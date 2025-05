Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"68ca7530-7653-4f8e-8b4a-b495422bb37c","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Johann Wadephul személyében hat évtized és szociáldemokrata, szabaddemokrata, zöld elődök után lesz újra kereszténydemokrata külügyminisztere Németországnak.","shortLead":"Johann Wadephul személyében hat évtized és szociáldemokrata, szabaddemokrata, zöld elődök után lesz újra...","id":"20250511_johann-wadephul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68ca7530-7653-4f8e-8b4a-b495422bb37c.jpg","index":0,"item":"9d9c7cbf-830c-42af-9932-b5ed504c8e36","keywords":null,"link":"/360/20250511_johann-wadephul","timestamp":"2025. május. 11. 12:00","title":"Minisztertársa léptette elő alezredessé a német külügy új irányítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b9ec6e-ba42-47dc-87c1-55b275248ad9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szentatya elmondta, hogy szívében hordozza „a szeretett ukrán nép szenvedését”, Gázában pedig tűzszünetet és az izraeli túszok szabadon bocsátását szorgalmazta.","shortLead":"A szentatya elmondta, hogy szívében hordozza „a szeretett ukrán nép szenvedését”, Gázában pedig tűzszünetet és...","id":"20250511_Leo-papa-elso-vasarnapi-miseje-soha-tobbe-haborut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77b9ec6e-ba42-47dc-87c1-55b275248ad9.jpg","index":0,"item":"de734f51-eae7-41b5-98eb-ff762c344729","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_Leo-papa-elso-vasarnapi-miseje-soha-tobbe-haborut","timestamp":"2025. május. 11. 14:46","title":"Leó pápa első vasárnapi miséjén: soha többé háborút!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f124bfca-6ca5-42a1-b3bb-cea8cb805a04","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyik versenyző kerékpárjának neki is ment az állat, de senki nem sérült meg.","shortLead":"Az egyik versenyző kerékpárjának neki is ment az állat, de senki nem sérült meg.","id":"20250511_Kecske-tamadt-a-versenyzokre-a-Giro-dItalia-alban-szakaszan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f124bfca-6ca5-42a1-b3bb-cea8cb805a04.jpg","index":0,"item":"5d62f7a8-4a09-4bff-8d3f-a3eb5f120d31","keywords":null,"link":"/sport/20250511_Kecske-tamadt-a-versenyzokre-a-Giro-dItalia-alban-szakaszan","timestamp":"2025. május. 11. 15:23","title":"Kecske támadt a versenyzőkre a Giro d'Italia albán szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1d9889-094a-4c8a-a5f9-7dd23a22b732","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Meg is mutatjuk mind az ötöt.","shortLead":"Meg is mutatjuk mind az ötöt.","id":"20250510_otos-lotto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d1d9889-094a-4c8a-a5f9-7dd23a22b732.jpg","index":0,"item":"42b1c99d-396c-4fa3-a696-6fb6c27bdea3","keywords":null,"link":"/elet/20250510_otos-lotto","timestamp":"2025. május. 10. 20:00","title":"Ilyen még nem volt ezen a héten: kihúzták a lottószámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5eb961-28a2-4de8-8c34-60686c658d98","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"A tévképzetek és az arrogancia toxikus elegye volt Harry herceg reakciója a bírósági döntésre, amely szerint nem jár neki automatikus rendőri védelem az Egyesült Királyságban. A védelemtől ugyanakkor nem fosztották meg, mint azt mindenhol állítja. A legújabb húzásával lenullázta az esélyt, hogy az apja belátható időn belül szóba álljon vele. ","shortLead":"A tévképzetek és az arrogancia toxikus elegye volt Harry herceg reakciója a bírósági döntésre, amely szerint nem jár...","id":"20250511_harry-herceg-rendori-vedelem-birosagi-dontes-karoly-kiraly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f5eb961-28a2-4de8-8c34-60686c658d98.jpg","index":0,"item":"5106a8fb-438b-424c-bfcb-6305003cad05","keywords":null,"link":"/360/20250511_harry-herceg-rendori-vedelem-birosagi-dontes-karoly-kiraly","timestamp":"2025. május. 11. 14:30","title":"III. Károly király tényleg úgy halhat meg, hogy már nem fog szóba állni Harry herceggel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök a nagyhatalmak szombati követeléséhez köti a tárgyalást.","shortLead":"Az ukrán elnök a nagyhatalmak szombati követeléséhez köti a tárgyalást.","id":"20250511_Zelenszkij-reagalt-Putyin-targyalasi-javaslatara-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f.jpg","index":0,"item":"7b8f1449-0d3b-43c8-8749-47b77acbc80b","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_Zelenszkij-reagalt-Putyin-targyalasi-javaslatara-ebx","timestamp":"2025. május. 11. 10:21","title":"Zelenszkij reagált Putyin tárgyalási javaslatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c84c36f-6227-4229-b99e-cfecd170e8cc","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A nagysebességű vasúti hálózat hamarosan Olaszország déli részét is bekapcsolja Európa vérkeringésébe. A részben uniós forrásokból megvalósuló projekt megállíthatja a régió elnéptelenedését.","shortLead":"A nagysebességű vasúti hálózat hamarosan Olaszország déli részét is bekapcsolja Európa vérkeringésébe. A részben uniós...","id":"20250511_hvg-olasz-gyorsvasut-napoly-bari-mezzogiorno-del-csillaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c84c36f-6227-4229-b99e-cfecd170e8cc.jpg","index":0,"item":"bb340736-6fd8-4eb9-966b-fc8d5f4087af","keywords":null,"link":"/360/20250511_hvg-olasz-gyorsvasut-napoly-bari-mezzogiorno-del-csillaga","timestamp":"2025. május. 11. 08:30","title":"Az olaszok megmutatják, hogyan érdemes vasútra költeni az unió pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406d6b5b-dbb9-4f27-b264-df9757760eb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke hosszan beszélt a Szalay-Bobrovniczky Kristófról készült hangfelvételről, a Ruszin-Szendi Romuluszt ért támadásokról, de egy új választási törvényt is belengetett.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke hosszan beszélt a Szalay-Bobrovniczky Kristófról készült hangfelvételről, a Ruszin-Szendi Romuluszt...","id":"20250510_Magyar-Peter-egyenes-beszed-Polt-Peter-Karmelita-honvedelem-valasztasi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/406d6b5b-dbb9-4f27-b264-df9757760eb6.jpg","index":0,"item":"c5ff2acb-9a01-4f68-a13a-b761ed9c8894","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_Magyar-Peter-egyenes-beszed-Polt-Peter-Karmelita-honvedelem-valasztasi-torveny","timestamp":"2025. május. 10. 11:33","title":"Magyar Péter azt állítja, a Karmelitából jutott el hozzá Polt Péter leváltásának híre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]