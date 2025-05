Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"28a0ce57-8ce0-4e37-808b-9424cea46fa2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több napra kiesik a Török Áramlat.","shortLead":"Több napra kiesik a Török Áramlat.","id":"20250530_Torok-Aramlat-leall-karbantartas-csovezetek-orosz-gaz-Gazprom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28a0ce57-8ce0-4e37-808b-9424cea46fa2.jpg","index":0,"item":"27ce3d9e-5149-436c-b0d4-6c4b61c1732e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_Torok-Aramlat-leall-karbantartas-csovezetek-orosz-gaz-Gazprom","timestamp":"2025. május. 30. 12:10","title":"Karbantartás miatt leállítják a csővezetéket, amelyiken az orosz gáz jön Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d51d743-89c9-4232-9fd4-60ddaa3edd5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Hitből iskola, álomból valóság, ez Seszták útja a Thália Tanodáig” címmel közölt nemrég interjút Seszták Szidónia színész-tanárral a magazin. 