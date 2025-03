Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"26248e83-0ea1-430c-a809-b522bfe49c50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Steven Witkoff, az amerikai különmegbízott arról is áradozott egy sort Tucker Carlsonnak, hogy Putyin egy Trumpról készült szép festményt ajándékozott az elnöknek.","shortLead":"Steven Witkoff, az amerikai különmegbízott arról is áradozott egy sort Tucker Carlsonnak, hogy Putyin egy Trumpról...","id":"20250323_witkoff-oroszorszag-trump-festmeny-putyin-nepszavazasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26248e83-0ea1-430c-a809-b522bfe49c50.jpg","index":0,"item":"bd852b04-8cc3-4c7a-816f-f2517cc52592","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_witkoff-oroszorszag-trump-festmeny-putyin-nepszavazasok","timestamp":"2025. március. 23. 09:40","title":"Az amerikaiak legitimnek tekintik a megszállt területeken rendezett orosz népszavazásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor és Benjamin Netanjahu hatalomért folytatott harca, Trump lépései és az ezekre adott nemzetközi válasz a világlapok fókuszában. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"Orbán Viktor és Benjamin Netanjahu hatalomért folytatott harca, Trump lépései és az ezekre adott nemzetközi válasz...","id":"20250323_nemzetkozi-lapszemle-orban-trump-szijjarto-izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"f1633551-2e51-4df1-8eab-aabf1dabafd7","keywords":null,"link":"/360/20250323_nemzetkozi-lapszemle-orban-trump-szijjarto-izrael","timestamp":"2025. március. 23. 11:02","title":"Tekintélyelvű, mohó és soviniszta: ilyen Trump imperialista politikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ab2106-5ece-4c8f-8532-ba96c94d7e98","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha valaki eddig nem szerette vagy nem is igen értette Henrik Ibsen Peer Gyntjét, a népmesék ihlette verses fantasyt, annak ajánlott a Budapest Bábszínház Szikszai Rémusz által rendezett előadása.","shortLead":"Ha valaki eddig nem szerette vagy nem is igen értette Henrik Ibsen Peer Gyntjét, a népmesék ihlette verses fantasyt...","id":"20250322_hvg-Henrik-Ibsen-Peer-Gynt-Szikszai-Remusz-Budapest-Babszinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48ab2106-5ece-4c8f-8532-ba96c94d7e98.jpg","index":0,"item":"77a25ddf-39d8-4450-879f-8dd0500ed19a","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-Henrik-Ibsen-Peer-Gynt-Szikszai-Remusz-Budapest-Babszinhaz","timestamp":"2025. március. 22. 15:45","title":"A mindig maga elől menekülő embert láthatjuk Ibsen bábszínházi Peer Gyntjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd6373b-3a0f-40fd-8a55-074a1defe027","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több mint hétmillió forintnyi adózatlan cigaretta volt nála, amikor a pénzügyőrök felfigyeltek rá, megpróbált meglépni, de nem járt sikerrel.","shortLead":"Több mint hétmillió forintnyi adózatlan cigaretta volt nála, amikor a pénzügyőrök felfigyeltek rá, megpróbált meglépni...","id":"20250324_cigaretta-nav-csempesz-eperjeske","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bd6373b-3a0f-40fd-8a55-074a1defe027.jpg","index":0,"item":"c3c6e4d4-5fb0-4f88-8b14-8f382d4dd774","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_cigaretta-nav-csempesz-eperjeske","timestamp":"2025. március. 24. 