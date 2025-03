Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai alelnök beszédére sorra érkeznek a dán politikusok felháborodott reakciói.","shortLead":"Az amerikai alelnök beszédére sorra érkeznek a dán politikusok felháborodott reakciói.","id":"20250329_J-D-Vance-Gronland-Donald-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d.jpg","index":0,"item":"8cb4593e-d04d-4fca-b48a-3d878e46d450","keywords":null,"link":"/vilag/20250329_J-D-Vance-Gronland-Donald-Trump","timestamp":"2025. március. 29. 15:15","title":"J. D. Vance „Trump-stílusú megállapodással” fenyegeti a grönlandiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2313c9a-4dbc-4e14-b0e1-ef02d5397a1e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Alkotmányossági kötélhúzásba torkollhat, hogy Donald Trump bírósági eljárást mellőzve akarja kiutasítani a Columbia Egyetemen lezajlott tüntetések kapcsán antiszemitizmussal és a Hamász támogatásával vádolt Mahmoud Khalilt, akinek állandó tartózkodási engedélye van az Egyesült Államokban.","shortLead":"Alkotmányossági kötélhúzásba torkollhat, hogy Donald Trump bírósági eljárást mellőzve akarja kiutasítani a Columbia...","id":"20250329_hvg-izrael-hamasz-columbia-egyetem-mahmoud-khalil-A-vihar-kozepen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2313c9a-4dbc-4e14-b0e1-ef02d5397a1e.jpg","index":0,"item":"08b60854-ade4-44c0-84c0-83c16245f6af","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-izrael-hamasz-columbia-egyetem-mahmoud-khalil-A-vihar-kozepen","timestamp":"2025. március. 29. 10:45","title":"Terroristák támogatásával vádolják az amerikai egyetemi tüntetések legismertebb figuráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e5b3c4-898e-4270-a936-5e40b1e9feb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnézi, hogy a környező országokban hol, mennyit kell fizetni a gázért és az áramért.","shortLead":"Megnézi, hogy a környező országokban hol, mennyit kell fizetni a gázért és az áramért.","id":"20250330_Nemeth-Szilard-rezsibiztos-rezsikorut-Fidesz-kampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86e5b3c4-898e-4270-a936-5e40b1e9feb5.jpg","index":0,"item":"233e8d29-82b4-4c55-9286-1a72647f1636","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_Nemeth-Szilard-rezsibiztos-rezsikorut-Fidesz-kampany","timestamp":"2025. március. 30. 16:04","title":"Németh Szilárd rezsibiztos rezsikörútra indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e76f4a-a502-44d1-bccf-255a8a4caa72","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250330_chrome-frissites-csillagrobbanas-mikromuanyag-ragoban-waze-longevity-mix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39e76f4a-a502-44d1-bccf-255a8a4caa72.jpg","index":0,"item":"1c0961bd-abf3-46ed-a77f-430ea403c755","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_chrome-frissites-csillagrobbanas-mikromuanyag-ragoban-waze-longevity-mix","timestamp":"2025. március. 30. 12:00","title":"Ez történt: Valami óriásit robbant az űrben, és úgy tűnik, a java csak ezután jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9a0979-c49a-460e-8b40-8c51ab7a7f3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erős, 7,1-es erősségű földrengés rázta meg vasárnap a Csendes-óceán déli részén fekvő Tonga szigetállam térségét, aminek nyomán szökőárriadót rendeltek el.","shortLead":"Erős, 7,1-es erősségű földrengés rázta meg vasárnap a Csendes-óceán déli részén fekvő Tonga szigetállam térségét...","id":"20250330_tonga-eros-foldrenges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d9a0979-c49a-460e-8b40-8c51ab7a7f3b.jpg","index":0,"item":"1edf564f-1a36-46c5-afc8-cfe17375d268","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_tonga-eros-foldrenges","timestamp":"2025. március. 30. 16:34","title":"Erős földrengés rázta meg Tonga térségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffdaa4fe-27bd-431a-8be6-5f05dbda6632","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 19 éves férfit terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettével gyanúsítják.","shortLead":"A 19 éves férfit terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettével gyanúsítják.","id":"20250330_letartoztatas-19-eves-ferfi-volt-iskola-fenyegetes-terrorcselekmeny-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffdaa4fe-27bd-431a-8be6-5f05dbda6632.jpg","index":0,"item":"e127ebdd-fbe3-4bc9-ab2f-de11b8a8add1","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_letartoztatas-19-eves-ferfi-volt-iskola-fenyegetes-terrorcselekmeny-birosag","timestamp":"2025. március. 30. 11:50","title":"Letartóztatták a fiatalt, aki leszámolást tervezett volt iskolája ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország teljes területén tilos lesz a járványra fogékony fajokat bemutató vásár és kiállítás szervezése.","shortLead":"Az ország teljes területén tilos lesz a járványra fogékony fajokat bemutató vásár és kiállítás szervezése.","id":"20250329_Vasarnaptol-ujabb-intezkedeseket-vezetnek-be-a-ragados-szaj--es-koromfajas-jarvany-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"4b80ca47-4d49-4be0-8e81-00aec4edf5bd","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Vasarnaptol-ujabb-intezkedeseket-vezetnek-be-a-ragados-szaj--es-koromfajas-jarvany-miatt","timestamp":"2025. március. 29. 16:38","title":"Vasárnaptól újabb intézkedéseket vezetnek be a ragadós száj- és körömfájás járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231eeafd-eca5-43b8-b1fa-767ce217eeb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megpróbálták felhívni az amerikai elnök figyelmét arra, hogy a vámok felhajthatják az árakat, ám őt ez nem érdekli, sőt szerinte még jó is lesz, mert majd amerikai autókat fognak vásárolni az emberek.","shortLead":"Megpróbálták felhívni az amerikai elnök figyelmét arra, hogy a vámok felhajthatják az árakat, ám őt ez nem érdekli, sőt...","id":"20250330_Donald-Trump-vam-25-szazalek-autipar-aremeles-autogyartok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/231eeafd-eca5-43b8-b1fa-767ce217eeb5.jpg","index":0,"item":"c2608950-41a1-4869-9906-b2d3855f6e98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250330_Donald-Trump-vam-25-szazalek-autipar-aremeles-autogyartok","timestamp":"2025. március. 30. 13:33","title":"Trumpot nem is érdekelhetné kevésbé, ha a vámok miatt drágulnak az autók Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]