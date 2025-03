Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b054cf46-b30f-4430-a3a9-e2e33a3cddb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A szürreális, sokszor teljesen elmebeteg társadalmi, közéleti viszonyok önkéntelenül is begyűrűznek a magánszféránkba, mérgezve a lelkünket, rombolva a belső világunkat” – írja a zenekar. ","shortLead":"„A szürreális, sokszor teljesen elmebeteg társadalmi, közéleti viszonyok önkéntelenül is begyűrűznek a magánszféránkba...","id":"20250328_Esti-Kornel-uj-szam-Takarj-el-politika-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b054cf46-b30f-4430-a3a9-e2e33a3cddb2.jpg","index":0,"item":"a061e461-844b-4f03-bb19-a7dbecfe4ce0","keywords":null,"link":"/elet/20250328_Esti-Kornel-uj-szam-Takarj-el-politika-Fidesz","timestamp":"2025. március. 28. 16:17","title":"A Fideszt is megidézi új dalában az Esti Kornél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a39565f-a07d-4e65-94e0-4dc93f2657c7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Legalább 694-re nőtt a Mianmart sújtó erős földrengés halálos áldozatainak száma, és 1670-en megsérültek – közölte az ország katonai vezetése szombaton az állami médiában. Nemzetközi mentőcsapatok érkeznek az országba.","shortLead":"Legalább 694-re nőtt a Mianmart sújtó erős földrengés halálos áldozatainak száma, és 1670-en megsérültek –...","id":"20250329_mianmari-foldrenges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a39565f-a07d-4e65-94e0-4dc93f2657c7.jpg","index":0,"item":"909c579a-2f51-4337-8310-bd4d7bcf1fc8","keywords":null,"link":"/vilag/20250329_mianmari-foldrenges","timestamp":"2025. március. 29. 07:50","title":"Közel hétszázra emelkedett a mianmari földrengés áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80bd49-4e09-43da-90d2-0773638fe932","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A magyar kormány nem tudta megvétózni az uniós kohéziós politika jövőjéről szóló dokumentumot, ezért Navracsics Tibor megszavazta, de egy külön nyilatkozatban ellenvéleményüket hangsúlyozták. A probléma az, hogy könnyebb lesz uniós forrásokat megvonni a jogállamiságot megsértő tagállamoktól.","shortLead":"A magyar kormány nem tudta megvétózni az uniós kohéziós politika jövőjéről szóló dokumentumot, ezért Navracsics Tibor...","id":"20250328_unios-forrasok_navracsics-tibor_jogallamisag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f80bd49-4e09-43da-90d2-0773638fe932.jpg","index":0,"item":"1da0b1b9-6a83-430e-8036-304f99568619","keywords":null,"link":"/eurologus/20250328_unios-forrasok_navracsics-tibor_jogallamisag-ebx","timestamp":"2025. március. 28. 14:47","title":"Nem tudta megfúrni, így végül elfogadott egy uniós nyilatkozatot a kormány, amiben az is szerepel, hogy a jogállamiság miatt elvehetnek pénzeket tőlünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c249fe-a1e4-48a8-8521-7745c43cb885","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A magát helyalapú felhőszolgáltatóként meghatározó HERE pontosan rögzíti az útadatokat és precízen, utcaszinten gyűjti össze a panorámaképeket a világ számos országából, annak érdekében, hogy naprakész és részletgazdag digitális térképeket jelenítsen meg.","shortLead":"A magát helyalapú felhőszolgáltatóként meghatározó HERE pontosan rögzíti az útadatokat és precízen, utcaszinten gyűjti...","id":"20250329_here-magyarorszag-3d-terkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2c249fe-a1e4-48a8-8521-7745c43cb885.jpg","index":0,"item":"f51d2cd3-840e-4a81-9117-9a3895ce6dfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_here-magyarorszag-3d-terkep","timestamp":"2025. március. 29. 