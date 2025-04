Egy ideje már nem kizárólag a nyelvtanulásról szól a Duolingo, a sajátos marketingjéről ismert szolgáltatás ugyanis zenei és matematikai leckéket is kínál.

Most egy újabb képességgel bővül a Duolingo eszköztára, a cég ugyanis bejelentette, hogy hamarosan sakkot is lehet majd tanulni az alkalmazásban. Ez, mint a The Verge írja, rövid rejtvények segítésével vezeti rá a felhasználót a játék szabályaira, és tanítja meg azokat. Emellett „minimérkőzéseket”, valamint teljes értékű sakkjátszmákat is lehet folytatni a kurzus keretein belül. Az „ellenfél” a szolgáltatás egyik ismert karaktere, Oscar lesz, aki egyúttal edzőként is szolgál, szóval a szerepe inkább segítő.

Edwin Bodge, a Duolingo termékmenedzsere a The Verge-nek elmondta: a céljuk az, hogy minél hozzáférhetőbb legyen a sakk-kurzus. A portál munkatársa az általa látott bemutató alapján azt írja, szórakoztatónak tűnik a Duolingo újdonsága.

Természetesen lesz több lecke is a különböző tudásszintekhez igazodva, így az abszolút kezdők mellett azok is élhetnek a dologgal, akik csak bizonytalanok a tudásukban, vagy felfrissítenék azt. Monica Earle, a Duolingo PR-vezetője elmondta: a sakk-kurzus egyelőre béta-állapotban indul el az iOS-es alkalmazásban, és egyelőre csak angol nyelven lesz elérhető. Számításai szerint 4-6 héten belül több felhasználónál is megjelenhet, és ezt követően Androidra is megérkezik.

Más nyelvek támogatásáról egyelőre nem esett szó, de a Duolingo idővel be szokta vezetni a magyar nyelvet – így volt ez a matek- és zeneleckékkel is, így bizonyára a sakk-kurzus is elérhető lesz majd magyarul.

