Ez lesz a nagy dobás: megkóstolhat majd egy ételt otthon, még mielőtt leadná a rendelést

Képzelje el, hogy egy cukrászdába tér be a virtuális valóságban, és a sütemények látványa valóban magával ragadó. Látszólag még bele is haraphat a finomságba, azonban valami fájóan hiányzik a valóságból, és ez nem más, mint az íz. De már ez is megváltozik hamarosan, köszönhetően egy nemzetközi kutatócsoport által kifejlesztett interfésznek, amely lehetővé teszi a virtuális ízek megkóstolását.

Az ízlelés az egyik legnehezebben szimulálható érzék a gépek számára a virtuális és a kiterjesztett valóságban. Azonban a „biológiailag integrált ízlelőfelületnek” vagy egyszerűbben csak e-Taste-nek nevezett eszköz távoli, vezeték nélküli ingerekre válaszul sós, savanyú, édes, keserű és (az ötödik) umami ízt bocsátja ki közvetlenül a felhasználó szájába. „A vegyi dimenzió viszonylag alulreprezentált a VR és AR világban, különösen, ha a szaglásról és az ízlelésről beszélünk. Ez egy hiányosság, amit pótolni kell, és ezt próbáljuk meg most ezzel a következő generációs rendszerrel” – mondta Jinghua Li kutató, az Ohiói Állami egyetem anyagtudományi adjunktusa.

A kutatók a Science Advances folyóiratban részletezték az e-Taste működését. A kicsi eszközt a szájba kell tenni, és az alsó fogaknál a nyelvre helyezni. A készülék a távolról küldött ingerekre válaszul egy kis elektromágneses szivattyúval küldi a nyelvre a megfelelő arányban kevert ízanyagokat, egy gélt. A kutatók ugyancsak távolról szabályozhatják a gél észlelt intenzitását.

Az e-Taste rendszer áttekintése, beleértve a működési elveket, az adatátviteli sémát és a legfontosabb funkcionális egységeket Sciences Advances

A szakemberek tíz önkéntesen tesztelték új készüléküket, és vegyes eredményeket kaptak. Pozitívum, hogy a kísérleti alanyok megközelítőleg 70 százalékos pontossággal tudták megkülönböztetni a különféle savanyú ízprofil intenzitásokat. A tesztek azonban kevésbé voltak meggyőzőek, amikor arra kérték a résztvevőket, hogy tegyenek különbséget a sütemény, a tükörtojás, a kávé és a halászlé ízvilága között. Ez az eltérés azonban nem feltétlenül az eszköz gyenge teljesítményének köszönhető – idézi a Popular Science a kutatókat. Még a fizikai világban is meglehetősen szubjektív az ízlelés. Az olyan tényezők, mint a szaglás, a memória és a vizuális jelzések befolyásolhatják, hogyan érzékeljük az étel ízét, így előfordulhat, hogy két ember másképp vélekedik ugyanarról sz ételről. Összességében az eszköz biztonságosnak, sokoldalúnak és hangolhatónak bizonyult, valamint ellenállt a harapásnak, ami fontos, hiszen az eszköz a fogakon fekszik.

Az e-Taste technológia egy napon lehetővé teheti a felhasználóknak, hogy gyakorlatilag megkóstolják az ételeket, mielőtt megrendelnék azokat. Az egészségügyi szakemberek arra is használhatják a készüléket, hogy távolról felmérjék, hogy a páciensek elvesztették-e ízérzékelésüket, ami akár egy betegség korai jelzője lehet. Ezen túlmenően az eszköz segítséget nyújthat az ízérzékelés visszaállításához bizonyos neurológiai rendellenességekben vagy betegségekben, például a hosszú ideig tartó Covidban szenvedő egyéneknél, akiknél károsodott az ételízlelő képesség.

Mindezen túlmenően a mostani eredmények azért is jelentősek, mert potenciálisan jobb megértést adhatnak a tudósoknak arról, hogyan dolgozza fel az agy a szájból érkező szenzoros jeleket. A technológia fejlesztésének további céljai a rendszer miniatürizálása és az eszköz kompatibilitásának javítása az élelmiszerekben található, ízérzékelést okozó kémiai vegyületekkel.

