Az internet számos bugyrában bukkanhat az ember váratlan dolgokra, de az, hogy a Spotifyban pornó ugrik fel egy keresés során, az egészen szürreálisnak hangzik. Pedig tényleg ez történt számos felhasználónál, mint arra a The Verge felfigyelt.

Az esetről egy Reddit-felhasználó posztolt képernyőképet. Ennek beillesztésétől eltekintenénk, de aki kíváncsi a cseppet sem szokványos látványra, íme a bizonyíték. (A Reddit szabályzata szerint csak regisztrált felhasználók láthatnak felnőtt tartalmakat.)

A fenti Reddit-szál elsőre rossz tréfa is lehetne valamilyen szerkesztett fotóval, de nem az: számos felhasználói beszámoló is van alatta hasonló tapasztalatokról. Konkrétan egy M.I.A. nevű rapper nevére rákeresve ugrott elő a szóban forgó videó, mint „javaslat”. A The Verge a képernyőképen szereplő pornográf videót nem találta – mást azonban igen.

Egy olyan profilra bukkantak ugyanis, ami már évek óta publikál erotikus hanganyagokat – és csak nemrégiben fűszerezte meg a repertoárt pornográf videókkal. Egy másik felhasználó – hivatalosan podcast-profil – november közepe óta tesz közzé teljesen értelmetlen címekkel ellátott pornográf videókat.

Laura Batey, a Spotify illetékese a portálnak adott válaszában elmondta: a szóban forgó pornográf tartalmakat törölték az irányelveik megsértése miatt. Ugyanis – természetesen – a platformon nem engedélyezettek az ilyen tartalmak. Azt ugyanakkor nem fejtette ki a Spotify, hogy mégis hogyan csúszhatott át a moderációjukon több ilyen videó is.

Az már csak hab a tortán, hogy az ilyen tartalmak bejelentése is körülményes – a mobilos alkalmazásokban nincs is gomb erre. Ki kell másolni a problémás tartalom hivatkozását, majd egy erre szolgáló weboldalon kell bejelentést tenni. Ennek van magyar változata is, mi már azt hivatkoztuk meg az előző mondatban.