08:44","title":"3000 doboz zárjegy nélküli cigarettával próbált meg meglépni a NAV-osok elől az eperjeskei sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35937c9e-dbe1-4417-a60e-c30c9840b90c","c_author":"Kanicsár Ádám András","category":"elet","description":"Az elmúlt 30 évben elhalványult az emléke, de Madonna karrierjének egyik legnagyobb botránya 1992-ben tényleg megrázta a fél világot. Az 1992-ben kiadott SEX című, fémborítós művészi fotókötet az énekesnő szexuális fantáziáit dolgozta fel, komoly – ám néha megkérdőjelezhető – társadalmi szerepvállalással és máig meghökkentő témákkal. Madonna magára zúdította a népharagot, de később is ragaszkodott hozzá, hogy beszéljen a szexről, holott a társadalom máig nem veszi tőle jó néven. Igaz, már egészen más okok miatt. De mekkora volt a SEX és az Erotica jelentősége? Hogyan lehet értelmezni a hatvan feletti Madonna kommunikációját a szexről és az életkorról? És mi lehet Madonna üzenete, amit valójában igencsak meg kellene hallania a társadalomnak? A kérdéseket Jámbor Eszterrel és Mary Gabriel Madonna-életrajzának a segítségével próbáljuk megfejteni. ","shortLead":"Az elmúlt 30 évben elhalványult az emléke, de Madonna karrierjének egyik legnagyobb botránya 1992-ben tényleg megrázta...","id":"20250323_madonna-sex-egyenjogusag-eletrajz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35937c9e-dbe1-4417-a60e-c30c9840b90c.jpg","index":0,"item":"41fb88bd-7c9b-488c-8c8d-38d3f08c4696","keywords":null,"link":"/elet/20250323_madonna-sex-egyenjogusag-eletrajz","timestamp":"2025. március. 23. 13:00","title":"Az első album a női szexualitásról, amely nem heteroszexuális férfiak izgatására készült ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f83801-b1f3-4af3-bc2d-dc0a8110d1c3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg is megerősítette, hogy a Nasszer kórház elleni támadás célpontja a Hamász egy vezetője volt, aki szerintük az intézményből végezte tevékenységét.","shortLead":"Az izraeli hadsereg is megerősítette, hogy a Nasszer kórház elleni támadás célpontja a Hamász egy vezetője volt, aki...","id":"20250324_izrael-gaza-hamasz-korhaz-legicsapas-han-junisz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27f83801-b1f3-4af3-bc2d-dc0a8110d1c3.jpg","index":0,"item":"dba3b2fe-b88d-49d4-aa76-1be4117c4563","keywords":null,"link":"/vilag/20250324_izrael-gaza-hamasz-korhaz-legicsapas-han-junisz","timestamp":"2025. március. 24. 05:34","title":"Kórház elleni légicsapás végzett a Hamász pénzügyi vezetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c065ffc-b5a3-45e3-83c6-f56a19133dc6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, mostanáig tartott a novemberben életbe lépett tűzszünet. Nem sokkal korábban öt rakétát lőttek ki Libanonból Izrael északi részére. ","shortLead":"Úgy tűnik, mostanáig tartott a novemberben életbe lépett tűzszünet. Nem sokkal korábban öt rakétát lőttek ki Libanonból...","id":"20250322_libanon-izrael-hezbollah-raketak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c065ffc-b5a3-45e3-83c6-f56a19133dc6.jpg","index":0,"item":"46861aec-c8e7-4033-b702-260294cbf29a","keywords":null,"link":"/vilag/20250322_libanon-izrael-hezbollah-raketak","timestamp":"2025. március. 22. 12:51","title":"Libanoni célpontokat támad Izrael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0f8636-cefd-4c99-9a90-4d2f05c36cdb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyházfő kórházi ablakából adott áldást a híveknek.","shortLead":"Az egyházfő kórházi ablakából adott áldást a híveknek.","id":"20250323_Ot-het-utan-megjelent-a-papa-hivei-elott-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b0f8636-cefd-4c99-9a90-4d2f05c36cdb.jpg","index":0,"item":"31977700-a522-4391-9262-9739adb6ffb4","keywords":null,"link":"/elet/20250323_Ot-het-utan-megjelent-a-papa-hivei-elott-ebx","timestamp":"2025. március. 23. 12:07","title":"Öt hét után megjelent a pápa hívei előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]