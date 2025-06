Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"50475d79-930c-40bb-8ee2-30ee44bfc3b3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Német kutatóknak sikerült hélium-3 ionokat generálniuk egy fúziós erőműben, ami nemcsak a fúziós energia előállításához, de a világegyetem jobb megismeréséhez is közelebb vihet.","shortLead":"Német kutatóknak sikerült hélium-3 ionokat generálniuk egy fúziós erőműben, ami nemcsak a fúziós energia...","id":"20250530_fuzios-energia-helium-3-ion-eloallitasa-wendelstein-7-x","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50475d79-930c-40bb-8ee2-30ee44bfc3b3.jpg","index":0,"item":"5b601670-1bed-47ad-bac0-ad5a0d31427e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_fuzios-energia-helium-3-ion-eloallitasa-wendelstein-7-x","timestamp":"2025. május. 30. 18:03","title":"Áttörés a magfúzióban: közelebb került a valósághoz a korlátlan energia előállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ff8b52-6cb7-4769-b172-64286577aeca","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hogyan teremthető kedv és bizalom a mesterséges intelligencia használatához? Ez a legnagyobb kérdés a korban, amikor a kiberbűnözők már aktívan kihasználják a technológia újabb és újabb lehetőségeit, a védekezés eredményessége pedig nagyrészt azon múlik, hogy a vállalatok döntéshozói mellett a munkatársak is higgyenek benne: MI nélkül nem lehet védekezni az MI fenyegetései ellen.","shortLead":"Hogyan teremthető kedv és bizalom a mesterséges intelligencia használatához? Ez a legnagyobb kérdés a korban, amikor...","id":"20250530_ai-act-mesterseges-intelligencia-kiberbiztonsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92ff8b52-6cb7-4769-b172-64286577aeca.jpg","index":0,"item":"c2288dae-c62e-485f-8f44-c0e90ac3c76f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_ai-act-mesterseges-intelligencia-kiberbiztonsag","timestamp":"2025. május. 30. 10:33","title":"Most végre a saját eszközükkel lehet keresztbe tenni a bűnözőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e97c609-fe05-42a7-885e-808a22e88867","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rákospalota önkormányzata hiába fordul az érintett hatóságokhoz, azok hárítanak. Közben nemcsak az óvoda újranyitása marad kérdéses, de a környéken lakók és dolgozók sem tudják, biztonságban vannak-e.","shortLead":"Rákospalota önkormányzata hiába fordul az érintett hatóságokhoz, azok hárítanak. Közben nemcsak az óvoda újranyitása...","id":"20250530_ovoda-XV-kerulet-mergezo-szennyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e97c609-fe05-42a7-885e-808a22e88867.jpg","index":0,"item":"441a1cbf-bb01-4d80-bc92-d7a2659668f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_ovoda-XV-kerulet-mergezo-szennyezes","timestamp":"2025. május. 30. 14:59","title":"Egy hónapja zártak be egy XV. kerületi óvodát, azóta se tudni, történik-e valami a veszélyes szennyezés felszámolása érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a53f90e5-aa8b-46af-a8d9-d8625fb5062b","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Vági Bence társulatának Walk My World című előadása ősztől látható a Millenárison. A próba során húsz métert repülő artistákat és hajukon lógó művészeket is láttunk.","shortLead":"Vági Bence társulatának Walk My World című előadása ősztől látható a Millenárison. A próba során húsz métert repülő...","id":"20250530_Beneztunk-a-Recirquel-uj-produkciojanak-kulisszai-mogefotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a53f90e5-aa8b-46af-a8d9-d8625fb5062b.jpg","index":0,"item":"e9cbaca6-aec0-4085-a3db-05072a6ba3db","keywords":null,"link":"/kultura/20250530_Beneztunk-a-Recirquel-uj-produkciojanak-kulisszai-mogefotok","timestamp":"2025. május. 30. 11:33","title":"Benéztünk a Recirquel új produkciójának kulisszái mögé – fotók!