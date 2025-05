Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0936d32f-89be-48d0-bafd-dc84d04de2fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője a sajtótájékoztatóján meghazudtolta Magyar Levente külügyminiszter-helyettest is.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője a sajtótájékoztatóján meghazudtolta Magyar Levente külügyminiszter-helyettest is.","id":"20250520_kocsis-mate-sajtotajekoztato-atlathatosagi-torveny-magyar-levente","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0936d32f-89be-48d0-bafd-dc84d04de2fc.jpg","index":0,"item":"762c3e71-afac-4d2b-be7b-2fdaa1bafad9","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_kocsis-mate-sajtotajekoztato-atlathatosagi-torveny-magyar-levente","timestamp":"2025. május. 20. 18:02","title":"Kocsis Máté szerint az átláthatósági törvény a Telexet, a 444-et és a Partizánt is érinti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba71f45-a80f-4e17-9bf8-520835e709ff","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"A rendőrség is tudott annak a férfinak az erőszakosságáról, aki a közelmúltban megölte feleségét, egy év alatt kétszer is jártak a család csömendi otthonában. Mégsem lépett senki, az asszony pedig nem tett feljelentést, nem kért segítséget, amikor még lett volna rá lehetősége. A szakértők szerint a somogyi tragédia is rámutat a hazai áldozatvédelem hibájára, a félreérthető, gyakran rosszul alkalmazott jogszabályra. Tényleg csak annyin múlt volna egy élet, hogy nem mindenkinek egyértelmű, két bántalmazás már rendszeresnek számít-e?","shortLead":"A rendőrség is tudott annak a férfinak az erőszakosságáról, aki a közelmúltban megölte feleségét, egy év alatt kétszer...","id":"20250522_Csomendi-gyilkossag-rendorseg-ferfi-no-bantalmazas-spronz-julia-des-fanni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ba71f45-a80f-4e17-9bf8-520835e709ff.jpg","index":0,"item":"58875d61-ea62-4b32-bc55-df400fd44a16","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_Csomendi-gyilkossag-rendorseg-ferfi-no-bantalmazas-spronz-julia-des-fanni","timestamp":"2025. május. 22. 06:55","title":"Csömendi csákányos gyilkosság: tudták, hogy a férfi többször bántalmazta a feleségét, mégsem tett senki semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1399f639-798a-43b2-99bb-14ea79bee36f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"12 helyszínt vizsgált Kijev, ahol új atomreaktorokat lehetne építeni – ezek egyike a világ egyik legismertebb ukrán régiója, Csernobil, amelynek egyes területein mai napig magas a sugárzás.","shortLead":"12 helyszínt vizsgált Kijev, ahol új atomreaktorokat lehetne építeni – ezek egyike a világ egyik legismertebb ukrán...","id":"20250520_csernobil-zona-ukrajna-kismeretu-atomreaktorok-smr-telepitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1399f639-798a-43b2-99bb-14ea79bee36f.jpg","index":0,"item":"0e662114-6c6b-4a09-b7ed-dac71e46c53b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_csernobil-zona-ukrajna-kismeretu-atomreaktorok-smr-telepitese","timestamp":"2025. május. 20. 15:45","title":"Csernobilban építhet új atomreaktorokat Ukrajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764eb13c-0d18-4b92-badf-e6f50eec05e0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Óriásit nőtt az új személyi kölcsönök száma az MBH Banknál, de átlag felett nőtt általában a lakossági hitelezés is. Közel 70 milliárd forint adózás előtti eredményük volt az első negyedévben, és 43 milliárd forintnyi adót csengettek ki az államkasszának.","shortLead":"Óriásit nőtt az új személyi kölcsönök száma az MBH Banknál, de átlag felett nőtt általában a lakossági hitelezés is...","id":"20250521_mbh-bank-elso-negyedeves-beszamolo-bankolas-hitelezes-kkv-vallalkozas-penzugyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/764eb13c-0d18-4b92-badf-e6f50eec05e0.jpg","index":0,"item":"edd3b2e7-e08b-4af8-89fa-6c6882c1f4de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_mbh-bank-elso-negyedeves-beszamolo-bankolas-hitelezes-kkv-vallalkozas-penzugyek","timestamp":"2025. május. 