[{"available":true,"c_guid":"22ea9623-2752-48a2-abb8-0081fd49e44a","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Nicolo Zaniolo tagadja, hogy a konfliktus verekedésig fajult volna, az AS Roma szerint viszont ificsapatuk két játékosa is megsérült, miután Zaniolo rájuk támadt az öltözőben.","shortLead":"Nicolo Zaniolo tagadja, hogy a konfliktus verekedésig fajult volna, az AS Roma szerint viszont ificsapatuk két játékosa...","id":"20250528_nicola-zaniolo-fiorentina-roma-utanpotlas-meccs-oltozo-balhe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22ea9623-2752-48a2-abb8-0081fd49e44a.jpg","index":0,"item":"3ab0a671-24b6-46bd-a153-40b6ccdf1ad0","keywords":null,"link":"/sport/20250528_nicola-zaniolo-fiorentina-roma-utanpotlas-meccs-oltozo-balhe","timestamp":"2025. május. 28. 09:39","title":"Jelenlegi és volt csapata ifimeccse után az öltözőben balhézott az olasz válogatott sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8843d88-e0b2-405d-8de3-e33c6df84900","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Azzal már nagyjából tisztában vagyunk, hogy mennyire befolyásolhatják karbonlábnyomunkat közlekedési, hűtési, fűtési és fogyasztási szokásaink, viszont eddig kevés szó esett a digitális karbonlábnyomról. Pedig – mint Huszics György a Carbon.crane társalapítója és ügyvezetője, a zCast új adásának vendége mondja – hiába nincs mobilunknak kipufogója vagy kéménye, mégis kapcsolódik hozzá kibocsátás. De vajon mennyi?","shortLead":"Azzal már nagyjából tisztában vagyunk, hogy mennyire befolyásolhatják karbonlábnyomunkat közlekedési, hűtési, fűtési és...","id":"20250528_digitalis-karbonlabnyom-kibocsatas-fenntarthatosag-Huszics-Gyorgy-carboncrane-zcast-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8843d88-e0b2-405d-8de3-e33c6df84900.jpg","index":0,"item":"d044f632-67e9-43be-8b25-c767c38b6d33","keywords":null,"link":"/zhvg/20250528_digitalis-karbonlabnyom-kibocsatas-fenntarthatosag-Huszics-Gyorgy-carboncrane-zcast-podcast","timestamp":"2025. május. 28. 16:41","title":"zCast: Tudja, mennyivel nő károsgáz-kibocsátása, ha rákattint erre a cikkre? – itt a kellemetlen igazság a digitális karbonlábnyomról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af5370f-ef23-4606-aeef-8cd8b34fff9c","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az éppen ott zajló konzervatív pártkonferenciát, a CPAC-t használta fel erre.","shortLead":"Az éppen ott zajló konzervatív pártkonferenciát, a CPAC-t használta fel erre.","id":"20250527_lengyel-elnokvalasztas-cpac-kristi-noem-trzaskowski-varso-usa-nawrocki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2af5370f-ef23-4606-aeef-8cd8b34fff9c.jpg","index":0,"item":"c05dc85b-0a02-44db-ad68-9da6cd9b2c84","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_lengyel-elnokvalasztas-cpac-kristi-noem-trzaskowski-varso-usa-nawrocki","timestamp":"2025. május. 27. 20:25","title":"Az amerikai belbiztonsági miniszter kampányol Lengyelországban a jobboldali elnökjelölt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8e9db9-aeff-4c34-8f7a-53e2d9b037bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kormány ezzel akarja bebizonyítani, hogy a reaktor mellől elszállított föld biztonságos.","shortLead":"A kormány ezzel akarja bebizonyítani, hogy a reaktor mellől elszállított föld biztonságos.","id":"20250527_fukusima-atomreaktor-fold-japan-miniszterelnoki-hivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c8e9db9-aeff-4c34-8f7a-53e2d9b037bb.jpg","index":0,"item":"a697eaf9-0df0-4971-af12-2cdebf0416fc","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_fukusima-atomreaktor-fold-japan-miniszterelnoki-hivatal","timestamp":"2025. május. 27. 15:21","title":"A fukusimai atomreaktor mellől visznek földet a japán miniszterelnöki hivatalba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9399a28f-7487-4307-8ce5-ec9f01526613","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2028 nyarára készülhet el a Ghost nevű pilóta nélküli drón, ami felderítő és csapásmérő feladatokat is el tud majd látni.","shortLead":"A tervek szerint 2028 nyarára készülhet el a Ghost nevű pilóta nélküli drón, ami felderítő és csapásmérő feladatokat is...","id":"20250528_ghost-lopakodo-dron-amerikai-legiero-general-atomics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9399a28f-7487-4307-8ce5-ec9f01526613.jpg","index":0,"item":"5f57a718-947f-469e-ae20-0f5ccb9d022b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_ghost-lopakodo-dron-amerikai-legiero-general-atomics","timestamp":"2025. május. 28. 16:33","title":"60 óráig körözhet a levegőben az új amerikai lopakodó, aztán jöhet a halálos csapás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2844847-4a73-4396-b98f-2aa080c1fb5e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Számos személyes tárgy, így órák, fésűk, borotvák, egészségügyi felszerelés, illetve korabeli fémpénzek is előkerültek. ","shortLead":"Számos személyes tárgy, így órák, fésűk, borotvák, egészségügyi felszerelés, illetve korabeli fémpénzek is előkerültek. ","id":"20250527_vilaghaboru-nemet-katonak-becsi-kapu-ter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2844847-4a73-4396-b98f-2aa080c1fb5e.jpg","index":0,"item":"b04b8ed3-a667-4b58-aa9b-aefcf95ddefc","keywords":null,"link":"/elet/20250527_vilaghaboru-nemet-katonak-becsi-kapu-ter","timestamp":"2025. május. 27. 16:16","title":"A második világháborúban elhunyt német katonák maradványait találták meg a Bécsi kapu téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d60f003-3821-460e-81fa-0a692c3127a4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Black Hornet 3 néven mutatkozott be az új amerikai drón, aminek elsősorban a hadsereg fogja nagy hasznát venni.","shortLead":"Black Hornet 3 néven mutatkozott be az új amerikai drón, aminek elsősorban a hadsereg fogja nagy hasznát venni.","id":"20250527_black-hornet-3-miniatur-dron-amerikai-hadsereg-felderites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d60f003-3821-460e-81fa-0a692c3127a4.jpg","index":0,"item":"7f0f1c25-aa5c-4de8-8ffb-fa2f0decaaa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_black-hornet-3-miniatur-dron-amerikai-hadsereg-felderites","timestamp":"2025. május. 27. 16:03","title":"33 gramm, 25 percig repül: hangtalanul deríti fel a terepet az amerikai hadsereg új drónja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c21e3b9-b5e9-4747-bfd3-7d9eb8ece7c2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyetlen év alatt 14 százalékkal zuhant a születésszám.","shortLead":"Egyetlen év alatt 14 százalékkal zuhant a születésszám.","id":"20250529_demografia-szuletes-halal-ksh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c21e3b9-b5e9-4747-bfd3-7d9eb8ece7c2.jpg","index":0,"item":"6e6bb4ff-3736-4bf2-813c-6466aced535c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_demografia-szuletes-halal-ksh","timestamp":"2025. május. 29. 08:37","title":"Soha nem született annyira kevés magyar gyerek, mint idén áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]