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a788030-fec0-4c71-a600-c5ffb2b4a642","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Rakétaelhárítás? Autóexport? Nem kizárólag ezekben boldogulna nehezen Európa az USA nélkül. Bármiben fennakadások lehetnének, ami felhőalapon, internetkapcsolattól függve működik. ","shortLead":"Rakétaelhárítás? Autóexport? Nem kizárólag ezekben boldogulna nehezen Európa az USA nélkül. Bármiben fennakadások...","id":"20250531_hvg-adatforgalom-iranyitas-internet-amerikai-szolgaltatasok-lekapcsolasa-europa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a788030-fec0-4c71-a600-c5ffb2b4a642.jpg","index":0,"item":"817ff814-f058-411c-8f00-272bee94dc7e","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-adatforgalom-iranyitas-internet-amerikai-szolgaltatasok-lekapcsolasa-europa","timestamp":"2025. május. 31. 08:00","title":"Mit tehet egy magyar ember, ha Trump végül arra jut, hogy meg kell vonni Európától egy-egy internetes szolgáltatást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74903045-c931-44da-b318-e547bce9dd5b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kommentek hatnak az emberre. Olyannyira, hogy a színész nemrégiben egy erdélyi túráját is lemondta az online gyalázkodás miatt. Lengyel Tamással Kacskovics Mihály Béla beszélgetett.","shortLead":"A kommentek hatnak az emberre. Olyannyira, hogy a színész nemrégiben egy erdélyi túráját is lemondta az online...","id":"20250530_Fulke-podcast-Lengyel-Tamas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74903045-c931-44da-b318-e547bce9dd5b.jpg","index":0,"item":"3c004c7d-adec-4ad8-808a-648a1f8e863d","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_Fulke-podcast-Lengyel-Tamas-ebx","timestamp":"2025. május. 30. 18:10","title":"Lengyel Tamás a Fülkében: Összetartozunk, ez az országunk, együtt csináljuk ezt az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa492f74-496b-4106-aad6-c734ddc6f185","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"itthon","description":"Bidló Judit helyettes államtitkár már előre hárította a felelősséget: senki ne kérje számon a Batthyány-Strattmann alapítványon, ha valaki meghal, mielőtt kezeléshez jutott volna, mert a közvetlen életveszély elhárítása a kórházak feladata. A NEAK helyett már ez az alapítvány dönt arról, ki kaphat a társadalombiztosító által nem támogatott gyógyszert, gyógyászati segédeszközt. Ám az új szervezet egyelőre próbálja utolérni magát.","shortLead":"Bidló Judit helyettes államtitkár már előre hárította a felelősséget: senki ne kérje számon a Batthyány-Strattmann...","id":"20250530_batthyany-strattmann-alapitvany-meltanyossagi-elbiralasok-lemaradas-helyettes-allamtitkar-gyogyitas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa492f74-496b-4106-aad6-c734ddc6f185.jpg","index":0,"item":"1c33dd6d-15e4-4a5a-b61b-90422a333501","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_batthyany-strattmann-alapitvany-meltanyossagi-elbiralasok-lemaradas-helyettes-allamtitkar-gyogyitas-ebx","timestamp":"2025. május. 30. 15:01","title":"Nagyon elmaradt a gyógyszer-méltányossági elbírálásokkal a szervezet, amelyre Orbánék az elvett 1 százalékokat bíznák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, időnként a technológia is belezavarodik már abba, hogy milyen évet írunk épp – a Google eszköze legalábbis rendre beleszalad abba a hibába, hogy még mindig 2024 van. Időnként kifejezetten vicces válaszokat ad az MI-alapú áttekintés.","shortLead":"Úgy tűnik, időnként a technológia is belezavarodik már abba, hogy milyen évet írunk épp – a Google eszköze legalábbis...","id":"20250530_google-ai-alapu-attekintes-overview-mesterseges-intelligencia-datum-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e.jpg","index":0,"item":"37a87a01-c606-4d72-a4e8-474fdc06f830","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_google-ai-alapu-attekintes-overview-mesterseges-intelligencia-datum-hiba","timestamp":"2025. május. 30. 17:03","title":"A Google újdonsága szerint még mindig 2024 van. De az is lehet, hogy valahol már 2025","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]