21. 10:41","title":"Már Mészáros bankja viszi a lakossági és a vállalati hitelezés ötödét Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az első vizsgálat 2023 szeptemberében indult, több személy ellen.","shortLead":"Az első vizsgálat 2023 szeptemberében indult, több személy ellen.","id":"20250520_Az-MNB-600-napja-vizsgalja-Magyar-Peter-bennfentes-kereskedesi-ugyet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"3c39f1d4-7afa-444e-8d60-be870e62f4db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_Az-MNB-600-napja-vizsgalja-Magyar-Peter-bennfentes-kereskedesi-ugyet","timestamp":"2025. május. 20. 10:31","title":"Az MNB 600 napja vizsgálja Magyar Péter bennfentes kereskedési ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce72ff36-5dd3-4cd8-b3d3-03d89212b07e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jancsó Miklós egykori tanítványa New York alvilágába merült alá.","shortLead":"Jancsó Miklós egykori tanítványa New York alvilágába merült alá.","id":"20250521_Verekedo-kopaszok-fegyveres-ortodoxok-es-a-macskano-megerkezett-Darren-Aronofsky-uj-filmjenek-elozetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce72ff36-5dd3-4cd8-b3d3-03d89212b07e.jpg","index":0,"item":"a07f8c7f-8d8f-4ebc-841a-acb60dc40921","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Verekedo-kopaszok-fegyveres-ortodoxok-es-a-macskano-megerkezett-Darren-Aronofsky-uj-filmjenek-elozetes","timestamp":"2025. május. 21. 16:14","title":"Verekedő kopaszok, fegyveres ortodoxok, tarajos punkok és Austin Butler – megérkezett Darren Aronofsky új filmjének előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a94b32-e707-48af-b925-098292a567a4","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Wladár Sándor 2017 óta vezeti a szervezetet. A mostani tisztújításon nincs kihívója. ","shortLead":"Wladár Sándor 2017 óta vezeti a szervezetet. A mostani tisztújításon nincs kihívója. ","id":"20250520_magyar-uszoszovetseg-wladar-sandor-elnokvalasztas-tisztujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74a94b32-e707-48af-b925-098292a567a4.jpg","index":0,"item":"e3f26508-a8e0-4b27-a8f1-8ac571a40028","keywords":null,"link":"/sport/20250520_magyar-uszoszovetseg-wladar-sandor-elnokvalasztas-tisztujitas","timestamp":"2025. május. 20. 18:02","title":"Egyetlen jelölt van az úszószövetség elnöki posztjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f398e6ae-0201-4eb8-a062-fb789b4d55f4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bemutatta a parlament előtt a 2026-os költségvetés tervezetét Nagy Márton, aki háborúellenesnek nevezte a büdzsét. A költségvetés vitájában az ÁSZ-elnök figyelmeztetett, csak akkor teljesíthetők az előirányzatok, ha a kormány által remélt módon alakulnak a folyamatok, amikben azonban bőven van bizonytalanság.","shortLead":"Bemutatta a parlament előtt a 2026-os költségvetés tervezetét Nagy Márton, aki háborúellenesnek nevezte a büdzsét...","id":"20250521_koltsegvetes-2026-tervezet-vitaja-parlament-nagy-marton-windisch-laszlo-gazdasag-budzse","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f398e6ae-0201-4eb8-a062-fb789b4d55f4.jpg","index":0,"item":"c6e48d5c-0020-4b63-ab84-3f82b21dddbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_koltsegvetes-2026-tervezet-vitaja-parlament-nagy-marton-windisch-laszlo-gazdasag-budzse","timestamp":"2025. május. 21. 15:41","title":"Porrá is törhetnek a háborúellenesre keresztelt költségvetésbe vetett kormányzati remények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]