[{"available":true,"c_guid":"fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszter egy olyan döntést emlegetett, amit a magyar ellenszavazat ellenére elfogadott az EU, és nem is a szerdán felfüggesztett vámokra vonatkozik.","shortLead":"A miniszter egy olyan döntést emlegetett, amit a magyar ellenszavazat ellenére elfogadott az EU, és nem is a szerdán...","id":"20250410_szijjarto-peter-vam-eu-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc.jpg","index":0,"item":"16150e93-ba60-4015-b0df-712ce6428720","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_szijjarto-peter-vam-eu-szavazas","timestamp":"2025. április. 10. 10:50","title":"Szijjártó azt vonta le az amerikai vámok felfüggesztéséből, hogy „ismét igazunk volt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd78b19-9ec9-4f64-bd78-fc14683d8a2f","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Három év után idén újra nagyot nőtt a cégautóadó mértéke, és a folyamat nem áll le. Az adónemmel kapcsolatos főbb tudnivalókat foglaltuk össze.","shortLead":"Három év után idén újra nagyot nőtt a cégautóadó mértéke, és a folyamat nem áll le. Az adónemmel kapcsolatos főbb...","id":"20250409_hvg-cegautoado-nav","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dd78b19-9ec9-4f64-bd78-fc14683d8a2f.jpg","index":0,"item":"ad1ea383-22d2-4ce5-ade8-6371c72bef75","keywords":null,"link":"/360/20250409_hvg-cegautoado-nav","timestamp":"2025. április. 09. 09:37","title":"A kormányzati kreativitás áldozatai lesznek azok is, akik cégautóadót fizetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kilencven napig tíz százalékot fizet minden ország, amíg zajlanak az egyeztetések. Peking viszont 125 százalékot, amíg nem mutat tiszteletet.","shortLead":"Kilencven napig tíz százalékot fizet minden ország, amíg zajlanak az egyeztetések. Peking viszont 125 százalékot, amíg...","id":"20250409_trump-vam-csokkentes-szunet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae.jpg","index":0,"item":"c343dd0d-2d8b-4a66-970e-668b8a245352","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_trump-vam-csokkentes-szunet-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 19:55","title":"Trump felfüggesztette a büntetővámok alkalmazását, kivéve Kínával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b976a9-c8fb-438d-ae21-ca0fc504d4e8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vámháború felfüggesztése csak ideig-óráig adott támaszt az olajáraknak.","shortLead":"A vámháború felfüggesztése csak ideig-óráig adott támaszt az olajáraknak.","id":"20250410_Megint-esik-az-olaj-ara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3b976a9-c8fb-438d-ae21-ca0fc504d4e8.jpg","index":0,"item":"afc56dc7-8f4e-458f-8179-de582d10eb70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_Megint-esik-az-olaj-ara","timestamp":"2025. április. 10. 15:13","title":"Megint esik az olaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f73c629-94ef-4d14-b1e1-fb5f90e3e847","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyság igazságügyi minisztériuma olyan, a rendőrségi adatokon dolgozó algoritmust fejlesztett, ami alapján akár életeket is lehet menteni a jövőben.","shortLead":"Az Egyesült Királyság igazságügyi minisztériuma olyan, a rendőrségi adatokon dolgozó algoritmust fejlesztett, ami...","id":"20250409_rendorseg-gyilkossag-elorejelzese-algoritmus-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f73c629-94ef-4d14-b1e1-fb5f90e3e847.jpg","index":0,"item":"a8386a72-353a-42d3-a1f2-856ab84d554e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_rendorseg-gyilkossag-elorejelzese-algoritmus-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 09. 10:03","title":"Megcsinálták az algoritmust, ami előre jelezheti a gyilkosságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fabdef-81ce-4faf-be31-cc57e55dc3ff","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A Barcelona gyakorlatilag bejutott az elődöntőbe, a PSG nagyot küzdött és végül kettővel nyert a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.","shortLead":"A Barcelona gyakorlatilag bejutott az elődöntőbe, a PSG nagyot küzdött és végül kettővel nyert a Bajnokok Ligája...","id":"20250409_bajnokok-ligaja-fc-barcelona-borussia-dortmund-paris-saint-germain-aston-villa-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47fabdef-81ce-4faf-be31-cc57e55dc3ff.jpg","index":0,"item":"b036332d-fbe5-4611-b3be-4cc98b857984","keywords":null,"link":"/sport/20250409_bajnokok-ligaja-fc-barcelona-borussia-dortmund-paris-saint-germain-aston-villa-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 22:55","title":"Gálázott a Barca a tavalyi BL-döntős ellen, a PSG hatalmas fölénye a meccs végére törte meg az Aston Villát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5ecf3cc-5d3f-459e-a701-d61920a06d00","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Brit Filmintézet fesztiválján, Londonban lehet majd látni az 1977-es filmtörténeti kuriózumot. ","shortLead":"A Brit Filmintézet fesztiválján, Londonban lehet majd látni az 1977-es filmtörténeti kuriózumot. ","id":"20250410_Star-Wars-film-eredeti-valtozat-mozi-vetites-London","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5ecf3cc-5d3f-459e-a701-d61920a06d00.jpg","index":0,"item":"73f9f50c-bfdb-4f14-89b4-c34f1df20ce3","keywords":null,"link":"/elet/20250410_Star-Wars-film-eredeti-valtozat-mozi-vetites-London","timestamp":"2025. április. 10. 14:57","title":"Újra az eredeti változatában vetítik a Csillagok háborúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26","c_author":"Földes András","category":"360","description":"Nevettünk a történeten, amikor Caligula a lovát nevezte ki konzulnak. Most úgy néz ki, minden elemző tévedett. Mi Donald Trump mesterterve, ami miatt válságba döntené a világot?","shortLead":"Nevettünk a történeten, amikor Caligula a lovát nevezte ki konzulnak. Most úgy néz ki, minden elemző tévedett. Mi...","id":"20250410_Foldes-Andras-trump-irracionalitas-publicisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26.jpg","index":0,"item":"4e486b7c-dee0-495a-a3bb-de47ee2de070","keywords":null,"link":"/360/20250410_Foldes-Andras-trump-irracionalitas-publicisztika","timestamp":"2025. április. 10. 17:08","title":"Földes András: Beköszöntött az irracionalitás kora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]