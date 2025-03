Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ac5ba9b9-7d78-44c1-a189-5776132d8d4c","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Akárki is lesz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnöke, rögtön komoly kihívásokkal kell majd szembenéznie.","shortLead":"Akárki is lesz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnöke, rögtön komoly kihívásokkal kell majd szembenéznie.","id":"20250320_nemzetkozi-olimpiai-bizottsag-elnok-valasztas-thomas-bach","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac5ba9b9-7d78-44c1-a189-5776132d8d4c.jpg","index":0,"item":"17e521e5-f58d-4bc7-8718-e34335a940bd","keywords":null,"link":"/sport/20250320_nemzetkozi-olimpiai-bizottsag-elnok-valasztas-thomas-bach","timestamp":"2025. március. 20. 05:45","title":"Heten versengenek a sportvilág legbefolyásosabb posztjáért, és ma eldől, melyikük nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfb39dc3-45b4-4428-a4b4-0719ba981f72","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":" A szakaszon egy viadukt, két felüljáró és öt híd is van. ","shortLead":" A szakaszon egy viadukt, két felüljáró és öt híd is van. ","id":"20250320_Nyarra-Budapest-Eszek-autopalyaszakasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfb39dc3-45b4-4428-a4b4-0719ba981f72.jpg","index":0,"item":"e29d58a3-bd20-438f-835e-2e04cfe32f01","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_Nyarra-Budapest-Eszek-autopalyaszakasz","timestamp":"2025. március. 20. 07:24","title":"Nyárra elkészül a Budapest és Eszék közötti utolsó autópályaszakasz is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5249652-ea08-4bab-9d59-f424655683e1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Diszkórazziák, a fogyasztók egybemosása a dílerekkel, inkompetencia – a kormány megpróbálja felvenni a harcot a drogokkal, de a rendőrségi akciók csak kozmetikázzák a képet. Sárosi Pétert Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Diszkórazziák, a fogyasztók egybemosása a dílerekkel, inkompetencia – a kormány megpróbálja felvenni a harcot...","id":"20250320_Fulke-podcast-Sarosi-Peter-Drogriporter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5249652-ea08-4bab-9d59-f424655683e1.jpg","index":0,"item":"cf999890-b670-4137-a795-2061b1e677b3","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Fulke-podcast-Sarosi-Peter-Drogriporter-ebx","timestamp":"2025. március. 20. 15:29","title":"Herbálháború: kudarcra van ítélve a kormány kísérlete – Drogriporter a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e2c721-18b8-4a52-bf1f-18dc16f5e21d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen több mint 70 millió forintra büntette a házelnök a Pride betiltását lehetővé tevő és a gyülekezési jogot szűkítő fideszes törvényjavaslat megszavazása ellen tiltakozó momentumos politikusokat.","shortLead":"Összesen több mint 70 millió forintra büntette a házelnök a Pride betiltását lehetővé tevő és a gyülekezési jogot...","id":"20250321_momentum-orszagyules-tiltakozas-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80e2c721-18b8-4a52-bf1f-18dc16f5e21d.jpg","index":0,"item":"8a7cd6b1-e431-4332-a658-3a431f39f740","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_momentum-orszagyules-tiltakozas-buntetes","timestamp":"2025. március. 21. 11:02","title":"Kövér László rekordbírságot szabott ki a Momentumra, a képviselőiket is kitiltotta a parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eef0b80-f9ed-4705-824a-33e1170f0ec0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak egy szivárványos zászló takarja.","shortLead":"Csak egy szivárványos zászló takarja.","id":"20250320_Jarai-Kira-meztelen-fotoval-reagalt-a-Pride-betiltasara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0eef0b80-f9ed-4705-824a-33e1170f0ec0.jpg","index":0,"item":"e5e82279-85b4-454f-9dd2-ae2f37ae4836","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Jarai-Kira-meztelen-fotoval-reagalt-a-Pride-betiltasara","timestamp":"2025. március. 20. 13:21","title":"Járai Kira meztelen fotóval reagált a Pride betiltására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamisan vádolt egy férfit azzal, hogy börtönbüntetésre ítélték a gyermekei megölésével. Most egy érdekvédelmi csoport segítségével panaszt nyújt be az OpenAI-hoz.","shortLead":"Hamisan vádolt egy férfit azzal, hogy börtönbüntetésre ítélték a gyermekei megölésével. Most egy érdekvédelmi csoport...","id":"20250320_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-hallucinacio-gyilkossag-valotlansag-panasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790.jpg","index":0,"item":"bc3d6cb6-cef8-4e64-b7b5-478a8c1fe978","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-hallucinacio-gyilkossag-valotlansag-panasz","timestamp":"2025. március. 20. 17:03","title":"Valótlanul vádolt egy férfit a gyermekei megölésével a ChatGPT, panaszt tett az OpenAI-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a776a4-3b81-431a-8017-7dabf30313c5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Minden fontos pénzügyi mutatóban rekordot döntöttek tavaly. ","shortLead":"Minden fontos pénzügyi mutatóban rekordot döntöttek tavaly. ","id":"20250321_rekordev-Lamborghini-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87a776a4-3b81-431a-8017-7dabf30313c5.jpg","index":0,"item":"c4008733-b3c5-4379-a1bf-e7af777939bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250321_rekordev-Lamborghini-vamhaboru","timestamp":"2025. március. 21. 07:49","title":"Soha nem ment ilyen jól a Lamborghininek, de a vámháború véget vethet a szárnyalásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af6b119-b0a1-49ff-b0d8-5f200c30a34b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Némi késéssel, de Európában is megjelenik a Meta mesterséges intelligenciája a cég különböző platformjain – így a Facebook, a Messenger, az Instagram és a WhatsApp szolgáltatásokban is.","shortLead":"Némi késéssel, de Európában is megjelenik a Meta mesterséges intelligenciája a cég különböző platformjain –...","id":"20250320_meta-ai-mesterseges-intelligencia-europai-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0af6b119-b0a1-49ff-b0d8-5f200c30a34b.jpg","index":0,"item":"b79ffebb-aeee-48d6-b9e5-12fd2e8250b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_meta-ai-mesterseges-intelligencia-europai-megjelenes","timestamp":"2025. március. 20. 08:57","title":"Zöld utat kapott a Meta mesterséges intelligenciája Európában, változik a Messenger, az Instagram és a WhatsApp is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]