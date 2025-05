Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"397900a6-ccfd-4577-a638-f9d9333fcd4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az első (fél)évet a tevékenység megalapozásával kezdték, főként eszközöket szereztek be.","shortLead":"Az első (fél)évet a tevékenység megalapozásával kezdték, főként eszközöket szereztek be.","id":"20250526_Veszteseggel-kezdte-a-mukodeset-Varga-Judit-es-Windisch-Laszlo-kozos-asztalos-cege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/397900a6-ccfd-4577-a638-f9d9333fcd4c.jpg","index":0,"item":"a58f301d-1f3f-4e1d-beec-377914e1d43b","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_Veszteseggel-kezdte-a-mukodeset-Varga-Judit-es-Windisch-Laszlo-kozos-asztalos-cege","timestamp":"2025. május. 26. 12:04","title":"Egy forint bevétel nélkül zárta első évét Varga Judit és Windisch László közös asztalos cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d60f003-3821-460e-81fa-0a692c3127a4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Black Hornet 3 néven mutatkozott be az új amerikai drón, aminek elsősorban a hadsereg fogja nagy hasznát venni.","shortLead":"Black Hornet 3 néven mutatkozott be az új amerikai drón, aminek elsősorban a hadsereg fogja nagy hasznát venni.","id":"20250527_black-hornet-3-miniatur-dron-amerikai-hadsereg-felderites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d60f003-3821-460e-81fa-0a692c3127a4.jpg","index":0,"item":"7f0f1c25-aa5c-4de8-8ffb-fa2f0decaaa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_black-hornet-3-miniatur-dron-amerikai-hadsereg-felderites","timestamp":"2025. május. 27. 16:03","title":"33 gramm, 25 percig repül: hangtalanul deríti fel a terepet az amerikai hadsereg új drónja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A Fidesz megint a „rezsicsökkentéssel” kampányol: a miniszterelnök új üzenetet írna a számlákon található rezsiboxokba, a párt ideológusa visszafizettetné a kormányváltást kívánókkal a „megtakarításokat”. Valójában a „megtakarítás” és a „visszafizetés” is értelmezhetetlenek. De tény, hogy a magyar lakosság közvetlenül keveset – mára már túl keveset – fizet az energiáért. Az államkasszán keresztül persze maga állja a cechet.","shortLead":"A Fidesz megint a „rezsicsökkentéssel” kampányol: a miniszterelnök új üzenetet írna a számlákon található rezsiboxokba...","id":"20250526_rezsicsokkentes-energiaarak-Lanczi-Andras-Orban-Viktor-lakossag-tartozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa.jpg","index":0,"item":"e4432535-6bca-4e5c-bf8b-25ff14aea6a3","keywords":null,"link":"/360/20250526_rezsicsokkentes-energiaarak-Lanczi-Andras-Orban-Viktor-lakossag-tartozas","timestamp":"2025. május. 26. 12:30","title":"„Rezsicsökkentés”: mutatjuk, mivel is tartozunk Orbán Viktornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5264be48-f359-40f1-b0a2-82668adcc38f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista azt mondja, nem bérelhetett termet a helyi művelődési házban.","shortLead":"A humorista azt mondja, nem bérelhetett termet a helyi művelődési házban.","id":"20250527_Somogyi-Andras-humorista-Gyongyos-muvelodesi-haz-fellepes-teremberles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5264be48-f359-40f1-b0a2-82668adcc38f.jpg","index":0,"item":"91d7c0ec-7558-4fb2-86f7-828d726c6c41","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Somogyi-Andras-humorista-Gyongyos-muvelodesi-haz-fellepes-teremberles","timestamp":"2025. május. 27. 10:34","title":"Somogyi András szerint letiltotta Gyöngyösön a fellépését a fideszes városvezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b191df2f-cc51-4c3f-8453-9f3bf7d73644","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két évre írt alá szerződést vele a német csapat.","shortLead":"Két évre írt alá szerződést vele a német csapat.","id":"20250526_Ten-Hag-veszi-at-Xabi-Alonso-helyet-a-Leverkusennel-vezetoedzokent","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b191df2f-cc51-4c3f-8453-9f3bf7d73644.jpg","index":0,"item":"573ea1ef-71bb-4ccb-8ffe-91d0bf4869ea","keywords":null,"link":"/sport/20250526_Ten-Hag-veszi-at-Xabi-Alonso-helyet-a-Leverkusennel-vezetoedzokent","timestamp":"2025. május. 26. 12:33","title":"Erik ten Hag veszi át Xabi Alonso helyét a Leverkusennél vezetőedzőként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70eb5794-b601-4694-8a18-44ff2311f3f4","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az állam egy zálogházat vásárolt fel ehhez, amely történetesen éppen egy olyan üzletember tulajdonában volt, aki Rogán Antal környezetében már eddig is mindig jókor volt jó helyen.","shortLead":"Az állam egy zálogházat vásárolt fel ehhez, amely történetesen éppen egy olyan üzletember tulajdonában volt, aki Rogán...","id":"20250527_kisfaludy-turisztikai-hitelkozpont-turizmus-bank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70eb5794-b601-4694-8a18-44ff2311f3f4.jpg","index":0,"item":"d7dc78cd-b58b-4fcb-abaf-66492e6cfe74","keywords":null,"link":"/360/20250527_kisfaludy-turisztikai-hitelkozpont-turizmus-bank","timestamp":"2025. május. 27. 05:30","title":"Megvalósult Nagy Márton vágya, létrejött a turizmus bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c379f625-1771-40f7-bbd9-974fab112bab","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Néhány forinttal most olcsóbb a dízel, mint a benzin. ","shortLead":"Néhány forinttal most olcsóbb a dízel, mint a benzin. ","id":"20250526_Ilyen-uzemanyagarakkal-indul-a-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c379f625-1771-40f7-bbd9-974fab112bab.jpg","index":0,"item":"5134ec62-066f-41bf-8d99-2ca19da97e1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_Ilyen-uzemanyagarakkal-indul-a-het","timestamp":"2025. május. 26. 11:20","title":"Kivár a piac, ilyen üzemanyagárakkal indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12fab215-1985-4a9c-8b24-3d0479469c73","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Vannak olyan műanyag termékek, amelyekben a megengedett 150-szerese a ftaláttartalom.","shortLead":"Vannak olyan műanyag termékek, amelyekben a megengedett 150-szerese a ftaláttartalom.","id":"20250527_fogyasztovedelem-ftalat-muanyag-veszelyes-mobiltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12fab215-1985-4a9c-8b24-3d0479469c73.jpg","index":0,"item":"81af70a1-94f1-473d-b9a7-e5b5131c542d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250527_fogyasztovedelem-ftalat-muanyag-veszelyes-mobiltok","timestamp":"2025. május. 27. 09:25","title":"Veszedelmes mobiltokokra figyelmeztet a fogyasztóvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]