A szingapúri Duke-NUS Medical School és az ausztrál Walter és Eliza Hall Orvostudományi Kutatóintézet csapata nemrég egy új fehérjét azonosított, ami a jelek szerint elengedhetetlen a hajnövekedéshez és a szőrtüsző védelméhez. Az MCL-1 a kutatók szerint potenciálisan segíthet bizonyos típusú kopaszodás – például az alopecia nevű betegség – esetén abban, hogy újra növekedésnek induljon a haj – számolt be róla a Science Alert.

A tudósok a vizsgálat során arra jutottak, hogy amikor blokkolták az MCL-1 termelődését az egerekben, az állatok szőre az életük későbbi szakaszában kihullott. Ennek oka az lehet, hogy az MCL-1 hatással lehet a szőrtüszők növekedési fázisára, ám a kezdeti, nyugalmi fázisba nem avatkozik bele. Ez az az időszak, amikor a hajhagymák kezdeti fejlődésen mennek keresztül.

A Nature Communications című tudományos lapban megjelent publikáció szerint az már korábban is ismert volt, hogy az MCL-1 fontos szerepet játszik számos különféle szövet apoptózis elleni védelmében. Ez a redundáns vagy sérült sejtek programozott halálát jelenti a szervezet működésének fenntartása érdekében. Ami a hajat illeti, az MCL-1 megakadályozza, hogy az őssejtek, amelyekből kialakulnak a tüszők stresszessé váljanak és károsodjanak – MCL-1 nélkül ezek viszont a sejtek nem működnek.

A csapatnak új részleteket is sikerült feltárnia az MCL-1 működésével kapcsolatban, azonosítva, hogy hogyan gátolja a BAK nevű fehérjét, illetve miként szabályozza az MCL-1-et az ERBB nevű jelátviteli útvonal. Ezek a részletek hasznosak lehetnek a hajhullás elleni kezelés új módszereinek kidolgozásában.

A kutatók hangsúlyozzák, a vizsgálat kizárólag egereken alapult, így bár feltételezhető, hogy ugyanazok a folyamatok zajlanak az emberi fejbőrnél is, a vizsgálat eredményeit az emberekkel végzett kutatások során is igazolni kell. Azt is érdemes kiemelni, hogy az alopeciának számos fajtája létezik, így könnyen lehet, hogy ha el is készül egy, az MLC-1-en alapuló terápia, az nem fog minden betegen segíteni.

Az eredmények ugyanakkor az MCL-1 által befolyásolt egyéb folyamatok, köztük a rákkal kapcsolatos sejthalál jövőbeli tanulmányokat is megalapozhatják.

