[{"available":true,"c_guid":"f21d9906-3327-49cc-9dc6-0b128cf388e8","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250410_Marabu-Feknyuz-Furcsa-gazdasagi-mutatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f21d9906-3327-49cc-9dc6-0b128cf388e8.jpg","index":0,"item":"40e95d0d-8373-4ebc-9323-0e8cc987ccde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_Marabu-Feknyuz-Furcsa-gazdasagi-mutatok","timestamp":"2025. április. 10. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Furcsa gazdasági mutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35bdbee-ae80-4df0-b6d6-105e04061023","c_author":"Rácz Gergő","category":"kkv","description":"A stagnálás már pozitívumnak tekinthető, a K&H Bank legújabb nagyvállalati helyzetképe alapján az itthon működő nagy cégek amennyire bizonytalanok, annyira optimistán látják saját jövőjüket. A pénzintézet a kormányzatétól jócskán elmaradó növekedést vár idén a hazai gazdaságban.","shortLead":"A stagnálás már pozitívumnak tekinthető, a K&H Bank legújabb nagyvállalati helyzetképe alapján az itthon működő...","id":"20250410_KH-Bank-nagyvallalati-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f35bdbee-ae80-4df0-b6d6-105e04061023.jpg","index":0,"item":"20ed8b43-b57a-49a8-ac05-353de9eb23b0","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_KH-Bank-nagyvallalati-felmeres","timestamp":"2025. április. 10. 16:23","title":"Egyszerre aggódnak és optimisták az itthoni nagy cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2f7d77-15f0-47fb-87e5-50ec341fa7a9","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Elindult a HVG Állásbörze második napja. 17 óráig több mint 1000 állásajánlattal várják neves munkaadók az álláskeresőket a budai Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. A párhuzamosan futó online állásbörze péntek estig tart a hvgallasborze.hu oldalon. Siess, mert a munkaadókkal már csak ma találkozhatsz személyesen. Előadást tart az AI használatáról Schumacher Vanda színész, tartalomgyártó, szó lesz a siker receptjéről fiatalon, és a változások kezeléséről is. Most még elérhetők olyan személyre szabott tanácsadások is, amelyek új álláshoz segíthetnek. ","shortLead":"Elindult a HVG Állásbörze második napja. 17 óráig több mint 1000 állásajánlattal várják neves munkaadók...","id":"20250410_HVG-Allasborze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba2f7d77-15f0-47fb-87e5-50ec341fa7a9.jpg","index":0,"item":"6e09e10b-4c7f-49c1-b57b-ce0022982405","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_HVG-Allasborze","timestamp":"2025. április. 10. 10:00","title":"Ma még megtalálhatod álmaid állását személyesen ─ megy az állásbörze második napja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6008f93-9fd7-46a2-8c7e-9dceb61695fa","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Még senki sem tudja, hogy fellendülést vagy általános recessziót és inflációt hoz-e Trump vámpolitikája. A szabadkereskedelem mindenhatóságának eltörlése azt jelentené, hogy a fejlődés iránya nem a fair, fenntartható gazdaság. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Még senki sem tudja, hogy fellendülést vagy általános recessziót és inflációt hoz-e Trump vámpolitikája...","id":"20250410_hvg-Hamvay-Peter-Szabadulas-a-nagysagtol-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6008f93-9fd7-46a2-8c7e-9dceb61695fa.jpg","index":0,"item":"92d7076f-e774-45dc-9b72-8d04e6497a75","keywords":null,"link":"/360/20250410_hvg-Hamvay-Peter-Szabadulas-a-nagysagtol-Fulszoveg","timestamp":"2025. április. 10. 08:00","title":"Hamvay Péter: A nacionalista és erőből diktált önzés rendszere jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64857a35-4deb-4ace-bea7-17f7a2107a64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vizsgálatot kezdeményez a kormány annak kiderítése érdekében, hogy mesterségesen vagy természetes úton jött-e létre a ragadós száj- és körömfájást okozó vírus – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. A tájékoztatót Vitályos Eszter kormányszóvivővel és Koncz Zsófiával, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkárával közösen tartotta. ","shortLead":"Vizsgálatot kezdeményez a kormány annak kiderítése érdekében, hogy mesterségesen vagy természetes úton jött-e létre...","id":"20250410_Gulyas-Gergely-elarulja-hogyan-reagal-a-kormany-Donald-Trump-vamhaborujara-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64857a35-4deb-4ace-bea7-17f7a2107a64.jpg","index":0,"item":"44f56399-195c-43b2-a63e-63b4fa32ab53","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Gulyas-Gergely-elarulja-hogyan-reagal-a-kormany-Donald-Trump-vamhaborujara-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 09:37","title":"Kormányinfó: Gulyás Gergely szerint is új stratégiára van szüksége a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91acc84b-cc7e-44ee-8015-e61ecdc0dca0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldal felhasználói a mesterséges intelligenciával generált mémeket osztanak meg, hogy így gúnyolják ki a Donald Trump által indított vámháborút.","shortLead":"A kínai közösségi oldal felhasználói a mesterséges intelligenciával generált mémeket osztanak meg, hogy így gúnyolják...","id":"20250410_egyesult-allamok-kina-donald-trump-vamhaboru-memek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91acc84b-cc7e-44ee-8015-e61ecdc0dca0.jpg","index":0,"item":"cd5a7723-646d-424d-aa40-be903feec0ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_egyesult-allamok-kina-donald-trump-vamhaboru-memek","timestamp":"2025. április. 10. 15:03","title":"Elöntötték az Amerikát gúnyoló mémek a kínai közösségi oldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai sajtó szerint az elnök kapkodása hihetetlen romboláshoz vezetett. ","shortLead":"Az amerikai sajtó szerint az elnök kapkodása hihetetlen romboláshoz vezetett. ","id":"20250410_trump-vamok-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26.jpg","index":0,"item":"7f591ba2-f716-4907-84a8-3f28cea12032","keywords":null,"link":"/360/20250410_trump-vamok-usa","timestamp":"2025. április. 10. 07:30","title":"Trumpnak elég volt pár hónap ahhoz, hogy elmagyarázza: Amerika megbízhatatlan partnere a világnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e059b4e2-7521-4698-9b7c-338b6193fd69","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Nincs logika abban, amit Donald Trump amerikai elnök tesz a vámpolitikájával, viszont bármit kiválthat vele – mondja Vigvári Gábor, a Budapesti Corvinus Egyetem világgazdasági tanszékének vezetője, aki szerint az a globalizáció, amit ismerünk, bármikor megfordulhat.","shortLead":"Nincs logika abban, amit Donald Trump amerikai elnök tesz a vámpolitikájával, viszont bármit kiválthat vele – mondja...","id":"20250410_hvg-vigvari-gabor-kozgazdasz-trump-vampolitika-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e059b4e2-7521-4698-9b7c-338b6193fd69.jpg","index":0,"item":"2f623abc-4ecf-4cd5-bf62-93b53df69d18","keywords":null,"link":"/360/20250410_hvg-vigvari-gabor-kozgazdasz-trump-vampolitika-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 10. 06:30","title":"„A háborútól kezdve a szép lassan átalakuló világgazdaságig bármi lehet Trump vámháborújából”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]