10:03","title":"Indulnak az autók a magyar utakra, minden korábbinál fejlettebb 3D-s térkép készülhet Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1193dda0-c4b2-4409-a0bf-37bf9861daea","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Fidesz 1,1 milliárdjával a Tisza Párt 28 milliója áll szemben.","shortLead":"A Fidesz 1,1 milliárdjával a Tisza Párt 28 milliója áll szemben.","id":"20250328_fidesz-ellenzek-facebook-hirdetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1193dda0-c4b2-4409-a0bf-37bf9861daea.jpg","index":0,"item":"b0f81576-bf01-47de-bd9f-e6ac816b2e52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250328_fidesz-ellenzek-facebook-hirdetes","timestamp":"2025. március. 28. 13:01","title":"Ötször annyit költ a kormányoldal Facebook-hirdetésekre, mint az egész ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b791d2-1836-40e9-abf7-0973def596be","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"360","description":"A páciensadatok kezelése, tárolása, felhőszolgáltatásként folyamatosan elérhetővé tétele hatalmas üzletnek ígérkezik – kevéssé meglepő, hogy máris sorban állnak az okostelefonjainkról ismerős óriáscégek. De vajon készen állnak a nemzeti egészségügyi rendszerek a teljes digitalizációra?","shortLead":"A páciensadatok kezelése, tárolása, felhőszolgáltatásként folyamatosan elérhetővé tétele hatalmas üzletnek ígérkezik –...","id":"20250328_Felfutoban-az-europai-paciens-adat-digitalizacio-aranylaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3b791d2-1836-40e9-abf7-0973def596be.jpg","index":0,"item":"2da63b63-8d04-487f-b34f-83fea29c5f59","keywords":null,"link":"/360/20250328_Felfutoban-az-europai-paciens-adat-digitalizacio-aranylaz","timestamp":"2025. március. 28. 18:11","title":"Felfutóban az európai betegadatbiznisz, hol tart ebben Magyarország?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2913ef3-7c4d-4996-90fd-a4e92e4a254f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Van, ahol az átlagosnál 45 százalékkal többen töltötték le a Signalt a botrány kirobbanása óta – úgy tűnik, a platformnak jót tett az ingyenreklám.","shortLead":"Van, ahol az átlagosnál 45 százalékkal többen töltötték le a Signalt a botrány kirobbanása óta – úgy tűnik...","id":"20250328_signal-botrany-letoltesek-kiugras-egyesult-allamok-jemen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2913ef3-7c4d-4996-90fd-a4e92e4a254f.jpg","index":0,"item":"2213b83f-299d-4a20-9ea1-7dacb5594d42","keywords":null,"link":"/tudomany/20250328_signal-botrany-letoltesek-kiugras-egyesult-allamok-jemen","timestamp":"2025. március. 28. 14:03","title":"Kilőttek a Signal letöltései, miután kiderült: ezen beszélte meg egy támadás részleteit az amerikai kormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c9c91c-6952-4bd8-a076-0446175d814e","c_author":"Mátrai Anna","category":"kultura","description":"Ha van valaki, aki mind színészileg, mind énekesként kiemelkedőt tud alkotni, az Lady Gaga. Ám egy Oscar-díjas énekes-dalszerző, akinek egykor polgárpukkasztó viselkedésétől voltak hangosak a lapok, sem menekülhet a beskatulyázástól, az „elvárt viselkedés” számonkérésétől. Lady Gaga azonban a legújabb, hetedik Mayhem című stúdióalbumával leveti magáról a többségnek kellemes hangzást, és visszatér régi önmagához. ","shortLead":"Ha van valaki, aki mind színészileg, mind énekesként kiemelkedőt tud alkotni, az Lady Gaga. Ám egy Oscar-díjas...","id":"20250330_lady-gaga-mayhem-lemezkritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75c9c91c-6952-4bd8-a076-0446175d814e.jpg","index":0,"item":"a59015ab-304c-46b1-8311-05c4a344a7fd","keywords":null,"link":"/kultura/20250330_lady-gaga-mayhem-lemezkritika","timestamp":"2025. március. 30. 10:00","title":"Mit tud Lady Gaga új lemeze, hogy ennyien imádják? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]