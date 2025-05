Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ff17158e-0228-4357-952f-45b0f1000ba2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vészforgatókönyvet készít Karácsony Gergely, hogy a főváros talpon tudjon maradni a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetében. Az 51 milliárd forintos problémáért a főpolgármester az Orbán-kormány okolta. A működőképesség megőrzése érdekében a bíróságtól kérnek jogvédelmet, hogy az állam ne tudja inkasszózni a szolidaritási hozzájárulás összegét. Veszélybe kerültek a közszolgáltatások, a BKV-nál már számolják mennyit spórolhatnak járatritkítással.","shortLead":"Vészforgatókönyvet készít Karácsony Gergely, hogy a főváros talpon tudjon maradni a jelenlegi nehéz gazdasági...","id":"20250526_Karacsony-Gergely-rendkivuli-bejelentes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff17158e-0228-4357-952f-45b0f1000ba2.jpg","index":0,"item":"9fc757da-ec78-4912-9892-f59959b95677","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Karacsony-Gergely-rendkivuli-bejelentes-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 12:34","title":"Karácsony Gergely rendkívüli intézkedéseket jelentett be, hogy a főváros talpon tudjon maradni, 51 milliárd forint a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7523e472-a0b6-4ddd-99f6-65a819023c77","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A két bullterrier az augusztus 20-i tűzijáték után támadt egy férfira, majd egy nőre. A kutyákat elaltatták.","shortLead":"A két bullterrier az augusztus 20-i tűzijáték után támadt egy férfira, majd egy nőre. A kutyákat elaltatták.","id":"20250526_felfuggesztett-kutya-tamadas-szentes-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7523e472-a0b6-4ddd-99f6-65a819023c77.jpg","index":0,"item":"bc47dfa7-8f1b-4daa-836d-a432def2fee5","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_felfuggesztett-kutya-tamadas-szentes-itelet","timestamp":"2025. május. 26. 14:36","title":"Felfüggesztettet kapott a férfi, akinek a kutyái halálra marcangoltak egy járókelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e297f93-8183-486a-a643-4573bb9ad79f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstrálók szerint az eljárás nagyon sötét korszakot idéz. Petíciójukban azt követelték, hogy állítsák vissza a lefokozott rendőrt őrsparancsnoki pozíciójába.","shortLead":"A demonstrálók szerint az eljárás nagyon sötét korszakot idéz. Petíciójukban azt követelték, hogy állítsák vissza...","id":"20250525_Szentendre-tuntetes-lefokozott-rendor-Tisza-part-Albert-Nagy-Akos-eloallitas-hazaarulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e297f93-8183-486a-a643-4573bb9ad79f.jpg","index":0,"item":"34586981-4f41-416d-bebc-bb9a7c1d4340","keywords":null,"link":"/itthon/20250525_Szentendre-tuntetes-lefokozott-rendor-Tisza-part-Albert-Nagy-Akos-eloallitas-hazaarulo","timestamp":"2025. május. 25. 20:42","title":"Helyiek tüntettek Szentendrén a lefokozott rendőrért, aki előállította a Magyar Péter rendezvényét megzavaró megafonos segédlelkészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670e4dbd-8563-4ccb-9cf3-200094e06b26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha valakinek ellopták volna a szavazólapját. Vagy csak szeretné másodszorra is elmondani a véleményét.","shortLead":"Ha valakinek ellopták volna a szavazólapját. Vagy csak szeretné másodszorra is elmondani a véleményét.","id":"20250526_Matol-online-is-lehet-szavazni-Ukrajna-EU-csatlakozasarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/670e4dbd-8563-4ccb-9cf3-200094e06b26.jpg","index":0,"item":"3badc39a-9684-4d4c-bb1a-63233c906d8b","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Matol-online-is-lehet-szavazni-Ukrajna-EU-csatlakozasarol","timestamp":"2025. május. 26. 07:59","title":"A kormány mától online is engedi az ukrán csatlakozásról szóló szavazást, akárhány email-címmel részt lehet venni benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad90bc13-c5aa-477e-8b32-70a811515999","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy sávon halad a forgalom, komoly torlódás alakult ki.","shortLead":"Egy sávon halad a forgalom, komoly torlódás alakult ki.","id":"20250526_het-auto-utkozes-baleset-budakalasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad90bc13-c5aa-477e-8b32-70a811515999.jpg","index":0,"item":"c1d3fbbc-eaf9-49d6-8df7-c07b9231663a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_het-auto-utkozes-baleset-budakalasz","timestamp":"2025. május. 26. 18:41","title":"Hét autó ütközött Budakalásznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67884f61-61a7-409a-9bbc-94f8be7c0888","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Az Art Related Solutions Kft. bevétele negyedére esett vissza, azonban a profitja megkétszereződött 2024-ben.","shortLead":"Az Art Related Solutions Kft. bevétele negyedére esett vissza, azonban a profitja megkétszereződött 2024-ben.","id":"20250527_orban-sara-cege-art-related-solutions-kft-beszamolo-bevetel-nyereseg-vallalkozas-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67884f61-61a7-409a-9bbc-94f8be7c0888.jpg","index":0,"item":"f90787e7-b88d-4956-b29a-6132df5f9059","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_orban-sara-cege-art-related-solutions-kft-beszamolo-bevetel-nyereseg-vallalkozas-kkv","timestamp":"2025. május. 27. 13:02","title":"Nagyot zuhant Orbán Sára cégének árbevétele, a profitját viszont megduplázta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5612c10-fcc1-4bb1-99f0-ee1d5db5aaff","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bonyolult génszerkesztésnek vetettek alá néhány pókot. A cél az volt, hogy a szokottól eltérő pókselymet produkáljanak, vagy kiderüljön, mi történik akkor, ha „kikapcsolják” a szemek kifejlődéséért felelős gént.","shortLead":"Bonyolult génszerkesztésnek vetettek alá néhány pókot. A cél az volt, hogy a szokottól eltérő pókselymet produkáljanak...","id":"20250526_pokok-genszerkesztes-crispr-voros-pokhalo-pokselyem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5612c10-fcc1-4bb1-99f0-ee1d5db5aaff.jpg","index":0,"item":"21161fb9-27a6-42d7-94d9-7fe3f68d4bc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_pokok-genszerkesztes-crispr-voros-pokhalo-pokselyem","timestamp":"2025. május. 26. 17:03","title":"Vörös, fénylő hálója lett néhány póknak, de van magyarázat a dologra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68b0454-af7b-445d-bf83-d71a16ec667c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök egy hárommilliárd dolláros összeget emlegetett, amit szakiskoláknak adna inkább az egyetem helyett.","shortLead":"Az amerikai elnök egy hárommilliárd dolláros összeget emlegetett, amit szakiskoláknak adna inkább az egyetem helyett.","id":"20250527_donald-trump-harvard-egyetem-tamogatas-megvonas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f68b0454-af7b-445d-bf83-d71a16ec667c.jpg","index":0,"item":"52877d27-bf30-40fa-8e49-2a3258f2576c","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_donald-trump-harvard-egyetem-tamogatas-megvonas","timestamp":"2025. május. 27. 07:32","title":"Donald Trump ismét megfenyegette a Harvard Egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]