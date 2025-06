Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f1cfb4b8-ac01-4d26-a95b-bef8dc95b8b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több incidens is történt, van, amelyikről az orosz hatóságok nem számoltak be.","shortLead":"Több incidens is történt, van, amelyikről az orosz hatóságok nem számoltak be.","id":"20250601_Az-orosz-hatosag-szerint-felrobbantottak-a-beomlott-hidakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1cfb4b8-ac01-4d26-a95b-bef8dc95b8b2.jpg","index":0,"item":"3e3b8671-a960-4c46-b7c8-0e974c69f103","keywords":null,"link":"/vilag/20250601_Az-orosz-hatosag-szerint-felrobbantottak-a-beomlott-hidakat","timestamp":"2025. június. 01. 11:28","title":"Az orosz hatóság szerint felrobbantották a beomlott hidakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd449e6-8d73-450d-9ebe-d08714076d71","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Bármennyire is magabiztosnak mutatkozik a MAGA európai változata, azért kapott egy pár pofont – írja a tudósító.","shortLead":"Bármennyire is magabiztosnak mutatkozik a MAGA európai változata, azért kapott egy pár pofont – írja a tudósító.","id":"20250601_Nick-Thorpe-cpac-maga-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdd449e6-8d73-450d-9ebe-d08714076d71.jpg","index":0,"item":"4c567709-fb40-4917-9636-96cceb064f73","keywords":null,"link":"/360/20250601_Nick-Thorpe-cpac-maga-lapszemle","timestamp":"2025. június. 01. 09:00","title":"Nick Thorpe: Bármilyen magabiztosnak mutatkozik a MAGA európai szárnya, látszanak a repedések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962f672a-1433-4700-b3eb-7f8f3991b3e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rengések vasárnap este nagyjából 22 órakor kezdődtek, majd három órával később, az éjszaka közepén tetőztek.","shortLead":"A rengések vasárnap este nagyjából 22 órakor kezdődtek, majd három órával később, az éjszaka közepén tetőztek.","id":"20250602_etna-vulkankitores-szicilia-hamufelho-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/962f672a-1433-4700-b3eb-7f8f3991b3e0.jpg","index":0,"item":"78deacc7-f8ae-4461-9aac-4ce7c2d74f38","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_etna-vulkankitores-szicilia-hamufelho-video","timestamp":"2025. június. 02. 13:52","title":"Kitört az Etna, menekülnek a turisták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ab9007-cd4f-4b37-8b45-a39ae98ee5a7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A gyermek személyisége, a családi környezet hatása, de akár a közös étkezések „élménytelensége” is állhat a válogatás hátterében. Milyen jelentősége van a testi érzetek tudatosításának az evési szokások kialakításában? Mennyit számít, hogy miként étkeztek a szülők gyerekkorukban? És mit nem szabad csinálni, ha mégis válogatós lenne a gyerekünk?","shortLead":"A gyermek személyisége, a családi környezet hatása, de akár a közös étkezések „élménytelensége” is állhat a válogatás...","id":"20250601_Valogatos-a-gyerek-vagy-csak-egyeni-az-evesi-stilusa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81ab9007-cd4f-4b37-8b45-a39ae98ee5a7.jpg","index":0,"item":"79ffe427-7d47-4742-9b3a-066abf53f355","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250601_Valogatos-a-gyerek-vagy-csak-egyeni-az-evesi-stilusa","timestamp":"2025. június. 01. 18:47","title":"Válogatós a gyerek, vagy csak egyéni az evési stílusa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75786e2f-c994-4fa4-bf3d-6144f44edc02","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Igen, ez a pártház most el fog esni, és akik lövetnek bentről, azoknak cudar sorsuk lesz. Ők pár száz milliárdért emelnek kezet a népükre. De te miért tennéd? Csak a szégyenért?","shortLead":"Igen, ez a pártház most el fog esni, és akik lövetnek bentről, azoknak cudar sorsuk lesz. Ők pár száz milliárdért...","id":"20250601_Tota-W-Arpad-Allitsatok-meg-a-Fideszt-Gulyas-Gergo-ki-akar-szallni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75786e2f-c994-4fa4-bf3d-6144f44edc02.jpg","index":0,"item":"be69f276-7003-4a7d-b56a-8ac091e4b48c","keywords":null,"link":"/360/20250601_Tota-W-Arpad-Allitsatok-meg-a-Fideszt-Gulyas-Gergo-ki-akar-szallni","timestamp":"2025. június. 01. 09:39","title":"Tóta W. Árpád: Állítsátok meg a Fideszt, Gulyás Gergő ki akar szállni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b480f87-bfbc-468c-9573-017e871b8b09","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Néhány másodpercnyi új jelenetet is bemutattak a sorozat záró szezonjából.","shortLead":"Néhány másodpercnyi új jelenetet is bemutattak a sorozat záró szezonjából.","id":"20250601_tranger-Things-utolso-evad-premier-bejelentes-datumok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b480f87-bfbc-468c-9573-017e871b8b09.jpg","index":0,"item":"a328b1d6-525f-4b3a-96b1-6b2208dd7706","keywords":null,"link":"/kultura/20250601_tranger-Things-utolso-evad-premier-bejelentes-datumok","timestamp":"2025. június. 01. 08:16","title":"Három darabban jön a Stranger Things utolsó évada, bejelentették a premierdátumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7bd473-cc3d-4edb-86df-362a84108e4a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az életciklusa végén járó Toyota GR Suprából a 3 literes alapmodellt, a kihegyezett Lightweight EVO kivitelt és a non-plus-ultra kategóriás méregdrága A90 Final Editiont is rendesen meghajtottuk.","shortLead":"Az életciklusa végén járó Toyota GR Suprából a 3 literes alapmodellt, a kihegyezett Lightweight EVO kivitelt és...","id":"20250602_versenypalya-toyota-gr-supra-a90-final-edition-lightweight-evo-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a7bd473-cc3d-4edb-86df-362a84108e4a.jpg","index":0,"item":"5d0552bb-fcf0-472e-a7f2-ad44251664f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_versenypalya-toyota-gr-supra-a90-final-edition-lightweight-evo-teszt-velemeny","timestamp":"2025. június. 02. 08:01","title":"70 millió forintos elérhetetlen álom: versenypályáztunk a Toyota Supra búcsúzó verzióival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543d39b0-4791-4b43-b132-50eeee849a92","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nagyon távoli, de nem teljesen lehetetlen opcióként számolnak azzal a Fidesz belső köreiben, hogy Orbán Viktor helyett valaki mással fussanak neki a választásnak – állítja a VSquare.","shortLead":"Nagyon távoli, de nem teljesen lehetetlen opcióként számolnak azzal a Fidesz belső köreiben, hogy Orbán Viktor helyett...","id":"20250601_VSquare-orban-fidesz-miniszterelnok-valasztas-jelolt-2026","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/543d39b0-4791-4b43-b132-50eeee849a92.jpg","index":0,"item":"f8f6709b-c8b9-42d3-8a88-9684a3b58d39","keywords":null,"link":"/itthon/20250601_VSquare-orban-fidesz-miniszterelnok-valasztas-jelolt-2026","timestamp":"2025. június. 01. 17:54","title":"VSquare: Létezik egy olyan forgatókönyv, hogy ne Orbán legyen a Fidesz miniszterelnök-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]