id":"20250310_momentum-hadhazy-akos-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb6a7f21-868b-4783-8cd5-421df11f89f2.jpg","index":0,"item":"e63fb687-4e0a-494e-8505-e739f7ed9b96","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_momentum-hadhazy-akos-buntetes","timestamp":"2025. március. 10. 11:34","title":"A Momentum beszáll Hadházy Ákos 7 milliós büntetésének kifizetésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]